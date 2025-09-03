newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική
Deutsche Welle 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:10

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση Zapad, παραπέμποντας σε προσομοίωση πολέμου.

Σύνταξη
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

«Ο Πούτιν μας παρακολουθεί. Θέλουμε αποτροπή και όχι κλιμάκωση». Αυτό είναι το μήνυμα του Γενικού Επιθεωρητή των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων Κάρστεν Μπρόιερ, για μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις υπό γερμανική διεύθυνση που ξεκίνησε ως προς το ναυτικό της σκέλος χθες και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου στην ευαίσθητη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Συμμετέχουν άλλες 13 νατοϊκές χώρες και τον γενικό συντονισμό έχει από χθες το Ναυτικό Επιτελείο της Bundeswehr στο Ρόστοκ.

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: 8.000 Γερμανοί στρατιώτες, πάνω από 40 πλοία του πολεμικού ναυτικού, τουλάχιστον 30 πολεμικά αεροσκάφη και περίπου 1.800 στρατιωτικά οχήματα. Στόχος της άσκησης είναι να ενισχυθούν oι αποτρεπτικές δυνατότητες όχι μόνο της νατοϊκής συμμαχίας αλλά ειδικότερα της Γερμανίας. «H Bundeswehr πρέπει να εξασκηθεί ξανά και ξανά» τόνισε ο Κάρστεν Μπρόιερ.

Η άσκηση Quadriga 2025 περιλαμβάνει επιμέρους στάδια: εκτεταμένες ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις, μεταφορά αρμάτων, ασκήσεις για ιατρική περίθαλψη και μεταφορά τραυματιών, καθαρισμός ναρκών και πολλά άλλα. Koμβικής σημασίας αναμένεται να έχουν οι ασκήσεις στο πεδίο που σχετίζονται με την τροφοδοσία και τη στρατηγική αξιοποίηση στρατευμάτων και εξοπλισμών από τη Λιθουανία, όπου βρίσκεται η 37η γερμανική ταξιαρχία.

Τεστ για τις γερμανικές αντοχές

«Η επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων έχει πάντα μια προϋπόθεση: ένα εφοδιαστικό σύστημα που είναι λειτουργικό» τόνισε ο Μπρόιερ. Η Quadriga 2025 στην ουσία τεστάρει τα όρια αντοχής ολόκληρης της «αλυσίδας εφοδιασμού» σε ένα θεωρητικό σενάριο πολέμου και με τον τρόπο αυτό τα όρια των κρίσιμων γερμανικών υποδομών και εν τέλει της εσωτερικής ασφάλειας.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει το τηλεοπτικό δίκτο n-tv, η επιμέρους άσκηση «Εθνικός Φρουρός» (Νational Guardian) θα δοκιμάσει επί του πεδίου τον τρόπο αντίδρασης εν ενεργεία στρατιωτικών και εφέδρων για την προστασία κρίσιμων αμυντικών υποδομών, όπως κόμβων εφοδιασμού και λιμανιών στη Γερμανία.

Κρίσιμη είναι και η επιμέρους ναυτική άσκηση «Bόρειες Ακτές» (Νοrthern Coasts), που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό δυσκολίας εξαιτίας της σύνθετης φύσης της: αποσκοπεί στην προστασία των ναυτικών διόδων και τη διασφάλιση της μεταφοράς στρατευμάτων διά θαλάσσης με παράλληλη προάσπιση των ναυτικών υποδομών. «Ένας υποθετικός εχθρός δοκιμάζει τις αντοχές μας καθημερινά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός αντιναύαρχος Γιαν Κρίστιαν Κάακ.

Το ιδιαίτερο όμως στοιχείο της Quadriga 2025 είναι ότι συμπίπτει χρονικά με την επίσης στρατηγικής σημασίας ρωσική άσκηση Zapad 2025, που λαμβάνει επίσης χώρα στην περιοχή της Βαλτικής με 30.000 Ρώσους και 13.000 Λευκορώσους στρατιώτες. Για τον λόγο αυτό ο χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων ασκήσεων ως «προσομοίωση πολέμου» δεν αποτελεί υπερβολή. Για τους επικεφαλής πάντως των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, η χρονική σύμπτωση των δύο ασκήσεων δεν πρέπει να οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης Quadriga 2025 το γερμανικό λιμενικό έχει εκδώσει οδηγία καλώντας σκάφη αναψυχής και ιστιοπλοϊκά που πλέουν στην περιοχή να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή στην ευρύτερη περιοχή του Κιέλου, κρατώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από πολεμικά πλοία.

