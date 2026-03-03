Πάτρα: Κατολισθήσεις απειλούν κατοικίες – Εντολή εκκένωσης από την Πολιτική Προστασία

Ανησυχία στον Λυκοχορό στην Πάτρα, όπου το έδαφος έχει υποχωρήσει επικίνδυνα και τουλάχιστον δύο σπίτια βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρό κίνδυνο. Σε κατοικία όπου διαμένει οικογένεια, έχουν εμφανιστεί βαθιές ρωγμές στο έδαφος, ενώ στη μία πλευρά του κτιρίου το πρανές παρουσιάζει έντονη ολίσθηση.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων χαρακτηρίζει την κατάσταση στο σημείο εξαιρετικά επικίνδυνη

Το φαινόμενο ξεκίνησε έντονα την περασμένη Παρασκευή, χθες όμως το πρόβλημα μεγάλωσε. Η οικογένεια επικοινώνησε με την Πολιτική Προστασία του Δήμου και δόθηκε εντολή για εκκένωση του σπιτιού. Παρά την οδηγία, οι ένοικοι παραμένουν στο σπίτι, με τον φόβο περαιτέρω επιδείνωσης να είναι διάχυτος.

Σύμφωνα με το tempo24.news, κάτοικοι της περιοχής εκτιμούν ότι η αποσταθεροποίηση του εδάφους ενδέχεται να συνδέεται με τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, σε συνδυασμό με τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν από τον Οκτώβριο έως και τον Φεβρουάριο. Δύο οικογένειες δηλώνουν σε απόγνωση και ζητούν άμεση αυτοψία από γεωλόγους και μηχανικούς της Περιφέρειας, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης. Το δεύτερο σπίτι, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, χρησιμοποιείται ως εξοχική κατοικία, ωστόσο οι ιδιοκτήτες του επισημαίνουν ότι απαιτείται λύση και για αυτό.

Πάτρα: Τι λένε οι ειδικοί

«Τα έντονα και επίμονα καιρικά φαινόμενα, κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων, μπορεί να συσχετιστούν σε έναν βαθμό με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη», είχε τονίσει προ ημερών ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθανάσιος Αργυρίου, με αφορμή τα κύματα κακοκαιρίας που πλήττουν τις τελευταίες εβδομάδες πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πολλά προβλήματα όπως κατολισθήσεις.

Ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμης Λέκκας, έχει αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί «εκατοντάδες περιστατικά κατολισθήσεων» σε περιοχές όπως η Δυτική Πελοπόννησος, η Αχαϊα, η Ηλεία, η Μεσσηνία, η Τρίπολη, καθώς και η Αιτωλοακαρνανία και η Άρτα. Όπως εξήγησε, πρόκειται για εκτεταμένες κατολισθήσεις, καταπτώσεις, καταρρεύσεις πρανών, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ροές λάσπης. Τα φαινόμενα, σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλονται κυρίως στη μεγάλη ένταση και τη διάρκεια των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα.