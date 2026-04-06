Νορβηγία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από χιονοστιβάδα

Δύο σκιέρ σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν σήμερα, Δευτέρα, από χιονοστιβάδα στη Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Νεκροί είναι ένας άνδρας, περίπου 30 ετών, και μια γυναίκα περίπου 20 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Χέμσενταλ, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, Όσλο.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοούμενων σκιέρ συμμετείχαν διασώστες, εθελοντές κι ένα ελικόπτερο.

Σουηδός ο νεκρός άνδρας – Είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ήταν Σουηδός. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης των δύο τραυματιών.

Οι τοπικές αρχές είχαν προειδοποιήσει για σήμερα πως ο κίνδυνος πρόκλησης χιονοστιβάδων στην περιοχή ήταν αυξημένος.

Οι μετεωρολόγοι και οι ειδικοί σε θέματα χιονοστιβάδων στη Νορβηγία επισήμαναν ότι οι ισχυροί άνεμοι μετέφεραν φρέσκο χιόνι στις πλαγιές που βρίσκονται στην υπήνεμη πλευρά, δημιουργώντας ασταθείς χιονισμένες πλάκες. Η πρόγνωση συνιστούσε ρητά την αποφυγή πλαγιών με φρέσκο χιόνι που είχε συσσωρευτεί από τον άνεμο, επισημαίνοντας την πιθανότητα ξαφνικών χιονοστιβάδων υπό αυτές τις συνθήκες.

Δεν επρόκειτο για ένα απροσδόκητο φυσικό φαινόμενο χωρίς προειδοποίηση, αλλά για ένα περιστατικό που συνέβη σε μια ημέρα κατά την οποία ο κίνδυνος χιονοστιβάδων είχε επίσημα αναβαθμιστεί και οι καιρικές συνθήκες παρέμεναν δυσμενείς μετά την καταιγίδα «Dave» στη Νορβηγία.