Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας διέψευσε σήμερα Σάββατο την κατηγορία ότι τρία μαχητικά του παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, μετά τη (σ.σ. φερόμενη) αναχαίτισή τους από καταδιωκτικά του NATO χθες Παρασκευή (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Sergei Karpukhin, επάνω, ρωσικά μαχητικά MiG-31).

«Τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο»

«Τη 19η Σεπτεμβρίου (…) τρία ρωσικά καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς αεροδρόμιο στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ», ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας μέσω Telegram.

«Η πτήση εκτυλίχτηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλων κρατών, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα μέσα ελέγχου» του εναέριου χώρου», συνέχισε.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε.

Κατά την ίδια πηγή, τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από «ουδέτερα (σ.σ. διεθνή) ύδατα στη Βαλτική θάλασσα και σε απόσταση τριών και πλέον χιλιομέτρων από την (εσθονική) νήσο Βάιντλο», στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Το συμβάν εγγράφεται στο πλαίσιο των ολοένα πιο οξυμένων εντάσεων ανάμεσα στη Ρωσία και χώρες μέλη του NATO, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας είχε καταγγείλει χθες σε ανακοίνωσή της ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο για 12 λεπτά.

Και σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Κρίστεν Μιχάλ, η κυβέρνησή του ζήτησε επίσημα από το ΝΑΤΟ διαβούλευση για το θέμα βάσει του Αρθρου 4 της ιδρυτικής συνθήκης του.

Η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει

Το Αρθρο 4 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον (1949) δίνει το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να ζητήσουν έκτακτες διαβουλεύσεις με τα υπόλοιπα μέρη της συμμαχίας, σε περίπτωση που κινδυνεύει η εδαφική τους ακεραιότητα ή/και η πολιτική τους ανεξαρτησία ή/και απειλείται η ασφάλειά τους.

Η ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα, έσπευσε με ανακοίνωσή της να καταδικάσει «απερίφραστα την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά».