Δραματικές ώρες ζουν Τουρκία και Συρία μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η νεότερη καταμέτρηση ανεβάζει σε 8.764 τον αριθμό των θυμάτων, στις δύο χώρες. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι τραυματισμένοι, άγνωστος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων, ενώ οι εκτιμήσεις για τον τελικό απολογισμό είναι τρομακτικές, με κάποιους να μιλούν ακόμη και για 20.000 νεκρούς.

Η αγωνία για τους χιλιάδες ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι και παγιδευμένοι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει, μεγαλώνει.

Εχθρός των χιλιάδων διασωστών που δίνουν τη μάχη, σκάβοντας κυριολεκτικά μέσα στα χαλάσματα για να εντοπίσουν επιζώντες είναι εκτός από τον χρόνο και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς βρέχει και χιονίζει, ενώ όσο πέφτει η νύχτα το κρύο γίνεται ολοένα και πιο τσουχτερό. Οι συνεχείς δε μετασεισμοί κάνουν το έργο τους ιδιαιτέρως επικίνδυνο.

Τα μέγιστα καταβάλλει και η ελληνική αποστολή έρευνας και διάσωσης, στην επαρχία Χατάι της Αντιόχειας. Μάλιστα για Τουρκία, αναχωρεί τις επόμενες ώρες και δεύτερο κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Το in παρακολουθεί και μεταδίδει τις προσπάθειες των διασωστών που κάθε φορά που καταφέρνουν να βγάλουν κάποιο ζωντανό κλαίνε από συγκίνηση, τις επίσημες δηλώσεις αξιωματούχων και την ενημέρωση των Αρχών, τη διεθνή κινητοποίηση, τους φόβους και τις εκτιμήσεις των επιστημόνων.

Ολες οι εξελίξεις

Δείτε LIVE εικόνα από το CNN Turk

10:10 Μαρτυρίες σοκ για τον σεισμό

Δεν έχουν τέλος οι μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τον φονικό σεισμό στην Τουρκία και γλύτωσαν την τελευταία στιγμή από τον εφιάλτη.

Ο Δημήτρης Κολοβέτσιος, ποδοσφαιριστής στην ομάδα Κάισερισπορ, επέστρεψε στην Ελλάδα και περιέγραψε στην κάμερα του «MEGA Καλημέρα» τις σκηνές τρόμου που έζησε. «Ο δεύτερος σεισμός με βρήκε στο προπονητικό κέντρο και ο πρώτος στο διαμέρισμά μου στον 14ο όροφο», λέει.

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές, έναν εφιάλτη, μετά τον σεισμό. Ήταν τόσο δυνατό το κούνημα που δυσκολεύτηκα να βρω τον βηματισμό μου». Ο ίδιος συμπληρώνει: «Είναι φτωχές οι πόλεις που επλήγησαν. Υπήρχαν ρωγμές στους δρόμους και χιόνιζε συνέχεια».



10:00 Το «ευχαριστώ» των Τούρκων στην Ελλάδα

«Ευχαριστώ Ελλάδα» (Tesekkürler Yunanistan): Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν τις τελευταίες ώρες Τούρκοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας την χώρα μας για τη συμβολή της στη διάσωση επιζώντων κάτω από τα ερείπια μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας.

Το βίντεο με τους διασώστες της ΕΜΑΚ να αγκαλιάζονται μετά την πετυχημένη διάσωση ενός μικρού κοριτσιού, έγινε viral και σχολιάστηκε θετικά στα κοινωνικά δίκτυα, με Τούρκους χρήστες να εκφράζουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την Ελλάδα.

Διαβάστε εδώ όλο το ρεπορτάζ.

09:50 Για πρώτη φορά: Συνομιλία αλ Σίσι -Μπασάρ αλ Άσαντ μετά το σεισμό

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι τηλεφώνησε την Τρίτη στον Σύριο ομόλογό του Μπασάρ αλ Άσαντ μετά τον σεισμό που άφησε πάνω από 8.700 νεκρούς στην Τουρκία και τη Συρία. Του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και τον ενημέρωσε για την εντολή του να δοθεί όλη η πιθανή ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία.

Οι επικεφαλής των διπλωματών της Αιγύπτου και της Συρίας συζήτησαν τη Δευτέρα, ενώ το Κάιρο υποσχέθηκε επίσης «επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Από την πλευρά της, η συριακή προεδρία διαβεβαίωσε ότι «ο Πρόεδρος Άσαντ ευχαρίστησε την Αίγυπτο για αυτή τη θέση που αντανακλά τις αδελφικές σχέσεις των δύο χωρών».

Είναι η πρώτη φορά που οι δύο πρόεδροι μίλησαν στο τηλέφωνο μετά την εκλογή του Σίσι το 2014, αναφέρει η αιγυπτιακή κρατική εφημερίδα Al-Ahram, καθώς ο Άσαντ είναι διπλωματικά απομονωμένος.

09:42 Λέκκας: Eξανεμίζονται οι πιθανότητες να υπάρχουν ζωντανοί – Ήταν εφιαλτικό το βράδυ

«Εξανεμίζονται πλέον οι ελπίδες να υπάρχουν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια μόνο και μόνο από το κρύο γιατί δεν θα μπορούσαν να αντέξουν» είπε στην ΕΡΤ, ο επικεφαλής της ελληνικής αποστολής στην Τουρκία, Ευθύμης Λέκκας, ο οποίος αναμένει στην γειτονική χώρα και άλλους επιστήμονες για να μελετήσουν το γεωλογικό αυτό φαινόμενο των επαναλαμβανόμενων δυνατών σεισμών.

Αναφερόμενος στο ρόλο των αντρών της ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής που μετρούν μέχρι στιγμής τέσσερις επιτυχείς διασώσεις ο κ. Λέκκας δήλωσε ότι η προσπάθεια τους είναι ηρωική αλλά τα μέτωπα είναι πάρα πολλά και δεν επαρκούν για να σώσουν όλους όσοι τους χρειάζονται.

«Την τελευταία στιγμή “έφυγε” ένα κοριτσάκι το οποίο με πολύ προσπάθεια ανασύραμε. Θεωρώ ότι οι εγκλωβισμένοι είναι πάρα πολλοί και τα θύματα θα ανέβουν ακόμα πιο πολύ» εκτίμησε ο κ. Λέκκας.

09:25 Μαύρο χιούμορ από το Charlie Hebdo για τον σεισμό στην Τουρκία

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σκίτσο του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo για τους φονικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία.

Το σκίτσο, που δείχνει συντρίμμια, πάνω δεξιά γράφει «Σεισμός στην Τουρκία». Στο κάτω μέρος αναφέρει ειρωνικά: «Δεν υπάρχει λόγος να στείλουμε τανκς».

Η ανάρτηση θεωρήθηκε γελοιοποίηση της τραγωδίας από το Charlie Hebdo και έτυχε μεγάλης αντίδρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

09:17 Ο γιος του πυροσβέστη Νίκα που είχε σώσει τον μικρό Ανδρέα το 1995 έσωσε παιδί στην Τουρκία

Ανάμεσα στα 21 μέλη της αποστολής της ΕΜΑΚ που μετέβη στην Τουρκία είναι και ο πυραγός Κωνσταντίνος Νίκας, γιος του αείμνηστου Στρατηγού Παναγιώτη Νίκα, που συμμετείχε στη διάσωση του μικρού Ανδρέα στους σεισμούς του Αιγίου.

Διαβάστε εδώ όλο το ρεπορτάζ

09:10 Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Τουρκία και τη Συρία ξεπερνά μέχρι στιγμής τους 8.700

Tους 8.764 έχουν φτάσει μέχρι στιγμής οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Δευτέρα την Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις δύο χώρες.

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (AFAD), 6.234 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Στο μεταξύ ο απολογισμός των νεκρών στη Συρία ξεπέρασε τις 2.500, με βάσει τα στοιχεία από τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης και την οργάνωση διασωστών που δραστηριοποιείται στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές.

Τα Λευκά Κράνη ανακοίνωσαν στο Twitter ότι οι νεκροί στις περιοχές της Συρίας που ελέγχουν οι αντάρτες ξεπερνούν τους 1.280, ενώ οι τραυματίες τους 2.600.

“Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά καθώς εκατοντάδες οικογένειες παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια, περισσότερες από 50 ώρες μετά τον σεισμό”, επεσήμανε η οργάνωση.

Στο μεταξύ το υπουργείο Υγείας της Συρίας ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών στις περιοχές της χώρας που ελέγχει η Δαμασκός ανήλθε σε 1.250, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων al Ikhbariya. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.054.

09:05 Οικογένεια στη Συρία ανασύρθηκε μετά από 40 ώρες στα ερείπια

Πέντε μέλη από μία οικογένεια στη Συρία ανασύρθηκαν από τα ερείπια μετά από 40 ώρες από τον φονικό σεισμό της Δευτέρας. Οι διασώστες κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν, αν και οι ίδιοι δήλωσαν ότι δεν περίμεναν ότι θα καταφέρουν να βγάλουν κάποιο ζωντανό από τα ερείπια των κτιρίων στη βορειοδυτική Συρία.

Διαβάστε εδώ όλο το ρεπορτάζ

08:58 Τρομακτική πρόβλεψη για μετασεισμό 6,5 Ρίχτερ

Την εκτίμηση ότι «σίγουρα τις επόμενες ώρες θα έχουμε έναν ισχυρό μετασεισμό, πάνω από 6,5 Ρίχτερ», στην Τουρκία, διατύπωσε το πρωί της Τετάρτης (8/2) ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης, μιλώντας στο MEGA.

«Ο σεισμός έγινε στο ρήγμα της ανατολικής Ανατολίας το οποίο δεν έχει καμία σχέση με της βόρειας Ανατολίας που φτάνει στο βόρειο Αιγαίο. Δεν έχουμε κανένα θέμα» είπε επίσης ο κ. Τσελέντης απαντώντας στο ερώτημα αν και κατά πόσο ο μεγάλος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Τσελέντη, η τεράστια καταστροφή στην Τουρκία οφείλεται στην άναρχη δόμηση και στην προχειρότητα των κατασκευών.

«Ολόκληρες συνοικίες φτιάχτηκαν σε μια νύχτα, σε παράνομες δημόσιες εκτάσεις, με πορώδες σκυρόδεμα γι΄ αυτό τα κτίρια πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα. Ακόμα και τα καινούργια τα κτίρια είναι άθλια. Η πολιτική Ερντογάν ήταν να χτίσει εργατικές κατοικίες για να βάλει μέσα ψηφοφόρους του και είδαμε τα αποτελέσματα».

Η προχειρότητα αυτή των κατασκευών αλλά και η έλλειψη σωστικών συνεργείων, συνάμα με την κακοκαιρία, θα εκτινάξουν τα θύματα εκτίμησε ο κ. Τσελέντης.

«Οι νεκροί θα ξεπεράσουν τους 20.000. Μετά τις 4 μέρες, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για τους εγκλωβισμένους», πρόσθεσε.

08:44 Κίνα και Νότια Κορέα στέλνουν διασώστες και ειδικούς σκύλους στην Τουρκία

Ομάδα ειδικευμένη σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης την οποία έστειλε εσπευσμένα η κυβέρνηση της Κίνας έφθασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο αεροδρόμιο των Αδάνων, στην Τουρκία, για να βοηθήσει μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα αυτή και τη Συρία τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η Νότια Κορέα στέλνει 110 διασώστες στην Τουρκία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. H νοτιοκορεατική ομάδα αποτελείται από 60 μέλη της Υπηρεσίας Ανακούφισης από Καταστροφές, ενώ οι υπόλοιποι είναι στρατιωτικό προσωπικό.

