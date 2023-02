Σπουδαία νέα έρχονται από την Ισκεντερούν στην Τουρκία αφού οι διασώστες ανέσυραν εξαμελή οικογένεια που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια για 101 ώρες μετά τον σεισμό.

Οι έξι διασωθέντες επιβίωσαν στριμωγμένοι μαζί σε ένα μικρό άνοιγμα κάτω από τα ερείπια, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ο διασώστης Μουράτ Μπαιγκούλ.

Οι διασώστες δεν πίστευαν ότι θα έβρισκαν κάποιο ζωντανό αφού, εκτός από όλα τα άλλα, επικρατεί ψύχος στην περιοχή.

Το Anadolu έχει συγκεντρώσει βίντεο από τις πετυχημένες προσπάθειες των διασωστών σήμερα Παρασκευή.

(VIDEO) Rescue teams pull alive a newborn baby and her mother from quake debris in Türkiye pic.twitter.com/sfOpuGOkeS

(VIDEO) A mother (32), and her 10-year-old son were pulled to safety after being trapped under the rubble as rescue efforts continue in quake-hit areas of southeastern Türkiye

🕙Rescued after 101 hours

👩‍👦Mother, son are from SE Diyarbakir province https://t.co/f21kh2iosk pic.twitter.com/avCJk2UkFV

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 10, 2023