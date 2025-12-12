Άννα Φόνσου: «Τη Ζωζώ Σαπουντζάκη την πρόδωσαν τα πόδια της»

Η Άννα Φόνσου βρέθηκε σε εκδηλώση για το Σπίτι του Ηθοποιού και μεταξύ άλλων μίλησε για τις γιορτές. Όλα όσα αποκάλυψε για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη και την υγεία της.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη

«Η Ζωζώ είναι φίλη μου, είναι μια χαρά, θα πάω να κάνουμε μαζί παραμονή των Χριστουγέννων. Να μην ασχολείστε πολύ με τη Ζωζώ, είναι ένας θρύλος, μία γυναίκα που έχει αφήσει εποχή.

Είναι λογικό στην ηλικία που είναι να έχει αρρωστήσει και λίγο. Την πρόδωσαν λίγο τα πόδια της, όλους μας πονάνε. Εδώ και μια εβδομάδα κατάφερε όμως και σηκώνεται. Είναι καλύτερα».

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη με τα σχόλια για την υγεία της

Πολλά ήταν τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να είναι κατάκοιτη στο κρεβάτι και να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες, πράγμα που την ίδια την ενόχλησε, με αποτέλεσμα να επιθυμεί μήνες μετά να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά συμβαίνει.

Συγκεκριμένα, η 90χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια σε επικοινωνία που ήρθε με την εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, θέλησε να διαψεύσει όλα όσα λέγονται για εκείνη, παραχωρώντας μάλιστα βίντεο όπου την δείχνει να λιάζεται και να κολυμπάει στην πισίνα της.

Η φίλης της μάλιστα, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, αποκάλυψε την αλήθεια για την υγεία της.

«Είχε μαζέψει υγρό το γόνατό της. Πέρασε με κάποιες φυσιοθεραπείες. Πέρασε. Τώρα είναι καλά η γυναίκα.»