Δείτε περισσότερα εδώ

08:35 Σκυλάκι προσπαθεί να προειδοποιήσει για τον σεισμό

Νέο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με πρωταγωνιστή ένα σκύλο που αλυχτάει πριν το χτύπημα του Εγκέλαδου. Ο σκύλος, όπως γράφουν χρήστες του ίντερνετ, επιχειρεί να προειδοποιήσει τους ανθρώπους για το μεγάλο κακό που έρχεται.

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι τα ζώα αντιλαμβάνονται τους κινδύνους πριν από τους ανθρώπους αφού οι αισθήσεις τους είναι πιο οξείες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

08:25 Με το βλέμμα στην Τουρκία η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

Η κατάσταση στην Τουρκία, αλλά και η πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι, υπό τον πρωθυπουργό.

Το βράδυ της Τρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στα τουρκικά:

«Οι εικόνες που μας γεμίζουν πόνο διαδέχονται εικόνες που μας γεμίζουν ελπίδα. Απλώς σεβόμαστε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ομάδων διάσωσης» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Έλληνες και Τούρκοι παλεύουν δίπλα δίπλα, μαζί για να σώσουν ζωές. Τους είμαστε ευγνώμονες για ό,τι έκαναν» ήταν το μήνυμά του για τους διασώστες που αναζητούν επιζόντες μέσα στα χαλάσματα.

İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız. pic.twitter.com/5qBOjuUznC — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 7, 2023

08:14 «Δεν ξέρω αν θα ζήσω» – Σοκάρει βίντεο εγκλωβισμένου αγοριού

Σοκ και δέος προκαλεί βίντεο από τα συντρίμμια πολυκατοικίας στη Συρία.

Νεαρό αγόρι βιντεοσκοπεί το σημείο που βρίσκεται εγκλωβισμένο, ενώ η πολυκατοικία στην οποία διαμένει έχει καταρρεύσει.

«Δεν ξέρω αν θα ζήσω ή θα πεθάνω. Δεν ξέρω πώς να περιγράψω αυτό το συναίσθημα κάποιου που το περνά αυτό κάτω από τα συντρίμμια. Όπως βλέπετε είμαι κάτω από τα συντρίμμια. Υπάρχουν περισσότερες από δύο ή τέσσερις οικογένειες και οι γείτονές μας. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Κουνάει», λέει το αγόρι στο βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Μάλιστα, την ώρα που πραγματοποιεί την βιντεοσκόπηση, ακούγονται και άλλες φωνές δίπλα του, πιθανότατα από άλλα μέλη της οικογένειάς του ή από γειτονικό διαμέρισμα.

08:10 Κόβουν την ανάσα οι δορυφορικές εικόνες πριν και μετά τον σεισμό

Δορυφορικές εικόνες της Maxar Technlogies αποτυπώνουν την καταστροφή από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία.

Οι εικόνες της Maxar είναι σοκαριστικές αφού παρουσιάζουν περιοχές πριν και μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου. Στην πόλη Νουρντάγκι, κοντά στο επίκεντρο του πρώτου σεισμού, οι στέγες πολλών κτιρίων έχουν καταρρεύσει. Άλλα κτίρια έχουν καταρρεύσει εντελώς.

Εικόνα από τις 6 Σεπτεμβρίου του 2019

Εικόνα από τις 7 Φεβρουαρίου του 2023

Οι εικόνες δείχνουν λευκές σκηνές έκτακτης ανάγκης και οχήματα που κατέκλυσαν μερικούς από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Νουρντάγκι τις ώρες μετά τον σεισμό.

Δείτε όλο το ρεπορτάζ εδώ

07:51 Πάνω από 8.300 νεκροί σε Συρία και Τουρκία

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον φονικό σεισμό καθώς πλέον μόνο στην Τουρκία οι νεκροί κοντεύουν τους 6.000 ενώ συνολικά μαζί με τη Συρία ξεπερνούν τους 8.300.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, 5.894 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα από την ισχυρή σεισμική δόνηση, ενώ άλλοι 2.470 στη Συρία, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό σε 8.364 νεκρούς.

07:40 Φεύγει για Τουρκία δεύτερο κλιμάκιο Ελλήνων διασωστών

Για Τουρκία αναχωρεί και δεύτερο κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, για να ενισχύσει την ελληνική αποστολή που ήδη επιχειρεί στις ερειπωμένες περιοχές μετά τον καταστροφικό σεισμό.

15 πυροσβέστες από τη 2η ΕΜΑΚ (Θεσσαλονίκης) μαζί με 3 διασώστες του ΕΚΑΒ και έναν διασωστικό σκύλο, θα αναχωρήσουν από τη Θεσσαλονίκη ( περίπου στις 11 το πρωί) με C-130 για τη γειτονική χώρα.

07:24 «Κάποια στιγμή θα βιώσουμε στον ελληνικό χώρο σεισμό σαν της Τουρκίας»

Σε μία τρομακτική πρόβλεψη προχώρησε ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος σημειώνοντας ότι κάποια στιγμή θα βιώσουμε στον ελληνικό χώρο έναν σεισμό σαν της Τουρκίας και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ρωτήθηκε αν ένας σεισμός σαν αυτός της Τουρκίας, γινόταν στην Ελλάδα, και στην περίπτωση αυτή αν θα είχε και στη χώρα μας τις ίδιες συνέπειες, ο κ. Παπαζάχος είπε ότι τέτοιοι σεισμοί έχουν γίνει στην Ελλάδα, «απλά δεν θυμόμαστε και πολλά γι’ αυτούς, γιατί έχουμε σχετικά βραχεία μνήμη», και υπενθύμισε τους σεισμούς των 7,5 Ρίχτερ στην Αμοργό το 1956 και των 7,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά το 1953.

Δείτε εδώ όλα όσα είπε ο κ. Παπαζάχος

07:15 Ακούραστα στη μάχη της διάσωσης η ελληνική αποστολή

Συνεχίζονται οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια.

