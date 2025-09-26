Bloomberg: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τη Ρωσία – «Είμαστε έτοιμοι να καταρρίψουμε αεροσκάφη σας»

Σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται αξιωματούχους, Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν το Κρεμλίνο αυτή την εβδομάδα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να ανταποκριθεί με όλη του την ισχύ σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου του, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών.

Η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εσθονικό εναέριο χώρο

Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί απεσταλμένοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την εισβολή τριών μαχητικών αεροσκαφών MiG-31 πάνω από την Εσθονία την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά τη συζήτηση, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση ήταν μια σκόπιμη τακτική που διατάχθηκε από Ρώσους διοικητές.

Οι ρωσικές αρχές αρνήθηκαν ότι τα αεροσκάφη τους εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και επέμειναν ότι δεν προσπαθούν να δοκιμάσουν τη NATO.

Ανέφεραν ότι ένα συγκεκριμένο περιστατικό, κατά το οποίο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ήταν αποτέλεσμα λάθους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

European diplomats warned the Kremlin that NATO is ready to respond to further violations of its airspace with full force, including by shooting down Russian planes, according to officials familiar with the exchange: https://t.co/o7JYqiDS8S 📷: Swedish Air Force pic.twitter.com/OBDNl0TY5c — Bloomberg (@business) September 26, 2025

Τα μέλη του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην ανατολική πτέρυγά του αντιμετώπισαν μια σειρά παραβιάσεων αυτόν τον μήνα, «οι οποίες αποτέλεσαν μια άνευ προηγουμένου δοκιμασία για την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας, σε μια στιγμή που ο Βλαντίμιρ Πούτιν εντείνει τις ρωσικές επιθέσεις κατά των πολιτικών υποδομών της Ουκρανίας και η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο κλονίζεται», γράφει το Bloomberg.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί σθεναρά τον εναέριο χώρο του από οποιαδήποτε εισβολή», δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε αυτή την εβδομάδα την Ουκρανία να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία «με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και όρισε τον ρόλο των ΗΠΑ ως του πωλητή όπλων που οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να στείλουν στο πεδίο της μάχης.

Η περιγραφή της συνάντησης στη Μόσχα δείχνει ότι ο Πούτιν έλαβε μια πιο αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με την εισβολή αεροσκαφών και drones στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης, σημειώνει το Bloomberg.

Αντίποινα για την Κριμαία;

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ένας Ρώσος διπλωμάτης είπε στους Ευρωπαίους ότι οι εισβολές ήταν μια απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι που μίλησαν στο Bloomberg.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, η Ρωσία θεωρεί ότι βρίσκεται ήδη σε αντιπαράθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η ρωσική πλευρά κράτησε εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, οδηγώντας την ευρωπαϊκή διπλωματική ομάδα να υποθέσει ότι είχαν λάβει οδηγίες να παράσχουν μια λεπτομερή αναφορά για τη θέση του ΝΑΤΟ στους επικεφαλής τους.

«Αν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ένα ρωσικό αεροσκάφος…»

Ένας Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ότι οι πρέσβεις δήλωσαν στη Μόσχα ότι οι εισβολές πρέπει να σταματήσουν.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Πέμπτη ότι συντονίζεται με το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βαρσοβία και υποστηρίζει «όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Οι εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας δεν μπόρεσαν να σχολιάσουν αμέσως τη συνάντηση, σημειώνει το Bloomberg.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε να διευκρινίσει πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε περαιτέρω εισβολές, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France 24 την Τετάρτη.

«Αν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ένα ρωσικό αεροσκάφος με το πρόσχημα μιας υποτιθέμενης παραβίασης του εναερίου χώρου του, αυτό θα σημαίνει πόλεμο», δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης Αλεξέι Μεσκόφ την Πέμπτη κατά τη διάρκεια εκπομπής στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίδας Τζόρτζια Μελόνι, έχουν επίσης τονίσει την ανάγκη για προσοχή, προειδοποιώντας τους συμμάχους να μην πέσουν στην παγίδα του Κρεμλίνου, αν και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σουφ δήλωσε ότι θα υποστήριζε την κατάρριψη ενός αεροσκάφους, υπενθυμίζει το Bloomberg.

«Οι Ρώσοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Σουφ σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη.