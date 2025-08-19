newspaper
Σουβλάκι: Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Αυγούστου 2025 | 21:50

Σουβλάκι: Έρχονται νέες ανατιμήσεις στο αγαπημένο street food του Έλληνα

Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ και μια οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει, το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Spotlight

Το εθνικό street food του Έλληνα, το αγαπημένο σουβλάκι, συνεχίζει να παίρνει την ανιούσα, με την τιμή του πλέον να… «απογειώνεται».

Ο κόσμος πλέον σκέφτεται διπλά και τριπλά για να αγοράσει ακόμη και ένα τυλιχτό καθώς, σύμφωνα με το MEGA, το κόστος στα ψητοπωλεία της Αττικής ξεκινάει από 3,70 και φτάνει μέχρι και τα 5,20. Ένα καλαμάκι χοιρινό ή κοτόπουλο ξεκινάει από 2,40 και φτάνει τα 3,70 ενώ μια μερίδα γύρο ή σουβλάκι ξεκινάει από 11 και φτάνει τα 13,5 ευρώ.

Σουβλάκι από… χρυσό

Αν μια τετραμελής οικογένεια αποφασίσει να φάει από δύο τυλιχτά ο καθένας θα χρειαστεί να βάλει γερά το χέρι στην τσέπη καθώς θα χρειαστεί να καταβάλλει από 30 ευρώ μέχρι και 40 ευρώ.

Έως και 5 ευρώ για ένα τυλιχτό

Την ίδια ώρα, οι αυξημένες πρώτες ύλες και τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων θα φέρουν νέες ανατιμήσεις, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Κάτι που ενδεχομένως να σταθεροποιήσει την τιμή του τυλιχτού στα 5 ευρώ.

«Δυστυχώς μάλλον θα γίνουν και άλλες ανατιμήσεις, τα νέα δεν είναι καλά από την αγορά, μειώσεις τιμών στην αγορά δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να κρατήσουν πλέον τιμές, φοβάμαι μην ξεφύγουν τα πράγματα», είπε ο Ανδρέας Ανδριανάκης, αντιπρόεδρος ψητοπωλών Αττικής.

Παρά τις αυξήσεις πάντως, η κίνηση στα ψητοπωλεία είναι αυξημένη, μιας και ακόμη και με την απλησίαστη τιμή του αποτελεί ακόμα και έτσι οικονομικότερη λύση από οποιαδήποτε άλλο φαγητό.

«Είδος πολυτελείας» το σουβλάκι

«Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής τους πολιτικής. Εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
Alcohol Free 19.08.25

Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας - Η νέα τάση που αλλάζει την… μπύρα

Η μπύρα είναι το ποτό που μπορεί να είναι απλό και καθημερινό, αλλά και ιδιαίτερο, χάρη στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή μπύρας είναι αδιαμφισβήτητα η Γερμανία αλλά… κάτι αλλάζει με την Gen Z.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Στοιχεία ΟΟΣΑ 19.08.25

Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία ακινήτων - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η βορειοδυτική Ευρώπη συλλέγει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μέσω φόρου στα ακίνητα, η ανατολική και οι Βαλτικές χαμηλότερο, ενώ στον Νότο η εικόνα είναι μεικτή με τάση προς τα υψηλότερα επίπεδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ακρίβεια: «Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές – Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι
Απελπισία 19.08.25

«Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές - Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι

Καλπάζει η ακρίβεια - «Οι παραγωγοί, οι αγρότες αλλά και οι έμποροι κοιτάνε να βγάλουν τα σπασμένα» λέει ο πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται ραβασάκια για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς – Τα πρόστιμα ανά παράβαση
Διασταυρώσεις και έλεγχοι 19.08.25

Έρχονται ραβασάκια από ΑΑΔΕ για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τα πρόστιμα ανά παράβαση

Οι οδηγοί μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους - Διπλάσια τέλη κυκλοφορίας σε όσους δεν έχουν πληρώσει και δεν συμμορφωθούν

Σύνταξη
Εργασία: Όταν οι εργαζόμενοι είναι πιο δημιουργικοί εκτός δουλειάς… ωφελείται και ο εργοδότης
Διεθνείς έρευνες 19.08.25

Εργασία: Όταν οι εργαζόμενοι είναι πιο δημιουργικοί εκτός δουλειάς… ωφελείται και ο εργοδότης

Πλήθος ερευνών για την εργασία, δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που έχουν περισσότερο δημιουργικό χρόνο εκτός δουλειάς, αποδίδουν καλύτερα και εντός δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέες συνήθειες στον τουρισμό – Πρώτη στις περικοπές η εστίαση, ανταγωνιστής τα… σούπερ μάρκετ
Σταυροδρόμι 19.08.25

Νέες συνήθειες στον τουρισμό – Πρώτη στις περικοπές η εστίαση, ανταγωνιστής τα… σούπερ μάρκετ

Η Ελλάδα παραμένει ελκυστική προορισμός για ξένους τουρίστες, χάρη στη σχέση ποιότητας-τιμής, όμως η πραγματικότητα στις ταβέρνες και τα εστιατόρια αποτυπώνει μια άλλη εικόνα

Νατάσα Σινιώρη
Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»
Μεγαλώνει η κρίση 19.08.25

Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»

Με τις οικονομίες ήδη σε επιβράδυνση, η πολιτική προστατευτισμού του Τραμπ πλήττει ανισομερώς τις χώρες της περιοχής, απειλώντας να βαθύνει τη στασιμότητα και να ενισχύσει τις αδυναμίες τους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι καταναλωτές προτίμησαν να αγοράσουν… διακοπές
Οι λόγοι 19.08.25

Οι καταναλωτές προτίμησαν να αγοράσουν… διακοπές

Ο παρατεταμένος καύσωνας στην αρχή των εκπτώσεων υπήρξε καθοριστικός παράγοντας που επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις, ενώ το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αποτελεί τον δεύτερο και καθοριστικό παράγοντα για τη συνέχεια

Δήμητρα Σκούφου
