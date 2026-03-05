Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της

Η Φινλανδία σχεδιάζει να άρει την επί χρόνια ισχύουσα απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφος της, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Με την απόφαση αυτή, το Ελσίνκι ευθυγραμμίζεται με τις Σκανδιναβικές χώρες, την ώρα που η Γαλλία προτείνει να θέσει την Ευρώπη υπό την πυρηνική της ομπρέλα.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες για την ανάπτυξη ατομικών βομβών σε φινλανδικό έδαφος εν καιρώ πολέμου.

Ο Νόμος περί Πυρηνικής Ενέργειας της Φινλανδίας ψηφίστηκε το 1987. Απαγορεύει την εισαγωγή, κατασκευή, κατοχή και πυροδότηση πυρηνικών όπλων στο έδαφος της. Ορισμένοι Φινλανδοί είχαν θεωρήσει τότε ότι αυτή η νομοθεσία θα ωφελούσε μόνο τη Ρωσία σε περίπτωση που γίνει πόλεμος.

Από την ουδετερότητα στο ΝΑΤΟ

Ενώ η Φινλανδία παρέμεινε ουδέτερη κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, το 2023 έγινε μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Αφορμή, η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας στη Φινλανδία, Άντι Χάκανεν, η τροπολογία αυτής της νομοθεσίας «είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η στρατιωτική άμυνα της Φινλανδίας ως μέρος της συμμαχίας και να αξιοποιηθεί πλήρως η αποτροπή και η συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ».

Η προτεινόμενη αλλαγή θα τεθεί εν συνεχεία σε ψηφοφορία στο κοινοβούλιο όπου η δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού έχει την πλειοψηφία.

Οι γείτονες χώρες Σουηδίας, Δανία και Νορβηγία έχουν υιοθετήσει πολιτικές κατά της εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στα εδάφη τους σε καιρό ειρήνης, αλλά δεν έχουν νομοθετικές απαγορεύεις σε περίοδο πολέμου.

Σχέδια πυρηνικής αποτροπής

Η Γαλλία και η Γερμανία, επίσης μέλη του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα τα σχέδια τους να εμβαθύνουν τη συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους στο ζήτημα της πυρηνικής αποτροπής. Καθίσταται πλέον σαφές ότι υπάρχει αλλαγή πολιτικής, καθώς η ευρωπαϊκή ήπειρος εκτιμά ότι αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές από τη Ρωσία και αστάθεια που σχετίζεται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Η Φινλανδία μοιράζεται σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία και το 2024 υπέγραψε αμυντικό σύμφωνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο της επιτρέπει να χρησιμοποιεί 15 από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ζώνες της Φινλανδίας.