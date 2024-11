«Ξαπλώνω στο κρεβάτι και ουρλιάζω»: Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μιλάει για τη ζωή της με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μετά τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η ηθοποιός δε δίστασε να μοιραστεί τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας με τη χρόνια νόσο.

Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της, MeSsy, η 52χρονη ηθοποιός, μίλησε με τη συμπαρουσιάστριά της Τζέιμι Λιν Σίγκλερ και την ιδιοκτήτρια αρτοποιείου Ρόρι Κέντελ, οι οποίες έχουν διαγνωστεί επίσης με σκλήρυνση κατά πλάκας. Μαζί, οι τρεις γυναίκες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με μια ειλικρίνεια που συγκίνησε και ενέπνευσε τους ακροατές.

«Ξαπλώνω στο κρεβάτι και ουρλιάζω», αποκάλυψε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, περιγράφοντας τους έντονους, διαπεραστικούς πόνους που την ταλαιπωρούν καθημερινά. «Ο πόνος, το σφίξιμο – είναι σαν μια μέγγενη που απλώς δεν χαλαρώνει».

Christina Applegate says she lays in bed ‘screaming’ due to ‘sharp pains’ from MS https://t.co/p9yIUDewsS pic.twitter.com/kxKQYkb4H8

— Page Six (@PageSix) November 5, 2024