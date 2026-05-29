Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Μαρούσι, όταν εντοπίστηκε οβίδα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Βοσπόρου.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκοπεδίων Ξηράς, το οποίο έσπευσε στο σημείο και λίγο πριν τα μεσάνυχτα προχώρησε στην ασφαλή απομάκρυνσή της.