Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
Bloomberg: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τη Ρωσία – «Είμαστε έτοιμοι να καταρρίψουμε αεροσκάφη σας»
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:52

Bloomberg: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τη Ρωσία – «Είμαστε έτοιμοι να καταρρίψουμε αεροσκάφη σας»

Το Bloomberg γράφει ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα κεκλεισμένων των θυρών

Σύνταξη
Σύμφωνα με το  Bloomberg που επικαλείται αξιωματούχους, Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν το Κρεμλίνο αυτή την εβδομάδα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να ανταποκριθεί με όλη του την ισχύ σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου του, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών.

Η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εσθονικό εναέριο χώρο

Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί απεσταλμένοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την εισβολή τριών μαχητικών αεροσκαφών MiG-31 πάνω από την Εσθονία την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά τη συζήτηση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν μια σκόπιμη τακτική που διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές.

Οι ρωσικές αρχές αρνήθηκαν ότι τα αεροσκάφη τους εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και επέμειναν ότι δεν προσπαθούν να δοκιμάσουν τη NATO.

Ανέφεραν ότι ένα συγκεκριμένο περιστατικό, κατά το οποίο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ήταν αποτέλεσμα λάθους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην ανατολική πτέρυγά του αντιμετώπισαν μια σειρά παραβιάσεων αυτόν τον μήνα, «οι οποίες αποτέλεσαν μια άνευ προηγουμένου δοκιμασία για την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας, σε μια στιγμή που ο Βλαντίμιρ Πούτιν εντείνει τις ρωσικές επιθέσεις κατά των πολιτικών υποδομών της Ουκρανίας και η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο κλονίζεται», γράφει το Bloomberg.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί σθεναρά τον εναέριο χώρο του από οποιαδήποτε εισβολή», δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε αυτή την εβδομάδα την Ουκρανία να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία «με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και όρισε τον ρόλο των ΗΠΑ ως του πωλητή όπλων που οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να στείλουν στο πεδίο της μάχης.

Η περιγραφή της συνάντησης στη Μόσχα δείχνει ότι ο Πούτιν έλαβε μια πιο αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με την εισβολή αεροσκαφών και drones στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης, σημειώνει το Bloomberg.

Ρωσικό MiG-31.

Αντίποινα για την Κριμαία;

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ένας Ρώσος διπλωμάτης είπε στους Ευρωπαίους ότι οι εισβολές ήταν μια απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι που μίλησαν στο Bloomberg.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, η Ρωσία θεωρεί ότι βρίσκεται ήδη σε αντιπαράθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η ρωσική πλευρά κράτησε εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, οδηγώντας την ευρωπαϊκή διπλωματική ομάδα να υποθέσει ότι είχαν λάβει οδηγίες να παράσχουν μια λεπτομερή αναφορά για τη θέση του ΝΑΤΟ στους επικεφαλής τους.

«Αν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ένα ρωσικό αεροσκάφος…»

Ένας Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ότι οι πρέσβεις δήλωσαν στη Μόσχα ότι οι εισβολές πρέπει να σταματήσουν.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι συντονίζεται με το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βαρσοβία και υποστηρίζει «όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Οι εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας δεν μπόρεσαν να σχολιάσουν αμέσως τη συνάντηση, σημειώνει το Bloomberg.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να διευκρινίσει πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε περαιτέρω εισβολές, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France 24 την Τετάρτη.

«Αν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ένα ρωσικό αεροσκάφος με το πρόσχημα μιας υποτιθέμενης παραβίασης του εναερίου χώρου του, αυτό θα σημαίνει πόλεμο», δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης Αλεξέι Μεσκόφ την Πέμπτη κατά τη διάρκεια εκπομπής στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίδας Τζόρτζια Μελόνι, έχουν επίσης τονίσει την ανάγκη για προσοχή, προειδοποιώντας τους συμμάχους να μην πέσουν στην παγίδα του Κρεμλίνου, αν και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σουφ δήλωσε ότι θα υποστήριζε την κατάρριψη ενός αεροσκάφους, υπενθυμίζει το Bloomberg.