Τα μέγιστα καταβάλλει και η ελληνική αποστολή έρευνας και διάσωσης, στην επαρχία Χατάι της Αντιόχειας. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σήμερα το πρωί, ζωντανό ένα 15χρονο αγόρι ενώ χθες ανέσυραν ζωντανούς από τα ερείπια έναν 50χρονο άνδρα και δύο κοριτσάκια 7 και 9 ετών.

Η αποστολή, σήμερα, ανέσυρε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις τους, ένα κορίτσι 17 ετών και έναν 40χρονο άνδρα.

Συνολικά χθες και σήμερα η ελληνική αποστολή ανέσυρε από τα συντρίμμια 4 ανθρώπους ζωντανούς και 3 νεκρούς.

06:40 Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους εγκλωβισμένους

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες σε Τουρκία και Συρία έτσι ώστε να απεγκλωβίσουν τον άγνωστο αριθμό ανθρώπων που βρίσκεται κάτω από τα ερείπια των χιλιάδων κτιρίων που έχουν καταρρεύσει από τους ισχυρότατους σεισμούς.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές έχουν περάσει περίπου 51 ώρες από τον πρώτο φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, με αποτέλεσμα οι ελπίδες για τους εγκλωβισμένους να λιγοστεύουν.

Διαβάστε εδώ όλο το ρεπορτάζ

06:20 Ραγίζουν καρδιές -Συγκλονίζουν τα βίντεο με εγκλωβισμένα παιδιά στα συντρίμμια

Συγκλονίζουν οι εικόνες των εγκλωβισμένων παιδιών στα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρρευσαν στην Τουρκία και τη Συρία από τον τρομοκρατικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. «Τουρκική ομάδα έρευνας και διάσωσης προσπαθεί να βοηθήσει και να δώσει νερό σε ένα μικρό αγόρι από τη Συρία (Mohammad) που εγκλωβίστηκε κάτω από τα ερείπια στην Αντιόχεια της Τουρκίας».

Turkish search and rescue team trying to help and give water to a small Syrian boy (Mohammad) who stuck under rubbles in #antakya , south of #turkey. #TurkeyEarthquake

Source: social media pic.twitter.com/xZ5Ut3eVJ2 — Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) February 7, 2023

Διαβάστε εδώ όλο το ρεπορτάζ

05:31 Βοήθεια από την Κίνα

Ομάδα ειδικευμένη σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης την οποία έστειλε εσπευσμένα η κυβέρνηση της Κίνας έφθασε σήμερα τη νύχτα στο αεροδρόμιο των Αδάνων, στην Τουρκία, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η ομάδα αποτελείται από 82 μέλη, έχει μαζί της τέσσερα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ το αεροσκάφος που τη μετέφερε θα παραδώσει επίσης στις τουρκικές αρχές 20 τόνους ιατρικού και άλλου υλικού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η ομάδα θα συντονιστεί με τις τοπικές αρχές, την πρεσβεία της Κίνας στην Τουρκία, τα Ηνωμένα Εθνη και διάφορες άλλες οργανώσεις αρωγής, θα στήσει κέντρο διοίκησης και θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και στην περίθαλψη τραυματιών, διευκρίνισε το CCTV.

05:23 Συλλυπητήρια Κιμ στον Ασαντ

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με μήνυμά του στον σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Ασαντ για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού, μετέδωσαν βορειοκορεατικά ΜΜΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα του νοτιοκορεατικού εθνικού πρακτορείου ειδήσεων Yonhap.

Το Γιονάπ επισημαίνει πως δεν έχει υπάρξει καμιά αναφορά στην Πιονγιάνγκ για το εάν ο κ. Κιμ εξέφρασε επίσης συλλυπητήρια στην Τουρκία.

04:13 Ο δρόμος με τα συντρίμμια στην Αντιόχεια

Στην οδό υπ’ αριθμόν 21, στην Αντάκια (Αντιόχεια), στην επαρχία Χατάι της νότιας Τουρκίας, βρίσκονταν ως την Κυριακή τα σπίτια δεκάδων οικογενειών. Τη Δευτέρα, δεν απέμενε σχεδόν τίποτα όρθιο.

«Οι λέξεις δεν λένε να βγουν, μου έχουν κολλήσει στον λαιμό. Το κλάμα δεν είναι γιατρικό πια», λέει ο Χαλίλ Γκέντσογλου. Το κέντρο της πόλης του μοιάζει σαν «πόλη φάντασμα».

«Γυρίσαμε 50 χρόνια πίσω. Οι ζωές μας καταστράφηκαν. Τα παιδιά μας έχουν βαθιά ψυχικά τραύματα. Κάθε σπίτι έχασε τουλάχιστον δυο-τρεις ανθρώπους» προσθέτει.

01:37 Νέα βοήθεια από Ιταλία

Η ιταλική Πολιτική Προστασία ανήγγειλε την αποστολή νέας βοήθειας στην Τουρκία.

Στις σεισμοπαθείς περιοχές επιχειρούν ήδη 47 ιταλοί πυροσβέστες, 11 υγειονομικοί από τις περιφέρειες της Τοσκάνης και του Λατίου και 10 στελέχη της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας.

«Παράλληλα, είμαστε έτοιμοι να στείλουμε κι’ άλλη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου υλικού για να στηθεί νοσοκομείο εκστρατείας», δήλωσε ο υπουργός αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία Νέλο Μουζουμέτσι.

Μέρος της βοήθειας στην Τουρκία θα μεταφερθεί με πλοίο του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

00:40 Η επίλεκτη ομάδα Μεξικανών στην Τουρκία

Το Μεξικό, μια χώρα με μεγάλη ιστορία ισχυρών σεισμικών δονήσεων, στέλνει μια επίλεκτη ομάδα 16 σκύλων έρευνας και διάσωσης στην Τουρκία.

Στόχος τους, όπως γράφει το BBC, να προσφέρουν επιπλέον βοήθεια στον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια.

Οι σκύλοι αυτοί έχουν κερδίσει τις καρδιές των Μεξικανών από το 2017, οπότε και «χτένισαν» τα ερείπια από το μεγάλο σεισμό στην Πόλη του Μεξικού και τις κοντινές περιοχές, που προκάλεσε το θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ

00:21 Σόου Ερντογάν με τηλεφώνημα σε οικογένεια νεκρού βουλευτή

Ο Τούρκος πρόεδρος συλλυπήθηκε σε live μετάδοση την οικογένεια του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, AKP (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης) Γιακούπ Τας που έχασε τη ζωή του όταν ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια πολυκατοικίας στην πόλη Αντιγιαμάν όπου εκλεγόταν.

Başkan Erdoğan, depremde vefat eden AK Parti #Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. 📍»Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım. Tüm kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderin. Ruhu şad olsun» #deprem pic.twitter.com/vzg5WbHzbw — Takvim (@takvim) February 7, 2023

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε σε τουρκικά μέσα διακρίνεται ο υπουργός Μεταφορών, Αντίλ Καραϊσμάιλογλου που έχει μεταβεί στο Αντιγιαμάν βρίσκεται μαζί με συγγενείς του εκλιπόντος βουλευτή προκειμένου να τους συλλυπηθεί και εκείνη τη στιγμή βάζει σε ανοιχτή ακρόαση τον Ερντογάν.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ

00:00 Σχεδόν 8.000 νεκροί σε Συρία και Τουρκία

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον φονικό σεισμό καθώς πλέον μόνο στην Τουρκία οι νεκροί κοντεύουν τους 6.000 ενώ συνολικά μαζί με τη Συρία προσεγγίζουν τους 8.000.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι οι νεκροί ανέρχονται σε 5.894 και οι τραυματίες είναι 34.810.

• 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti

• 34 bin 810 kişi yaralandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AFAD Genel Merkezi’nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu https://t.co/o1Vh2t4Xhb pic.twitter.com/AgRo6TXVqE — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023

Στη Συρία οι νεκροί ανέρχονται σε 1.932, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που βασίζεται σε στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας και διασώστες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, 812 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.449 τραυματίστηκαν στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων στις επαρχίες του Χαλεπίου (βόρεια), της Λαττάκειας (δυτικά), της Χάμας (κεντρικά) και της Ταρτούς (βορειοδυτικά). Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών στη βορειοδυτική Συρία, 1.120 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2.500 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τους διασώστες.

Συνολικά οι νεκροί έχουν φτάσει τους 7.826 Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν και σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες.

23:41 Γεμάτοι πτώματα οι δρόμοι στην Τουρκία

Τα δεκάδες άψυχα σώματα στους δρόμους της Τουρκίας –νεκροί χωρίς τάφο- αποκαλύπτουν το μέγεθος της τραγωδίας στη γειτονική χώρα.

Το hashtag #HatayYardimBekliyor (Η Χατάι περιμένει για βοήθεια) κυριάρχησε στα trend του Twitter, αποδεικνύοντας την απελπισία των πληγέντων.

«Πρέπει να επικεντρωθούμε στους ζωντανούς», λένε οι διασώστες, καθώς οι φωνές που ακούγονται, όλο και πιο εξασθενημένες από τα συντρίμμια, δεν αφήνουν περιθώρια για θρήνο.

Στην Αντάκια, περιγράφει το BBC, οι νεκροί τοποθετούνται ο ένας δίπλα στον άλλον στα πεζοδρόμια για να μην χαθεί ούτε δευτερόλεπτο από τη σωτηρία κάποιου άλλου ανθρώπου, που είναι ακόμα ζωντανός.

Κανείς δεν περιμένει τα σωστικά συνεργεία, που δεν μπορούν να καλύψουν ταυτόχρονα όλα τα σημεία των δύο χωρών, που ισοπεδώθηκαν σχεδόν από την ορμή του Εγκέλαδου.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ εδώ

23:21 Το μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τον σεισμό

Μήνυμα αλληλεγγύης στον τουρκικό λαό έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για το φονικό και καταστροφικό σεισμό και τόνισε πως προσεύχεται για τους τραυματίες.

Ακόμα μιλώντας στην ΕΡΤ κάλεσε τον ελληνικό λαό να προσευχηθεί επίσης, ενώ έκανε γνωστό πως έστειλε επιστολή στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Με οδύνη πληροφορηθήκαμε τον καταστρεπτικό σεισμό που έγινε στη νοτιοανατολική Τουρκία με πολλά θύματα δυστυχώς, με πάρα πολλούς τραυματίες, με καταστροφή σπιτιών, ναών στην περιοχή της Αντιοχείας κυρίως όπου ζουν Ορθόδοξοι αδερφοί μας», ανέφερε αρχικά στην ΕΡΤ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Είναι μία μεγάλη καταστροφή. Περισσότερο τραγική από εκείνη που ζήσαμε το 1999. Το Πατριαρχείο μας συμπάσχει φυσικά με τους ανθρώπους που έχασαν προσφιλή τους πρόσωπα, με τους τραυματίες για την αποκατάσταση της υγείας των οποίων ευχόμεθα και προσευχόμεθα», συμπλήρωσε.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ εδώ

23:05 50 σεισμοί άνω των 6 Ρίχτερ

Τα τελευταία 100 χρόνια έχουν σημειωθεί πάνω από 50 σεισμοί ίσοι ή μεγαλύτεροι των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Τουρκία, δονήσεις που θεωρούνται ισχυρές και μπορούν να καταστρέψουν κατοικημένες περιοχές σε ακτίνα μεγαλύτερη από 150 χιλιόμετρα.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τα 80.000 άτομα.

