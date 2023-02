Στην οδό υπ’ αριθμόν 21, στην Αντάκια (Αντιόχεια), στην επαρχία Χατάι της νότιας Τουρκίας, βρίσκονταν ως την Κυριακή τα σπίτια δεκάδων οικογενειών. Τη Δευτέρα, δεν απέμενε σχεδόν τίποτα όρθιο (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Ο πιο καταστροφικός σεισμός που χτύπησε την Τουρκία από το 1999 γέμισε τον δρόμο πελώριους σωρούς από συντρίμμια. Αφησε όσους επέζησαν άστεγους, να ψάχνουν απεγνωσμένα αγνοούμενους συγγενείς, σοκαρισμένους, να προσπαθούν ακόμα να χωνέψουν τι τους συνέβη.

Τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύονται να φθάσουν σε κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν σκληρότερα στη χώρα, εξαιτίας των κατεστραμμένων δρόμων, της κακοκαιρίας, της έλλειψης επαρκών πόρων, βαρέων μηχανημάτων…

«Οι λέξεις δεν λένε να βγουν, μου έχουν κολλήσει στον λαιμό. Το κλάμα δεν είναι γιατρικό πια», παραδέχτηκε χθες ο Χαλίλ Γκέντσογλου.

Το κέντρο της πόλης του μοιάζει σαν «πόλη φάντασμα», όπως λέει. «Γυρίσαμε 50 χρόνια πίσω. Οι ζωές μας καταστράφηκαν. Τα παιδιά μας έχουν βαθιά ψυχικά τραύματα. Κάθε σπίτι έχασε τουλάχιστον δυο-τρεις ανθρώπους», προσθέτει.

Στην οδό 21 δυσκολεύεται να βρει κανείς έστω ένα κτίριο όρθιο. Συντρίμμια όσο φθάνει το μάτι. Από τα ερείπια των κτισμάτων που ήταν ως την Κυριακή τα σπίτια τους ανασύρθηκαν δεκάδες τραυματίες. Ανθρωποι στέκονται στον δρόμο αποσβολωμένοι, δεν μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

More footage from Armutlu neighborhood in Antakya. I’m in so much shock rn. I will never be able to introduce my kids to the legacy that once was the beautiful Antakya. We will stay strong tho, and we will rebuild. #PrayForTurkey #earthquakeinturkey #antakya pic.twitter.com/5dAiRs8AhT

— B (@Punnycatapult) February 6, 2023