«Οι Ρώσοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Σουφ σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Σαρκοζί: Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας – Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη
Θα ασκήσει έφεση 26.09.25

Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο Σαρκοζί, οι σχέσεις με τον Καντάφι - Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη

Η φυλάκιση του Νικολάς Σαρκοζί πρέπει να ξεκινήσει εντός τεσσάρων μηνών το πολύ - Πώς αντέδρασε στην είδηση της ποινής η γαλλική πολιτική σκηνή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο – Καμπανάκι από ΟΗΕ
Κόσμος 26.09.25

Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο της Ουκρανίας - Καμπανάκι από ΟΗΕ

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε και εξερράγη σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, στην περιφέρεια Μικολάιβ, στη νοτιοδυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου
Διχασμός 26.09.25

Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου

Εν μέσω διχασμού στο Ισραήλ, έρευνα καταγράφει ανησυχία της κοινής γνώμης για τη διεθνή θέση της χώρας και υπό όρους αποδοχή ενός παλαιστινιακού κράτους, στο πλαίσιο περιφερειακής συμφωνίας-«πακέτο»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ χαιρετίζει: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε
Χαιρετίζει 26.09.25

Τραμπ: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε

Για «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» κάνει λόγο ο Τραμπ, χαιρετίζοντας την απαγγελία κατηγοριών κατά του Κόμι, τις οποίες ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος είχε απαιτήσει δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης...

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε σφοδρή σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα
Περού 26.09.25

Φρικτό τροχαίο με τουλάχιστον 14 νεκρούς

«Συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα στην περιφέρεια Μοκέγουα του νότιου Περού.

Σύνταξη
Μετά τις παραγγελίες Τραμπ απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι
Αμερικανική Δικαιοσύνη 26.09.25

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του Κόμι μετά την παραγγελιά του Τραμπ

Στον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι απαγγέλθηκαν κατηγορίες λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις κατά αντιπάλων.

Σύνταξη
Drones: Η Γαλλία έτοιμη να συμβάλει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δανίας
Πτήσεις drones 26.09.25

Η Γαλλία έτοιμη να συμβάλει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δανίας

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τη Μέτε Φρεντέρικσεν και τη διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη στη Δανία σε ό,τι αφορά τις μυστηριώδεις πτήσεις drones.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Καλούνται εσπευσμένα στη Βιρτζίνια ανώτατοι αμερικανοί στρατιωτικοί από όλον τον κόσμο
Πεντάγωνο 26.09.25

Καλούν εσπευσμένα στις ΗΠΑ ανώτατους στρατιωτικούς από όλον τον κόσμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την εσπευσμένη και εξαιρετικά ασυνήθιστη συνάντηση ανώτερων αμερικανών αξιωματικών από όλον τον κόσμο στη Βιρτζίνια.

Σύνταξη
Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού
Σημείο αναφοράς 26.09.25

Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού

20.000 κομμάτια παιχνιδιών, πολύτιμα και πολύχρωμα, έχουν να αφηγηθούν χιλιάδες ιστορίες που δεν απευθύνονται μόνον σε παιδιά αλλά και σε όσους γοητεύονται από τα ταξίδια στο όνειρο.

Σύνταξη
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας

Έως τον Μάιο του 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, για ειδικά σχολεία και ομάδες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)

Ο μυθικός Γιόχαν Κρόιφ άλλαξε το ποδόσφαιρο στα 70s και μισό αιώνα μετά, μια άλλη φανέλα με το 14, κάνει το ίδιο σε επίπεδο γυναικών. Η Αιτάνα Μπονματί καταρρίπτει κάθε (αντρικό και όχι μόνο) μύθο γύρω από τη μπάλα και είναι η κορυφαία όλων των εποχών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα Αριστερά: «Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες – 13ωρο από την κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας»
Αντεργατικό νομοσχέδιο 26.09.25

«Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες - 13ωρο αντί για μέτρα προστασίας» - Πυρά Νέας Αριστεράς στην κυβέρνηση

«Επικίνδυνη, που πρέπει άμεσα να φύγει» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Αριστερά απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Γεώργιος Μπλέσσας: Η ένδοξη παράδοση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
«Ώραν 1014/26/9/43» 26.09.25

Γεώργιος Μπλέσσας: Ο ηρωικώς πεσών κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα»

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1943 γερμανικά βομβαρδιστικά κατάφεραν να πλήξουν καίρια το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα», που ήταν αγκυροβολημένο στο Λακκί, το κύριο λιμάνι της Λέρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη σύλληψη 62χρονου για παράνομη υλοτομία – Αποψίλωσε πλαγιά βουνού
Στη Θεσσαλονίκη 26.09.25

Σύλληψη 62χρονου υλοτόμου που αποψίλωσε πλαγιά βουνού προκαλώντας οικολογική καταστροφή (βίντεο)

Ο 62χρονος είχε καταδικαστεί πρόσφατα για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη - Από κοινού με τον συνεργό του προέβαιναν σε παράνομη υλοτόμηση στη Θεσσαλονίκη καταλήγοντας να προκαλέσουν οικολογική καταστροφή

Σύνταξη
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