Economy
Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Business
Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

inWellness
inTown
Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;
Deutsche Welle 31.08.25

Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;

Για μια ακόμα φορά ακούστηκε ότι η γαλλογερμανική μηχανή «πήρε μπροστά», αλλά η εσωτερική κατάσταση και στις δύο χώρες προκαλεί ερωτηματικά και για το αν και πόσο γρήγορα μπορεί αυτή να κινηθεί.

Σύνταξη
Αμυντική συνεργασία Τουρκίας – Γαλλίας;
«Αξιότιμε φίλε...» 22.08.25

Αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας;

Τουρκία και Γαλλία συμφώνησαν στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας - Ραντεβού Ερντογάν με Μακρόν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ
Deutsche Welle 19.08.25

Οι έξι πόλεμοι που «έληξε» ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει αυτές τις ημέρες ότι κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να τελειώσει 6 πολέμους, αλλά αυτός της Ουκρανίας αποδείχτηκε πιο περίπλοκος. Έχει βάση αυτό που λέει;

Σύνταξη
«Επιχείρηση Τηλεδιάσκεψη»: Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό
«Επιχείρηση τηλεδιάσκεψη» 14.08.25

Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό

Ο Τραμπ άκουσε όσα είχαν να του πουν οι Ευρωπαίοι για το πώς βλέπουν μια διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό. Δεν έχουν όμως τρόπο να «συντάξουν» μακρόθεν την ατζέντα στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12.08.25

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Σύνταξη
Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 03.09.25

Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;
ΗΠΑ 03.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;

Από την αποστολή της εθνοφρουράς μέχρι τη στοχοποίηση ειδησεογραφικών καναλιών και σχολείων, οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός τυπικού δημοκρατικού ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου
Οικονομία 03.09.25

Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου

Οι δημοσιεύσεις περνούν στους συμβολαιογράφους με ανάρτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις που σήμερα φτάνουν ακόμη και τον έναν χρόνο μέσω των πρωτοδικείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση
Οικονομία 03.09.25

Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση

Το 2026 θεωρείται έτος - ορόσημο για την αποχώρηση από την εργασία, με αυξημένες αιτήσεις ήδη από το 2025. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να σταθμίσουν παράγοντες όπως χρόνος, πλασματικά έτη, κρατήσεις και μειωμένη σύνταξη, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να αποφύγουν μόνιμες απώλειες

Ηλίας Γεωργάκης
«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ
Χιονοστιβάδα προβλημάτων 03.09.25

«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ

Υπό την ασφυκτική πίεση της Ακροδεξιάς και εν μέσω προκλήσεων για την οικονομία, ο έλεγχος των συνόρων ανάγεται σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα (και) για την κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή

Μέλος της κρητικής μαφίας που διακινούσε ναρκωτικά είχε αναπτύξει στενή σχέση με αστυνομικό για να του δίνει πληροφορίες - Σε μια συνομιλία μαζί του έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του

Σύνταξη
Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
Εδώ ο παπάς 03.09.25

Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο από το 1743 βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, προτού χαθεί ξανά σε ένα θρίλερ που τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει
Εργασιακά 03.09.25

Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει

Η αντιπαράθεση για τα εργασιακά κορυφώνεται, με την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση. Η ανεργία μειώνεται, αλλά οι μισθοί παραμένουν απο τους χαμηλότερους στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βολιβία: Ποινή φυλάκισης σε ισπανούς ιησουίτες που συγκάλυψαν τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων παιδιών
Βολιβία 03.09.25

Καταδίκη ιησουιτών για συγκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης δεκάδων παιδιών

Οι ογδοντάρηδες Μάρκος Ρεκολόνς και Ραμόν Αλαΐξ καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης στη Βολιβία διότι συγκάλυψαν ιερωμένο που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δεκάδες παιδιά.

Σύνταξη
Υπόθεση Επσταϊν: Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων βγάζει στη δημοσιότητα επιτροπή του Κογκρέσου
Διαδίκτυο 03.09.25

Στη φόρα πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων της υπόθεσης Επσταϊν

Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν δημοσιοποιήθηκαν, φύρδην-μίγδην, στο διαδίκτυο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το θέμα.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