Η πιο καταστροφική συνέβη το 1939 στην επαρχία Ερζινκάν, με 32.000 θανάτους. Σε αυτόν αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συγκρίνοντάς τον με την τραγωδία της Δευτέρας.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ

22:50 «Πιο καταστροφική η κατάσταση στη Συρία»

Σύμφωνα με όσα είπε στο CNN o δρ. Μπατσίρ Ταϊλαντίν του Ιδρύματος Ιατρική Κοινότητα Συρίας Αμερικής (SAMS), η κατάσταση εξαιτίας των σεισμών στη Συρία είναι πιο καταστροφική.

«Είναι μία κατάσταση καταστροφής και για τις δύο χώρες, παρόλο που για τη Συρία είναι ακόμα μεγαλύτερη η καταστροφή», είπε αρχικά.

Αυτό οφείλεται σύμφωνα με τον Ταϊλαντίν στο γεγονός ότι εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου «η κακή οικονομική κατάσταση» κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση να ανταποκριθεί σε αυτήν την κρίση.

Επίσης η Τουρκία έχει τις δικές της πολύ καλά οργανωμένες υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών σε αντίθεση με τη Συρία που αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από ΜΚΟ.

22:31 Βίντεο που «κόβει» την ανάσα – Κοριτσάκι που προστατεύει τον αδερφό του κάτω από τα συντρίμμια στη Συρία

Τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των social media κάνει ένα βίντεο με τη διάσωση δύο παιδιών από τα συντρίμμια στην Συρία, μετά τον φονικό σεισμό που «χτύπησε» την Τουρκία, στα σύνορά της με την Συρία.

Ένα κοριτσάκι βρίσκεται εγκλωβισμένο στα συντρίμμια κτιρίου με τον μικρότερο αδελφό του, τον οποίο προσπαθεί να προστατεύσει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η μικρή καλύπτει με το χέρι της το κεφάλι του αγοριού.

#Syria: Circulating video of a Syrian child protecting her brother’s head under the rubble for 17 hours pic.twitter.com/P9ok0SopzB — Rojava Network (@RojavaNetwork) February 7, 2023

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ εδώ

22:10 Συγκλονιστικό βίντεο – Η αγωνία ενός παιδιού ενώ είναι κάτω από τα χαλάσματα

Συγκλονίζει ένα βίντεο που δημοσίευσε ένα αγόρι από τη Συρία και το δείχνει να καταγράφει τον εαυτό του με το κινητό του τηλέφωνο ενώ βρίσκεται στα χαλάσματα του κατεστραμμένου σπιτιού του.

«Δεν ξέρω αν θα ζήσω ή θα πεθάνω», λέει το αγόρι στο βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera.

«Δεν ξέρω πώς να περιγράψω το συναίσθημα για κάποιον που το περνάει όλο αυτό και βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια», λέει ακόμα.

Μάλιστα την ώρα που μιλάει ερείπια και συντρίμμια του κτιρίου πέφτουν πάνω στο κεφάλι του.

«Υπάρχουν ακόμα περισσότεροι, δύο, τρεις ή τέσσερις οικογένειες και οι γείτονες μας. Ας μας βοηθήσει ο Θεός. Δεν μπορώ να περιγράψω άλλο η Γη τρέμει», λέει το αγόρι με το βίντεο να τελειώνει.

21:52 Ξεπέρασαν τους 7.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία

Αυξάνεται διαρκώς ο δραματικός απολογισμός σε Τουρκία και Συρία, καθώς πλέον οι νεκροί ξεπέρασαν τους 7.000 και έφτασαν τους 7.266.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας, Φαχρετίν Κοτζά οι νεκροί πλέον ανέρχονται σε 5.434.

Στη Συρία οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.832 νεκρούς. Στις περιοχές των ανταρτών, οι διασώστες των Λευκών Κρανών ανέφεραν 1.020 νεκρούς και στις επαρχίες Χαλέπι, Λατάκια, Χάμα και Ταρτούς, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης οι νεκροί είναι 812.

21:28 Έσωσαν 11χρονο κοριτσάκι οι άνδρες της ΕΜΑΚ

Ακόμα μία ζωή κατάφεραν να σώσουν οι άνδρες της ΕΜΑΚ που βρίσκονται στην Τουρκία και επιχειρούν προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες μέσα στα χαλάσματα από τον καταστροφικό σεισμό.

Οι Έλληνες διασώστες που επιχειρούν με αυταπάρνηση χωρίς διακοπή και κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και δριμύ ψύχος, στο Χατάι και έσωσαν δύο κοριτσάκια και έναν 50χρονο.

Μάλιστα σύμφωνα με το Open οι Έλληνες διασώστες που ψάχνουν για επιζώντες στο Χατάι το απόγευμα της Τρίτης κατόρθωσαν να σώσουν και ένα τρίτο παιδί και συγκεκριμένα ένα 11χρονο κοριτσάκι.

21:10 Μήνυμα του Βασιλιά Καρόλου στον Ερντογάν

Ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, Κάρολος με επιστολή που έστειλε στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του φονικού σεισμού μετέφερε πως οι σκέψεις του και οι προσευχές του είναι με όσους επηρεάστηκαν από την καταστροφή.

«Η γυναίκα μου κι εγώ είμαστε σε σοκ και βαθιά στεναχωρημένοι από τους καταστροφικούς σεισμούς στη νοτιοανατολική Τουρκία», αναφέρει αρχικά στην επιστολή του ο βασιλιάς Κάρολος.

«Μπορούμε μόνο να ξεκινήσουμε να φανταζόμαστε το εύρος του πόνου και της απώλειας ως αποτέλεσμα αυτής της τρομερής τραγωδίας. Ειδικά θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτερα συλλυπητήρια και την πιο ειλικρινή συμπάθεια σε όσους έχασαν τους αγαπημένους τους», συμπληρώνει.

The King has sent a message following the recent earthquakes. 🔗Head to our website to read the message in full: https://t.co/3eyMtIJdsE pic.twitter.com/MV1xeK5y0a — The Royal Family (@RoyalFamily) February 7, 2023

«Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με όσους έχουν επηρεαστεί από αυτή τη σοκαριστική φυσική καταστροφή είτε τραυματιστήκαν είτε καταστράφηκε η περιουσία τους και επίσης με τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών που βοηθάνε στις προσπάθειες διάσωσης», καταλήγει η επιστολή.

20:51 «Ίση με 33.000 βόμβες Χιροσίμα η ενέργεια από τον σεισμό στην Τουρκία»

Μιλώντας στο LIVE NEWS και τον Νίκο Ευαγγελάτο, ο Θεόδωρος Λιόλιος, αναπληρωτής κοσμήτορας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής & Στρατιωτικών Επιστημών, σημείωσε πως η ενέργεια που εκλύθηκε από τον σεισμό ήταν τεράστια και ισοδυναμούσε με 33.000 ατομικές βόμβες σαν αυτές που έπεσαν στη Χιροσίμα.



«Έχουμε στον ελληνικό στρατό λογισμικό και μηχανισμούς για να υπολογίζουμε την έκκληση ενέργειας σε οποιαδήποτε ακαριαία και βίαιη έκκληση ενέργειας. Η δόνηση έδωσε ενέργεια περίπου 500 μεγατόνων TNT, ή αλλιώς, περίπου, 33.000 βόμβες Χιροσίμα», είπε.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ εδώ

20:35 Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα τουρκικά

Το δικό του μήνυμα στον τουρκικό λαό που βιώνει τραγικές καταστάσεις μετά τις σεισμικές δονήσεις της Δευτέρας και μάλιστα στα τουρκικά έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι εικόνες που μας γεμίζουν πόνο διαδέχονται εικόνες που μας γεμίζουν ελπίδα. Απλώς σεβόμαστε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ομάδων διάσωσης» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Έλληνες και Τούρκοι παλεύουν δίπλα δίπλα, μαζί για να σώσουν ζωές. Τους είμαστε ευγνώμονες για ό,τι έκαναν» ήταν το μήνυμά του για τους διασώστες που αναζητούν επιζόντες μέσα στα χαλάσματα.

İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız. pic.twitter.com/5qBOjuUznC — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 7, 2023



Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ εδώ

20:09 «Τα θύματα στην Τουρκία θα ξεπεράσουν τις 20.000»

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Τσελέντης υπογράμμισε πως ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί κατακόρυφα, τονίζοντας ότι μπορούν να φτάσουν και στις 20.000 ανθρώπους.

«Όπως ξαναείπα, τα θύματα μπορεί να φτάσουν και τις 20.000. Η ακολουθία των σεισμών θα συνεχίσουν για πολλούς μήνες και θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα σε εκείνη την περιοχή. Μιλούσα με τον Τέρενς Κουίκ, που βρίσκεται στη Κύπρο, και με ενημέρωσε πως θέλησαν να στείλουν βοήθεια και οι Τούρκοι την αρνήθηκαν» σημείωσε.

Διαβάσρε αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ

19:48 Η Τουρκία απέρριψε το αίτημα της Κύπρου για βοήθεια

Ανακοίνωση σχετικά με την συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας στους πληγέντες των σεισμών σε Τουρκία και Συρία εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με 12 από τους 14 Κύπριους υπηκόους για τους οποίους υπήρχαν μέσω της πλατφόρμας Connect2CY καταχωρημένα στοιχεία διαμονής στην Τουρκία. Κατά την εν λόγω επικοινωνία διαπιστώθηκε ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και σε ασφαλή μέρη.

Σε σχέση με πληροφορίες που φέρουν αριθμό Κυπρίων υπηκόων και συγκεκριμένα ομάδα Τουρκοκυπρίων μαθητών που διέμεναν σε ξενοδοχείο της πόλης Adiyaman που πλήγηκε από το σεισμό, το υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ για προξενικά θέματα (Consular online).

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έθεσε στη διάθεση του Μηχανισμού ομάδα διάσωσης ελαφρού τύπου, προς υποβοήθηση των προσπαθειών διάσωσης. Η εν λόγω προσφορά απορρίφθηκε, καθώς οι ανάγκες, στο παρόν τουλάχιστον στάδιο απαιτούν την άμεση αποστολή βαρέου τύπου εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης.

Αύριο, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί συντονιστική σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών με τη συμμετοχή του Επιτρόπου του Πολίτη, του Υπουργείου Υγείας, του Ερυθρού Σταυρού και του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. Στην εν λόγω σύσκεψη θα εξεταστούν πρακτικοί τρόποι στήριξης των πληγέντων σε Τουρκία και Συρία.

19:30 Εφιάλτης χωρίς τέλος – Ξεπέρασαν τους 6.000 οι νεκροί

Δραματικά αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έχει συγκλονίσει την Τουρκία και τη Συρία.

Στην Τουρκία σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό έχουν χάσει τη ζωή τους 4.544 άνθρωποι και 26.721 είναι τραυματίες.

Τέλος 5.775 κτίρια έχουν καταστραφεί.

Στη Συρία οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.782 νεκρούς. Στις περιοχές των ανταρτών, οι διασώστες των Λευκών Κρανών ανέφεραν 970 νεκρούς και στις επαρχίες Χαλέπι, Λατάκια, Χάμα και Ταρτούς, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης οι νεκροί είναι 812.

Συνολικά και στις δύο χώρες οι νεκροί πλέον ανέρχονται σε 6.326.

