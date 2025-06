Η Ρωσία εξαπέλυσε μια ακόμη μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Ουκρανίας τη νύχτα σήμερα Δευτέρα, πλήττοντας πόλεις σ’ όλη τη χώρα με drones και πυραύλους, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Πολλαπλές εκρήξεις έχουν αναφερθεί στο Ρίβνε, μια πόλη μακριά από τις γραμμές του μετώπου στη βορειοδυτική Ουκρανία, εν μέσω μιας συνεχιζόμενης επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Η μαζική επιδρομή έρχεται λίγο αφότου η Ρωσία στις 6 Ιουνίου επιτέθηκε με 452 drones και 45 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας σε μια μόνο νύχτα — μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στη διάρκεια του πολέμου.

Το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι ο βομβαρδισμός έγινε σ’ αντίποινα για την ουκρανική επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης» εναντίον ρωσικών στρατηγικών αεροσκαφών.



Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας σήμανε συναγερμό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σε πολλές περιοχές της χώρας για την απειλή βαλλιστικών πυραύλων και επιθετικών drones τύπου Shahed.

Εκρήξεις έχουν αναφερθεί στην πρωτεύουσα Κίεβο και το Ρίβνε.

