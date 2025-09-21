newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.09.2025 | 20:25
Χίος: Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης»
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βαλτική: Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της – Σηκώθηκαν 2 Eurofighters
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:05

Βαλτική: Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της – Σηκώθηκαν 2 Eurofighters

Φόβος ότι ένα ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να δημιουργήσει «έκρηξη» στη Βαλτική - Η Luftwaffe έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει ρωσικό αεροσκάφος που εισήλθε σε ουδέτερο/διεθνή εναέριο χώρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Με καζάνι που βράζει μοιάζει η Βαλτική, όπου ο υβριδικός πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ φουντώνει ολοένα και περισσότερο.

Σήμερα, η γερμανική πολεμική αεροπορία έστειλε δύο Eurofighters για να παρακολουθήσουν ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος IL-20M, που εισήλθε σε ουδέτερο/διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

«Και πάλι, η δύναμη άμεσης αντίδρασης (QRA) μας, με δύο Eurofighters, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει άγνωστο αεροσκάφος χωρίς σχέδιο πτήσης ή ασύρματη επικοινωνία σε διεθνή εναέριο χώρο», ανέφερε η Luftwaffe.

«Επρόκειτο για ρωσικό αναγνωριστικό IL-20M. Μετά την οπτική ταυτοποίηση, παραδώσαμε τα καθήκοντα συνοδείας στους Σουηδούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και επιστρέψαμε στη βάση Ρόστοκ-Λάγκε», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Το Βερολίνο βρίσκεται σε απόλυτη επιφυλακή για την κατάσταση στην Εσθονία μετά την παραβίαση για δώδεκα λεπτά το βράδυ της Παρασκευής του εναέριου χώρου της από τρία ρωσικά αεροσκάφη MiG-31.

Παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο διαψεύδει, η εσθονική πλευρά προσκόμισε στοιχεία και χάρτες που επιβεβαιώνουν την παραβίαση.

Η ανάρτηση της Εσθονίας:

Τη Δευτέρα αναμένεται να συζητηθεί η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στο μεταξύ η κυβέρνηση της Εσθονίας ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων, που αναμένεται να συζητηθεί την 1η Οκτωβρίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη.

Τα παραπάνω γεννούν το φόβο ότι ένα ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα θερμό επεισόδιο και τότε η «πυριτιδαποθήκη» της Βαλτικής να εκραγεί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Economy
Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης
Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 21.09.25

Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης η 21η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται το 2025 έχουμε 59 διεθνείς συγκρούσεις και χιλιάδες νεκρούς. Ενώ οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων
«Είναι ακροαριστερός» 21.09.25

Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων

Για τον Μπερναρ Αρνό, τον πλουσιότερο Γάλλο, επικεφαλής του ομίλου LVMH, η πρόταση Ζουκμάν για φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων και φορολογική δικαιοσύνη, «θα καταστρέψει την οικονομία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας [βίντεο]
TLK-1000 21.09.25

Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone της Ουκρανίας που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας

Η Ουκρανία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο drone, μήκους 12 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους έως και 5.000 κιλών σε απόσταση έως και 2.000 χιλιομέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος
Λύση δύο κρατών 21.09.25 Upd: 18:03

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος

Οι τρεις χώρες, μέσα σε λίγα λεπτά ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, παρά τις ισραηλινές αντιδράσεις. «Κίνηση προς την ανεξαρτησία» χαρακτήρισε τις αποφάσεις η Παλαιστινιακή Αρχή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ
Ελλάδα 21.09.25

«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στη Γλάδστωνος, οι συμμετέχοντες μετονόμασαν συμβολικά τον δρόμο σε “οδό Zackie Oh”, αφήνοντας λουλούδια και γράφοντας με κόκκινη μπογιά «η Zackie ζει».

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Χίος: Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης»
Διενεργείται έλεγχος 21.09.25

Χίος: Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης»

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη-Χίο-Πειραια και είχε 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 48 φορτηγά, 10 ΙΧ και 1 διαξονικό όχημα

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 21.09.25

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο
«Ανυπομονώ» 21.09.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ στην θέση του Προέδρου της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1: Η «Ένωση» έδωσε δικαίωμα και οι Θεσσαλοί την τιμώρησαν (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Η ΑΕΚ έδωσε δικαίωμα και η ΑΕΛ την «τιμώρησε» (vid)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 55' με τον Μάνταλο, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά, της, με τον Τσάκλα να ισοφαρίζει στο 75' για την ΑΕΛ και το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε του αγώνα στη Λάρισα.

Σύνταξη
Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy
God is a DJ 21.09.25

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 - Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy

Το νέο βιβλίο αναμνήσεων, «Night People», του μουσικού παραγωγού, Μαρκ Ρόνσον, ξαναζωντανεύει ξεχασμένες ιστορίες από την εποχή που ήταν DJ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '90.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης
Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 21.09.25

Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης η 21η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται το 2025 έχουμε 59 διεθνείς συγκρούσεις και χιλιάδες νεκρούς. Ενώ οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκλονίζουν τα λόγια του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές είναι συνένοχοι»
Ελλάδα 21.09.25 Upd: 20:30

Συγκλονίζουν τα λόγια του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές είναι συνένοχοι»

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, Πάνος, παραμένει για έβδομη μέρα μπροστά από τη Βουλή, αρνούμενος να δεχτεί τροφή και νερό. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας.

Φωτογραφίες - Βίντεο Δημήτρης Μιχαλάκης
Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον
Τέσσερα μέτρα; 21.09.25

Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον

Οι δημιουργοί του αγάλματος, μια ομάδα επενδυτών που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα, θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην οικονομική πολιτική του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων
«Είναι ακροαριστερός» 21.09.25

Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων

Για τον Μπερναρ Αρνό, τον πλουσιότερο Γάλλο, επικεφαλής του ομίλου LVMH, η πρόταση Ζουκμάν για φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων και φορολογική δικαιοσύνη, «θα καταστρέψει την οικονομία».

Σύνταξη
To «Μπερναμπέου» γίνεται… σάουνα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

To «Μπερναμπέου» γίνεται… σάουνα

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης διαμαρτύρονται για τον καύσωνα στο Μπερναμπέου όταν η οροφή παραμένει κλειστή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι για την 5η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης με «μασάζ» στους βουλευτές του προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται χαμένη, ενώ αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά που μετά την εμφατική επιστροφή του στις πολιτικές παρεμβάσεις φαντάζει πιο κοντά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η στάση Ναζί – Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά
Μια θεωρία 21.09.25

Η στάση Ναζί - Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά

Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Στιούαρτ Χομ (Stewart Home), μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της βρετανικής αντικουλτούρας, εξηγεί αυτή τη σχέση στο τελευταίο του βιβλίο, «Fascist Yoga» (Φασιστική Γιόγκα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου
Το σημείωμα 21.09.25

«Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων, ο 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώντας τους ενοίκους να φέρονται καλά στην αδερφή του, γιατί ήταν πολύ ευάλωτη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας [βίντεο]
TLK-1000 21.09.25

Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone της Ουκρανίας που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας

Η Ουκρανία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο drone, μήκους 12 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους έως και 5.000 κιλών σε απόσταση έως και 2.000 χιλιομέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο