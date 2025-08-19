Σουβλάκι: Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα
Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ και μια οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει, το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.
Το εθνικό street food του Έλληνα, το αγαπημένο σουβλάκι, συνεχίζει να παίρνει την ανιούσα, με την τιμή του πλέον να… «απογειώνεται».
Ο κόσμος πλέον σκέφτεται διπλά και τριπλά για να αγοράσει ακόμη και ένα τυλιχτό καθώς, σύμφωνα με το MEGA, το κόστος στα ψητοπωλεία της Αττικής ξεκινάει από 3,70 και φτάνει μέχρι και τα 5,20. Ένα καλαμάκι χοιρινό ή κοτόπουλο ξεκινάει από 2,40 και φτάνει τα 3,70 ενώ μια μερίδα γύρο ή σουβλάκι ξεκινάει από 11 και φτάνει τα 13,5 ευρώ.
Σουβλάκι από… χρυσό
Αν μια τετραμελής οικογένεια αποφασίσει να φάει από δύο τυλιχτά ο καθένας θα χρειαστεί να βάλει γερά το χέρι στην τσέπη καθώς θα χρειαστεί να καταβάλλει από 30 ευρώ μέχρι και 40 ευρώ.
Έως και 5 ευρώ για ένα τυλιχτό
Την ίδια ώρα, οι αυξημένες πρώτες ύλες και τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων θα φέρουν νέες ανατιμήσεις, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Κάτι που ενδεχομένως να σταθεροποιήσει την τιμή του τυλιχτού στα 5 ευρώ.
«Δυστυχώς μάλλον θα γίνουν και άλλες ανατιμήσεις, τα νέα δεν είναι καλά από την αγορά, μειώσεις τιμών στην αγορά δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να κρατήσουν πλέον τιμές, φοβάμαι μην ξεφύγουν τα πράγματα», είπε ο Ανδρέας Ανδριανάκης, αντιπρόεδρος ψητοπωλών Αττικής.
Παρά τις αυξήσεις πάντως, η κίνηση στα ψητοπωλεία είναι αυξημένη, μιας και ακόμη και με την απλησίαστη τιμή του αποτελεί ακόμα και έτσι οικονομικότερη λύση από οποιαδήποτε άλλο φαγητό.
«Είδος πολυτελείας» το σουβλάκι
«Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής τους πολιτικής. Εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.
Τιμή για ένα καλαμάκι χοιρινό σε πίτα από 3.50€ – 5€. Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής τους πολιτικής. Εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ. pic.twitter.com/RnZAkGaM5G
— Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 19, 2025
