Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά
Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη, αναφέρει
Η ελληνική κυβέρνηση με ανακοίνωσή της καταδικάζει απερίφραστα την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται:
«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου. Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας με τους Εσθονούς εταίρους μας».
Greece unequivocally condemns today’s violation of Estonian airspace. Any violation of state borders, be it air, sea or land borders, constitutes a clear breach of international law and is unacceptable. We stand in full solidarity with our Estonian partners. pic.twitter.com/dVCZkJ9WCr
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 19, 2025
Η κυβέρνηση της Εσθονία κατήγγειλε ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν σήμερα (19/9) τον εσθονικό εναέριο χώρο για 12 λεπτά. Παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά ιπτάμενα μέσα έχει καταγγείλει και η Πολωνία, αλλά και η Ρουμανία.
Η Εσθονία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 της Σύμβασης του ΝΑΤΟ, ζητώντας έκτακτες διαβουλεύσεις με τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας.
