Σε κλίμα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης γερμανοί στρατιώτες ετοιμάζονται να λάβουν μέρος στη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση (Quadriga 2025) στη Βαλτική Θάλασσα. Η πιθανότατα η άσκηση να συμπέσει με αυτή της Ρωσίας (Zapad) είναι υπαρκτή με το Βερολίνο να προειδοποιεί τη Μόσχα να μην κλιμακώσει την κατάσταση.

Η Γερμανία προειδοποιεί τη Ρωσία να μην κλιμακώσει την ένταση κατά τη διάρκεια ασκήσεων

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, περίπου 8.000 Γερμανοί στρατιώτες θα λάβουν μέρος στην Quadriga 2025 που θα πραγματοποιηθεί σε Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία και στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσε τη Δευτέρα στο Βερολίνο ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Κάρστεν Μπρόιερ. Στον αντίποδα, η τακτική ρωσο-λευκορωσική άσκηση Zapad θα περιλαμβάνει περίπου 13.000 στρατιώτες στη Λευκορωσία, κοντά στα σύνορα με τη Λιθουανία, και άλλους 30.000 στη ρωσική επικράτεια.

Οι προετοιμασίες για τη Zapad

Με στόχο την «αποτροπή» και όχι την «κλιμάκωση» ο Μπρόιερ, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, επεσήμανε ότι οι ασκήσεις των δύο πλευρών «αναπόφευκτα» θα συμπέσουν.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για τη Zapad που θα ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Η στρατιωτική άσκηση του 2021 συγκέντρωσε έως και 200.000 στρατιώτες και πραγματοποιήθηκε έξι μήνες πριν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διατάξει την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Μπρόιερ τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η φετινή ρωσική άσκηση σχετίζεται με την προετοιμασία κάποιας επίθεσης, ωστόσο «παραμένουμε σε επαγρύπνηση» και ο στρατός προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο.

Γερμανία και άλλες 13 χώρες

Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν ασκήσεις με 13 άλλες χώρες για την προσομοίωση αμυντικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Βαλτικής σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Οι στρατιώτες θα εξασκηθούν στην εκκαθάριση ναρκών και στην προστασία απέναντι σε πολυδιάστατες απειλές, με την άμυνα έναντι drones να αποτελεί βασικό μέρος του σεναρίου.

Η Λιθουανία έχει κλείσει προσωρινά τμήματα του εναέριου χώρου της κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία ενόψει της Zapad, ώστε να μπορεί να αναχαιτίσει αεροσκάφη που θα παραβιάσουν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων ή drones που θα παρεκκλίνουν, σύμφωνα με την κυβέρνηση στο Βίλνιους.

Οι λιθουανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι ασκήσεις Zapad θα εκτείνονται από την Αρκτική έως τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

«Οι προβοκάτσιες είναι πιθανές» δήλωσε ο επικεφαλής της λιθουανικής στρατιωτικής αντικατασκοπείας, Μιντάουγκας Μαζόνας, στο δημόσιο δίκτυο LRT.