Η Ρωσία επιτέθηκε τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα με αριθμό ρεκόρ 479 drones στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 460 drones και 19 από τους 20 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία, πρόσθεσε η Πολεμική Αεροπορία στην ανακοίνωσή της.

Την 1η Ιουνίου η Ουκρανία είχε γίνει στόχος 472 drones, αριθμό ρεκόρ ως τότε.

Παράλληλα ο ουκρανικός στρατός επεσήμανε ότι στη διάρκεια της νύκτας έπληξε δύο αεροσκάφη στη στρατιωτική αεροπορική βάση Σαβασλέφκα της Ρωσίας.

Ukraine’s General Staff reports that Ukrainian forces successfully struck Russia’s Savasleyka air base early this morning.

The attack reportedly destroyed a pair of Russian jets, including a highly valuable MiG-31K Kinzhal launch aircraft and an Su-30/34. pic.twitter.com/MS18yBdQjc

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 9, 2025