Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την κλιμάκωση και τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές, επισημαίνει με δήλωσή του το ΝΑΤΟ, σχετικά με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου του από ρωσικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες.

«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν», αναφέρει το ΝΑΤΟ στη δήλωσή του.

Οι αναφορές του ΝΑΤΟ για παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα το πρωί κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, μετά την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στις 19 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) ενημέρωσε το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για της 19ης Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τρία οπλισμένα ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο για πάνω από δέκα λεπτά.

Η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική. Συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν και να τα συνοδεύσουν από τον εσθονικό εναέριο χώρο.

Το ΝΑΤΟ επισημαίνει ότι «αυτή η εισβολή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου μιας ολοένα και πιο ανεύθυνης ρωσικής συμπεριφοράς».

Τονίζει, επίσης, ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε βάσει του ‘Αρθρου 4. Στις 10 Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σε απάντηση στην μεγάλης κλίμακας παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αρκετοί άλλοι Σύμμαχοι – συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Ρουμανίας – έχουν βιώσει πρόσφατα παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία. «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας σε όλους τους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί».

Προειδοποιεί με το Άρθρο 5

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία ότι η απάντηση του στις απερίσκεπτες ενέργειές της θα συνεχίσει να είναι ισχυρή. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι στις 12 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η «Ανατολική Φρουρά» για να ενισχυθεί η στάση του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά. «Θα ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και θα ενισχύσουμε την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικής αεράμυνας», αναφέρει η δήλωση.

Επιπλέον, το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία ότι δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: «Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούν και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις. Θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και τον τομέα της επιλογής μας. Η δέσμευσή μας στο ‘Αρθρο 5 είναι ακλόνητη».

Τέλος, επισημαίνεται ότι «οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες πράξεις της Ρωσίας από τις διαρκείς δεσμεύσεις τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της στην αυτοάμυνα ενάντια στον βάναυσο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας».

Τι ορίζει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Το Άρθρο 5 αναφέρει με σαφήνεια: «Μία επίθεση εναντίον ενός, είναι επίθεση εναντίον όλων».

Διαβάστε ολόκληρο το Άρθρο 5, όπως αυτό περιγράφεται στη Συνθήκη:

«Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι, ένοπλος επίθεσις εναντίον ενός ή πλειόνων εξ αυτών εν Ευρώπη ή Βορείω Αμερική θέλει θεωρηθή ως επίθεσις εναντίον απάντων και, συνεπώς, συμφωνούν ότι, εν περιπτώσει τοιαύτης ενόπλου επιθέσεως, έκαστον εξ αυτών, εν τη ασκήσει του υπό του άρθρου 51 του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών αναγνωριζομένου δικαιώματος της ατομικής ή συλλογικής αυτοαμύνης, θα συνδράμη τα υφιστάμενα την επίθεσιν έν ή πλείονα Μέρη διά της αμέσου λήψεως, τόσον ατομικώς όσον και από συμφώνου μετά των ετέρων Μερών, των μέτρων άτινα θεωρεί αναγκαία, περιλαμβανομένης της χρήσεως ενόπλου βίας, προς αποκατάστασιν και διατήρησιν της ασφαλείας της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού.

Πάσα τοιαύτη ένοπλος επίθεσις ως και παν μέτρον λαμβανόμενον συνεπεία ταύτης θα φέρωνται αμέσως εις γνώσιν του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα μέτρα ταύτα θα λήξουν όταν το Συμβούλιον Ασφαλείας θα έχη λάβει τα αναγκαία μέτρα προς αποκατάστασιν και διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας».