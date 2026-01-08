Ζωζώ Σαπουντζάκη: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός – ποια η κατάσταση της υγείας της

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη νοσηλεύεται από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Με χαμηλό οξυγόνο στο νοσοκομείο

Η αγαπημένη ηθοποιός διαπίστωσε ότι είχε χαμηλό οξυγόνο και ζήτησε από οικεία πρόσωπα να μεριμνήσουν ώστε να επισκεφθεί γιατρό. Οι αρχικές εξετάσεις έδειξαν πως το πρόβλημα δεν είναι ανησυχητικό.

Ποια είναι η τωρινή κατάσταση της υγείας της

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, φίλη και στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη μίλησε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 τόνισε ότι σε λίγα 24ωρα θα βρίσκεται και πάλι στο σπίτι της:

«Οι γιατροί είπαν ότι η Ζωζώ, όπως λέει και το όνομα της, ζει δύο φορές και είναι μια χαρά», είπε χαρακτηριστικά.

Το ατύχημα και το αναπηρικό καροτσάκι

Πριν από λίγους μήνες η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε ταλαιπωρηθεί μετά από ατύχημα, για το οποίο είχε μιλήσει η ίδια. «Πέρασε και όταν περνάει κάτι, ξεχνιέται» είχε πει μεταξύ άλλων.