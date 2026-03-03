Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής μετά τον εντοπισμό μίας οβίδας μέσα σε οικόπεδο.

Συγκεκριμένα εργάτες που εκτελούσαν εργασίες ανέγερσης οικοδομής στο κέντρο της Νέας Καλλικράτειας, βρήκανε μια οβίδα καθώς έσκαβαν και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες από το thestival, έσπευσε άμεσα η ΕΛ.ΑΣ. που απέκλεισε το χώρο αλλά και ο Στρατός που θα πραγματοποιήσει την περισυλλογή της.