Μαρούσι: Βρέθηκε οβίδα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι
Η οβίδα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Βοσπόρου στο Μαρούσι
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Μαρούσι, όταν εντοπίστηκε οβίδα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Βοσπόρου.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκοπεδίων Ξηράς, το οποίο έσπευσε στο σημείο και λίγο πριν τα μεσάνυχτα προχώρησε στην ασφαλή απομάκρυνσή της.
