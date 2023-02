Τις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας επισκέπτεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα το γραφείο του.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι μέχρι στιγμής οι νεκροί στη γειτονική χώρα έχουν φτάσει τους 8.574.

Συνεπώς, αν υπολογίσουμε και τους νεκρούς στη Συρία, ο τραγικός απολογισμός έχει ξεπεράσει τους 11.200 θανάτους λόγω των φονικών σεισμών.

«Η Τουρκία είναι αντιμέτωπη με μια μεγάλη καταστροφή», τόνισε ο Ερντογάν.

LIVE: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks in Kahramanmaras, the epicentre of #TurkiyeQuakes

https://t.co/vrYejZFSCT

— PresserWatch (@PresserWatch) February 8, 2023