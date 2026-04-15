Ζωζώ Σαπουντζάκη: Είναι κατάκοιτη και δεν γνωρίζει για τον θάνατο του συντρόφου της

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη έχασε τον σύντροφο της Πύρρο Αναγνωστόπουλο σχεδόν πριν 3 μήνες. Η στενή φίλη και συνεργάτιδα της ηθοποιού Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία στέκεται στο πλευρό της μίλησε στην εκπομπή Happy Day του ALPHA για τα νεότερα που αφορούν στην κατάσταση της υγείας της.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τον χαμό του συντρόφου της»

«Είναι το πρώτο Πάσχα της Ζωζώς χωρίς τον σύντροφό της, μετά από 27 χρόνια. Ένιωσε λίγο μοναξιά παρόλα αυτά πολλοί φίλοι ήρθαν, πήγαμε βόλτα, πήγαμε στον Επιτάφιο, αλλά είναι πιο μελαγχολικά από άλλες χρονιές. Την Κυριακή του Πάσχα πήγαμε μια εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο», είπε αρχικά η Σταυρίνα Ευστρατιάδου.

Και συνέχισε: «Η Ζωζώ δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τον χαμό του συντρόφου της και δεν θα ενημερωθεί. Όταν με ρωτάει που είναι ο σύντροφός της, της λέω ότι έχει πάει σε μια δουλειά.

Βρίσκω δικαιολογίες και έτσι ξεχνιέται. Δεν το κάνουμε μόνο για να μην στεναχωρηθεί, το κάνουμε γιατί δεν γνωρίζουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην υγεία της.

Οι γιατροί μου είπαν να μην το πω και δεν θα το πω. Δεν αφήνω κανέναν φίλο που την επισκέπτεται να πει κάτι τέτοιο.»

Την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της

«Όσον αφορά τα προβλήματα υγείας, καθημερινά μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο θεματάκι. Είναι κατάκοιτη, είναι σε αναπηρικό καρότσι. Την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της», συμπλήρωσε η φίλης της Ζωζώς Σαπουντζάκη.