Συνεχίζονται οι τιτάνιες προσπάθειες της ΕΜΑΚ για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον φονικό σεισμό στη Τουρκία.

Με μία συγκλονιστική digital art εικόνα, ο υποστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος Παναγιώτης Κοτρίδης, τέως Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Αιγαίου, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα υποστήριξης και συμπαράστασης στους συναδέλφους του που δίνουν μάχη με το χρόνο για να σώσουν ζωές στις περιοχές της Τουρκίας που χτυπήθηκαν από τους φονικούς σεισμούς.

Η εικόνα, που αποτυπώνει μια φανταστική σύνθεση σύμφωνα με τον δημιουργό, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες σε ελληνικά και τουρκικά κοινωνικά δίκτυα, αντικατοπτρίζοντας πλήρως την προσφορά των ανδρών της ΕΜΑΚ στις πληγείσες περιοχές της Τουρκίας.

H σύνθεση εικονίζει έναν Έλληνα πυροσβέστη να κρατάει με στοργή στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί, που απεγκλώβισε από τα ερείπια.

«Για να τιμήσω τους συναδέλφους που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για τη διάσωση των πληγέντων από τους σεισμούς της Τουρκίας, έφτιαξα αυτή τη φωτογραφία. “ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ”.

“I AM HERE FOR YOU”

“SENİN İÇİN BURADAYIM”», αναφέρει ο κ. Κοτρίδης.

Η συγκεκριμένη εικόνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου