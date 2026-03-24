Πώς ήταν ο καιρός την 25η Μαρτίου 1821 – Τι έδειξε η έρευνα του Θοδωρή Κολυδά

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν γράφτηκε μόνο με σπαθιά, καριοφίλια και θυσίες. Γράφτηκε και με τον καιρό. Ο ξεσηκωμός άρχισε Μάρτιο, σε μια εποχή μεταβατική: Με ήλιο και ουρανό καθαρό τη μια μέρα, με λάσπες, κρύο και αστάθεια την άλλη. Για τους αγωνιστές ο καιρός δεν ήταν απλώς το φόντο των γεγονότων, ήταν σύμμαχος και αντίπαλος.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς πραγματοποίησε μία εκτεταμένη έρευνα, η οποία βασίστηκε σε ιστορικές πηγές από τα χρόνια της Επανάστασης, αγωνιστών, ημερολόγια και επιστολές, αλλά και σύγχρονα μετεωρολογικά μοντέλα, προκειμένου να παρουσιάσει τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα τις ημέρες που ξεκινούσε ο απελευθερωτικός αγώνες.

⛅ΠΩΣ ΗΤΑΝ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821;

✅Έχει γίνει πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για το τι καιρός θα επικρατήσει αύριο στην παρέλαση. Αξίζει όμως να κάνουμε ένα βήμα πίσω στον χρόνο και να δούμε κάτω από ποιες καιρικές συνθήκες γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες του '21 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 24, 2026

Σύμφωνα με το άρθρο του Θοδωρή Κολυδά σε αρκετά απομνημονεύματα γίνεται έμμεση αναφορά στον καιρό, κυρίως επειδή επηρέαζε τις μετακινήσεις.

Ο Ιωάννης Φιλήμων στο Ιστορικό Δοκίμιο περί της Ελληνικής Επαναστάσεως κάνει λόγο για βροχερό καιρό σε περιοχές της Πελοποννήσου τις ημέρες πριν την εξέγερση, γεγονός που καθυστέρησε τη μεταφορά σωμάτων.

Ο Φωτάκος (Φώτιος Χρυσανθόπουλος) ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη στα Απομνημονεύματα υπογραμμίζει ότι σε ορισμένες μετακινήσεις προς την Αρκαδία επικρατούσε συννεφιά και υγρασία, χαρακτηριστικό ανοιξιάτικου καιρού.

Εκείνη την περίοδο η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν διατηρούσε εκτεταμένα μετεωρολογικά αρχεία στην Ελλάδα, πράγμα που εξηγεί γιατί οι πιο αξιόπιστες ενδείξεις για τον καιρό προέρχονται από: ιταλικά λιμάνια (Τεργέστη, Βενετία) ναυτικά ημερολόγια πλοίων, στρατιωτικά ημερολόγια της Κέρκυρας (βρετανική διοίκηση).

Όπως αναφέρει ο Θ. Κολυδάς από αυτά προκύπτει ότι στα τέλη Μαρτίου 1821 επικρατούσε μεταβατικός ανοιξιάτικος καιρός στη Μεσόγειο. Υπήρχαν διαταραχές που κινούνταν από τη δυτική Μεσόγειο προς το Αιγαίο και καταγράφονταν νοτιοδυτικοί άνεμοι και βροχές στο Ιόνιο.

Σε ορισμένες τοπικές ιστορικές καταγραφές σημειώνεται ότι στην Πελοπόννησο ο καιρός ήταν νεφελώδης αλλά σχετικά ήπιος. Δεν υπάρχουν αναφορές για χιονοπτώσεις ή ψύχος, κάτι που υποδηλώνει ότι η άνοιξη είχε ήδη προχωρήσει.

Με βάση αυτά τα ιστορικά δεδομένα προκύπτει ότι γύρω στις 24–25 Μαρτίου 1821 στην Ελλάδα πιθανότατα επικρατούσε ήπιος ανοιξιάτικος καιρός, αρκετές νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές και νότιοι ή νοτιοδυτικοί άνεμοι που αργότερα στράφηκαν σε βόρειους, δηλαδή ένα τυπικό ανοιξιάτικο πέρασμα διαταραχής στη Μεσόγειο.

Τι δείχνει η Realanalysis

Η μετεωρολογία, πέρα από την επιστήμη της πρόγνωσης του καιρού, αποτελεί και ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση ιστορικών γεγονότων.

Σήμερα, χάρη στα σύγχρονα κλιματικά μοντέλα και τις αναλύσεις επανακατασκευής του παρελθόντος (reanalysis), είναι εφικτό να υπολογιστούν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ακόμη και πριν από δύο αιώνες.

Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το «20th Century Reanalysis του NOAA», το οποίο επιτρέπει την εκτίμηση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας για ιστορικές περιόδους με βάση παλαιές βαρομετρικές παρατηρήσεις.

Ο κ. Κολυδάς καταλήγει πως «μπορούμε να φανταστούμε ότι οι ημέρες της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης εκτυλίχθηκαν κάτω από έναν ανοιξιάτικο ουρανό με εναλλαγές νεφώσεων και διαστημάτων βελτίωσης, ένα γνώριμο καιρικό σκηνικό για τον ελλαδικό χώρο στα τέλη Μαρτίου».

Καταλήγοντας ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως 200 και πλέον χρόνια μετά, η επιστήμη της μετεωρολογίας μάς επιτρέπει όχι μόνο να προβλέπουμε τον καιρό του αύριο αλλά και να ρίχνουμε μια ματιά στον ουρανό του παρελθόντος, φωτίζοντας ακόμη και τις κλιματικές συνθήκες που συνόδευσαν σημαντικές στιγμές της ιστορίας.