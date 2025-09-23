Η Νορβηγία δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία παραβίασε τον νορβηγικό εναέριο χώρο τρεις φορές το 2025, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές εάν ήταν κάτι εσκεμμένο ή επρόκειτο για σφάλματα πλοήγησης.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι υπήρξε επικοινωνία με τις ρωσικές αρχές

Τα περιστατικά, που διήρκησαν από ένα έως τέσσερα λεπτά, ήταν οι πρώτες τέτοιες παραβιάσεις από τη Ρωσία εδώ και πάνω από μία δεκαετία, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η νορβηγική κυβέρνηση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

NEW: Norway says Russia violated its airspace three times in 2025, the first such incidents in over a decade, over the Barents Sea and Finnmark. Oslo is unsure if they were deliberate or navigation errors but called them «unacceptable.» Source: Reuters pic.twitter.com/de0umCbY5X — Clash Report (@clashreport) September 23, 2025

Για ποιες παραβιάσεις μιλά η Νορβηγία

Δύο από τα περιστατικά, στις 25 Απριλίου και στις 18 Αυγούστου, έλαβαν χώρα πάνω από τη Θάλασσα Μπάρεντς στην Αρκτική, ενώ το τρίτο, στις 24 Ιουλίου, ήταν πάνω από ένα ακατοίκητο τμήμα της Φίνμαρκ, της βορειότερης περιφέρειας της Νορβηγίας που μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία.

«Δεν μπορούμε να καθορίσουμε εάν αυτό έγινε εσκεμμένα ή εάν οφειλόταν σε σφάλματα πλοήγησης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε. «Ανεξάρτητα από τον λόγο αυτό, αυτό δεν είναι αποδεκτό και το ξεκαθαρίσαμε αυτό στις ρωσικές αρχές».

Συνεδρίαση του ΝΑΤΟ μετά από αίτημα της Εσθονίας

Το ζήτημα των παραβιάσεων από ρωσικά drones ή μαχητικά έρχεται ξανά και ξανά στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες.

Το ΝΑΤΟ συνεδρίασε σήμερα το πρωί κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον, μετά την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στις 19 Σεπτεμβρίου.

Οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας – συμπεριλαμβανομένων των εισβολών drones στον πολωνικό και ρουμανικό εναέριο χώρο και της παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου με μαχητικά – ήταν είτε σκόπιμες, είτε «κραυγαλέα ανικανότητα», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.