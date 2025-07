Καρλ Λάγκερφελντ: Πωλήθηκε η έπαυλή του στο Παρίσι έναντι 4, 7 εκατ. ευρώ

Μια βίλα του 19ου αιώνα που κάποτε ανήκε στον αείμνηστο είδωλο της μόδας Καρλ Λάγκερφελντ πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 4,7 εκατομμυρίων ευρώ την Τρίτη 1 Ιουλίου.

Το Pavillon de Voisins, όπως ονομάζεται το αρχοντικό, βρίσκεται στο Louveciennes, περίπου 16 χιλιόμετρα δυτικά του Παρισιού και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής.

Ο Καρλ Λάγκερφελντ απέκτησε την συγκεκριμένη κατοικία το 2010 και προχώρησε σε εκτεταμένη ανακαίνιση. Ο χώρος αναδιαμορφώθηκε πλήρως από τον ίδιο.

#ArtnetNews: A 19th-century villa once owned by the late fashion icon Karl Lagerfeld sold at auction for €4.7 million ($5.5 million) on Tuesday. https://t.co/AmvOGX986Y

— Artnet (@artnet) July 4, 2025