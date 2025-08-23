Ουκρανία: Μαχητικό MiG-29 συνετρίβη κατά την προσγείωση – Νεκρός ο κυβερνήτης
Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη κατά την προσγείωση έπειτα από μία έξοδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο κυβερνήτης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία.
Τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.
Τα σοβιετικής κατασκευής MiG-29 αποτελούν τη βάση της μικρής Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, η οποία έχει λάβει αεροσκάφη αυτού του τύπου από την Πολωνία και τη Σλοβακία αφότου ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.
Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ο πιλότος ήταν 46 ετών.
🇺🇦 A heavy loss for the Ukrainian Air Force
Last night, after completing a combat mission, a MiG-29 fighter jet crashed while approaching for landing. The pilot, Major Serhiy Bondar, born in 1979, has died.
The Ukrainian Air Force reported that the causes and circumstances of… pic.twitter.com/JPXTSOnagR
— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2025
Ukrainian pilot dies in MiG-29 crash.
A Ukrainian MiG-29 pilot was killed after completing a combat mission early on Aug. 23, according to a statement by Ukraine’s Air Force. https://t.co/NjQOWN2806
— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 23, 2025
Επιθέσεις με drones στην Ουκρανία
Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε επίσης επιθέσεις από 49 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας, 36 από τα οποία αναχαιτίστηκαν. Αναφέρθηκαν πλήγματα σε επτά τοποθεσίες και οι σειρήνες ήχησαν στο Κίεβο στη διάρκεια του πρωινού.
Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε και πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε έναν δρόμο.
