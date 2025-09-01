newspaper
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Βαλτική: «Κόκκινος συναγερμός» για τις παράλληλες ασκήσεις του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας
Κόσμος 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:27

Βαλτική: «Κόκκινος συναγερμός» για τις παράλληλες ασκήσεις του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας

Γερμανοί στρατιώτες θα λάβουν μέρος στην άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική, πιθανότατα την ίδια ώρα που θα διεξάγεται η ρωσο-λευκορωσική άσκηση Zapad.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σε κλίμα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης γερμανοί στρατιώτες ετοιμάζονται να λάβουν μέρος στη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση (Quadriga 2025) στη Βαλτική Θάλασσα. Η πιθανότατα η άσκηση να συμπέσει με αυτή της Ρωσίας (Zapad) είναι υπαρκτή με το Βερολίνο να προειδοποιεί τη Μόσχα να μην κλιμακώσει την κατάσταση.

Η Γερμανία προειδοποιεί τη Ρωσία να μην κλιμακώσει την ένταση κατά τη διάρκεια ασκήσεων

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, περίπου 8.000 Γερμανοί στρατιώτες θα λάβουν μέρος στην Quadriga 2025 που θα πραγματοποιηθεί σε Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία και στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσε τη Δευτέρα στο Βερολίνο ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Κάρστεν Μπρόιερ. Στον αντίποδα, η τακτική ρωσο-λευκορωσική άσκηση Zapad θα περιλαμβάνει περίπου 13.000 στρατιώτες στη Λευκορωσία, κοντά στα σύνορα με τη Λιθουανία, και άλλους 30.000 στη ρωσική επικράτεια.

Οι προετοιμασίες για τη Zapad

Με στόχο την «αποτροπή» και όχι την «κλιμάκωση» ο Μπρόιερ, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, επεσήμανε ότι οι ασκήσεις των δύο πλευρών «αναπόφευκτα» θα συμπέσουν.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τη Zapad που θα ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Η στρατιωτική άσκηση του 2021 συγκέντρωσε έως και 200.000 στρατιώτες και πραγματοποιήθηκε έξι μήνες πριν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διατάξει την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Μπρόιερ τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η φετινή ρωσική άσκηση σχετίζεται με την προετοιμασία κάποιας επίθεσης, ωστόσο «παραμένουμε σε επαγρύπνηση» και ο στρατός προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο.

Γερμανία και άλλες 13 χώρες

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν ασκήσεις με 13 άλλες χώρες για την προσομοίωση αμυντικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Βαλτικής σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Οι στρατιώτες θα εξασκηθούν στην εκκαθάριση ναρκών και στην προστασία απέναντι σε πολυδιάστατες απειλές, με την άμυνα έναντι drones να αποτελεί βασικό μέρος του σεναρίου.

Η Λιθουανία έχει κλείσει προσωρινά τμήματα του εναέριου χώρου της κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία ενόψει της Zapad, ώστε να μπορεί να αναχαιτίσει αεροσκάφη που θα παραβιάσουν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων ή drones που θα παρεκκλίνουν, σύμφωνα με την κυβέρνηση στο Βίλνιους.

Οι λιθουανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι ασκήσεις Zapad θα εκτείνονται από την Αρκτική έως τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

«Οι προβοκάτσιες είναι πιθανές» δήλωσε ο επικεφαλής της λιθουανικής στρατιωτικής αντικατασκοπείας, Μιντάουγκας Μαζόνας, στο δημόσιο δίκτυο LRT.

World
Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

World
Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα
Παγκόσμιοι εξοπλισμοί 01.09.25

Οι 10 πιο περιζήτητες χώρες – εξαγωγείς όπλων και οι δύο που ανεβαίνουν στη λίστα

Με την υδρόγειο να φλέγεται και πολέμους να λαμβάνουν χώρα ή να υποβόσκουν σε κάθε ήπειρο, οι χώρες - έμποροι όπλων τρίβουν τα χέρια τους και όλοι τους αγαπούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0
Γεωπολιτική «ζούγκλα» 01.09.25

Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0

Εν μέσω των εμπορικών πολέμων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η Κίνα περνά στην αντεπίθεση με επίδειξη διπλωματικής, γεωπολιτικής και στρατιωτικής ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραγωδία στη Χιλή
Χωρίς διακοπή αγώνα! 01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Γιώργος Μαζιάς
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)

Ο Πορτογάλος έφτασε σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και η υποδοχή στο Ελ. Βενιζέλος ήταν απίστευτη. «Θέλω να μείνω δέκα χρόνια» δήλωσε ο Ποντένσε

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε σε δηλώσεις του ενόψει των ματς της Εθνικής Ελλάδος με Λευκορωσία (05/09, 21:45) και Δανία (08/09, 21:45), πως στόχος της ομάδας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύνταξη
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει
«Τι πιο φυσικό» 01.09.25

Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει

Πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδειας λειτουργίας αναλαμβάνει ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας έχοντας την απόλυτη κάλυψη της κυβέρνησης που εκτιμά πως δεν τίθεται «ηθικό ζήτημα».

Σύνταξη
Οικονομία και αρρενωπότητα: Πώς τα έμφυλα στερεότυπα βλάπτουν και το «ισχυρό φύλο»
Παγκόσμια έρευνα 01.09.25

Οικονομία και αρρενωπότητα: Πώς τα έμφυλα στερεότυπα βλάπτουν και το «ισχυρό φύλο»

Πρωτοποριακή μελέτη, ερευνά τα στερεότυπα περί αρρενωπότητας σε 70 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, την εργασία, την υγεία, την πολιτική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
