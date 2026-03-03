Χαλκιδική: Βρέθηκε οβίδα μέσα σε οικόπεδο στη Νέα Καλλικράτεια – Απέκλεισε την περιοχή η ΕΛ.ΑΣ
Κλήθηκε ο στρατός
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής μετά τον εντοπισμό μίας οβίδας μέσα σε οικόπεδο.
Στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες από το thestival, έσπευσε άμεσα η ΕΛ.ΑΣ. που απέκλεισε το χώρο αλλά και ο Στρατός που θα πραγματοποιήσει την περισυλλογή της.
