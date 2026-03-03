«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά

Η αυτοβιογραφία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ με τίτλο «You With the Sad Eyes» κυκλοφόρησε την Τρίτη, 3 Μαρτίου, και το περιοδικό Vulture μοιράστηκε ένα απόσπασμα, στο οποίο η ηθοποιός μιλά για τον αγώνα που έδωσε να αποδεχθεί την εικόνα του σώματος της ενόσω συμμετείχε στη σειρά «Married… with Children».

Η ηθοποιός πρωταγωνίστησε ως η έφηβη, λίγο ατίθαση, λίγο επαναστάτρια, λίγο «χαζή ξανθιά» (ναι, καλά ακούσατε, κάπως ξεπερασμένες εποχές, ευτυχώς) Kelly Bundy και στις 11 σεζόν της κλασικής κωμικής σειράς της Fox.

«Πόσο θέλαμε να το μισήσουμε!»

Αρχικά η Κριστίνα Άπλγκεϊτ λοιδορούσε τη σειρά, αφού «διάβασε το σενάριο και σκέφτηκε ότι ήταν σκουπίδι».

«Για μένα και για τη μαμά μου, έμοιαζε με ένα κακογραμμένο χυδαίο χιούμορ», εξηγεί. «Είχα απορρίψει το ‘Married…’, οπότε στο πιλοτικό επεισόδιο εμφανιζόταν ένα άλλο παιδί στο ρόλο της Kelly, αλλά δεν δούλεψε, οπότε επέστρεψαν σε μένα. Ο διευθυντής casting μου έστειλε ένα VHS με το πιλοτικό επεισόδιο και η μαμά μου και εγώ το παρακολουθήσαμε με δισταγμό ένα βράδυ. Δεν ξέρω τι περιμέναμε να δούμε, ή γιατί το παρακολουθήσαμε, αφού ήμουν εντελώς αντίθετη. Πόσο θέλαμε να το μισήσουμε! Καθίσαμε εκεί σαν δύο μικροί σνομπ ηθοποιοί που είχαν περάσει τη ζωή τους παίζοντας Σαίξπηρ. Και τότε, καθώς έπαιζε η σειρά, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε. Κοίταξα τη μαμά μου. Εκείνη με κοίταξε. ‘Γαμώτο!’ είπα. ‘Είναι αστείο. Είναι καλό’».

Η μάχη με τις διατροφικές διαταραχές

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήδη υπέφερε από δυσμορφία σώματος και ανορεξία πριν να πάρει τον ρόλο της Kelly Bundy, και ο χαρακτήρας αυτός επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ψυχική της υγεία.

«Ωστόσο, έπεσα σε μια παγίδα με αυτόν τον χαρακτήρα, επειδή έπρεπε να είμαι αδύνατη», γράφει. «Είχα μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό μου για τα ρούχα που [φορούσε η Kelly] — ρούχα που [δεν] θα έδειχναν [το ίδιο] αν έτρωγες κάτι τόσο μικρό όσο ένα σταφύλι — έτσι, βυθίστηκα ακόμη περισσότερο στις διατροφικές διαταραχές».

«Αν επρόκειτο να φάω κάτι τόσο τεράστιο όσο ένα μπέιγκελ, για παράδειγμα, θα το άνοιγα και θα κατανάλωνα το μισό ή το μισό του μισού. Αυτή θα ήταν η διατροφή μου για ολόκληρη την ημέρα. Μερικές φορές τιμωρούσα τον εαυτό μου και δεν έτρωγα καθόλου. Φορούσα νούμερο XXS και οι ενδυματολόγοι της σειράς ‘Married… With Children’ συχνά έπρεπε να μου στενεύουν τα ρούχα. Ήμουν κόκαλο».

«Δούλευα πολύ σκληρά για το σώμα μου, αλλά ποτέ δεν ήμουν ικανοποιημένη», προσθέτει. «Υπήρχαν μέρες που πήγαινα για spinning, μετά γυμναζόμουν με τον προπονητή μου και μετά πήγαινα σε μάθημα χορού για άλλες δύομισι ώρες, πάντα κυνηγώντας το ανέφικτο, κακοποιώντας το σώμα μου στην προσπάθειά μου για τελειότητα, που ήταν τόσο επιβλαβής όσο οποιαδήποτε εξάρτηση».

Ωστόσο, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ δεν τρέφει καμία κακία προς τους συντελεστές της σειράς, ούτε κατηγορεί κανέναν για τον τρόπο με τον οποίο ο ρόλος της Kelly επηρέασε την ψυχική της υγεία.

«Σίγουρα, ήταν πάντα μέρος της σειράς το να είμαι αντικείμενο του ‘βλέμματος των ανδρών’, αλλά ήθελα να φοράω τα φορέματα της Kelly Bundy», γράφει. «Και όσο δύσκολο και αν είναι να το πιστέψει κανείς, ήμουν πραγματικά αθώα. Ήμουν απλά ένα παιδί. Ήξερα ότι η άρνηση μου να τρώω και η γενικά επιβλαβής σχέση μου με το φαγητό βασίζονταν σε τραυματικές εμπειρίες».

*Με πληροφορίες από: Variety | Vulture