19:09 Συγκλονιστική εικόνα – Πατέρας κρατάει το χέρι της νεκρής κόρης του

Υπάρχουν και κάποιες εικόνες που δεν μπορούν να συνοδευτούν από λόγια. Ένας πατέρας κρατά το χέρι της νεκρής, έφηβης κόρης του στην πόλη Καχραμανμάρας της Τουρκίας,

Καθισμένος πάνω σε ένα σωρό από μπάζα, που κάποτε ήταν το σπίτι του, ο Μεσούτ Χάντσερ, κρατά το χέρι της 15χρονης Ιρμάκ, ξαπλωμένης ακόμη στο κρεβάτι της, όπου τη βρήκε ο σεισμός των 7.8 Ρίχτερ και έκοψε το νήμα της ζωής της τόσο αναπάντεχα και πρόωρα.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ

18:48 Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του τερματοφύλακα της Μαλάτιασπορ

Ο τεχνικός διευθυντής της Μαλάτιασπορ, Γιλμάζ Βουράλ, ανακοίνωσε πως ο τερματοφύλακας της ομάδας, Αχμέτ Εγιούπ Τουρκασλάν, έχασε τη ζωή του από τον φονικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ

18:30 Έχει ισοπεδωθεί το 1/5 της πόλης Χατάι

Για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Τουρκία μετά τον φονικό σεισμό των 7.7 Ρίχτερ που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους μίλησε στο Live News o πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, ο οποίος μετέβη χθες στην σεισμόπληκτη Τουρκία ως επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, μαζί με τους 21 πυροσβέστες της ΕΜΑΚ.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, έχει αρχίσει να χιονίζει, η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλά», είπε ο επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, Ευθύμης Λέκκας.

Ερωτώμενος για το πώς εκτιμά τη συνολική εικόνα απάντησε: «Είναι αρκετά μεγάλη η καταστροφή από την εικόνα που έχουμε. Η πόλη είναι περίπου 200.000 κατοίκων και οι καταρρεύσεις σποραδικές αλλά σε ένα τμήμα, στο 1/5 της πόλης, υπάρχει ολοκληρωτική κατάρρευση και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο».

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ

18:12 Η πλάκα της Ανατολίας μετατοπίστηκε έως και 10 μέτρα

Η πλάκα της Ανατολίας μετατοπίστηκε έως και 10 μέτρα ανατολικά ως αποτέλεσμα των ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη νότια Τουρκία, δήλωσε σήμερα ένας Ιταλός σεισμολόγος.

Μιλώντας στο ιταλικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ο Αλεσάντρο Αμάτο του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), είπε ότι οι σεισμοί ενεργοποίησαν ένα νέο τεκτονικό ρήγμα στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, το οποίο προκάλεσε μετατόπιση του εδάφους μέχρι 10 μέτρα.

«Υπήρξε μια εγκάρσια μετατόπιση», τόνισε, προσθέτοντας ότι το έδαφος γλίστρησε οριζόντια κατά μήκος των δύο άκρων του τεκτονικού ρήγματος με προσανατολισμό προς τα αριστερά, προς την κατεύθυνση του Αιγαίου Πελάγους.

Ξεχωριστά, η Τίνα Λάρσεν, ανώτερη ερευνήτρια στο Εθνικό Γεωλογικό Ινστιτούτο Δανίας και Γροιλανδίας (GEUS), ανέφερε ότι οι δονήσεις από τον σεισμό καταγράφηκαν από σεισμογράφους στη Δανία και τη Γροιλανδία, σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KNR της Γροιλανδίας.

«Όταν συμβαίνει ένας τόσο ισχυρός σεισμός, οι δονήσεις ταξιδεύουν από την περιοχή όπου συνέβη η υπόγεια μετατόπιση, μέσα από τη συμπαγή γη και σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε.

17:51 Οι σεισμοί στην Τουρκία είχαν ισχύ 550 ατομικών βομβών

Νέα ανάρτηση για τους σεισμούς στην Τουρκία έκανε καθηγητής σεισμολογίας δρ. Οβγκιούν Αχμέτ Ερτζάν.

Ο καθηγητής με αναρτήσεις που είχε κάνει τη Δευτέρα ανέφερε πως τα 7.4 Ρίχτερ ισοδυναμούν με την ισχύ που έχουν 130 ατομικές βόμβες!

Με νέα ανάρτηση όμως που έκανε την Τρίτη ο καθηγητής αναφέρει πως η ισχύς που είχαν τα 7,7 και τα 7,6 Ρίχτερ είναι πολλαπλάσια.

Συγκεκριμένα η ισχύς και των δύο σεισμών ισοδυναμεί με 550 ατομικές βόμβες.

M7,7″lik deprem Doğu Anadolu Kırığı, irkitilmiş M7,6’lık deprem Süngü Kırığı üzerinde gerçekleşti. İkisinden boşalan gerginlik 550 atom bombasına eşittir. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 7, 2023

17:32 Ο αριθμός των θυμάτων θέτει ερωτήματα για τα κατασκευαστικά στάνταρντ των κτιρίων

Ο αυξανόμενος αριθμός των θυμάτων μετά τη διπλή σεισμική δόνηση της Δευτέρας στην Τουρκία, εγείρει μεγάλα ερωτηματικά για τα φτωχά κατασκευαστικά στάνταρντ των κτιρίων της.

Όπως υπενθυμίζει ο Guardian, η γειτονική χώρα εισήγαγε νέους κανονισμούς κατασκευής κτιρίων, με κορυφαία απαίτηση την αντισεισμικότητα τους, αμέσως μετά τον σεισμό στο Ιζμίτ το 1999, που άφησε πίσω του 17.000 νεκρούς.

«Κάποια από τα κτίρια απλά κατέρρευσαν στο έδαφος και κάποια άλλα, αυτά με τους πολλούς ορόφους, έπεσαν σαν πύργοι από τραπουλόχαρτα», δήλωσε ο δρ. Χένρι Μπανγκ, γεωλόγος και ειδικός στη διαχείριση κρίσεων στο σχετικό τμήμα του πανεπιστημίου Μπόρνμουθ.

«Αυτό αποδεικνύει ότι τα περισσότερα εξ αυτών δεν διέθεταν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τη διατήρηση της σταθερότητας τους στη διάρκεια ενός σεισμού», συνέχισε.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ

17:11 Διεθνής αλληλεγγύη σε Τουρκία και Συρία – Δεκάδες χώρες στέλνουν διασώστες

Η διεθνής βοήθεια μετά τους σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία και τη γειτονική Συρία, άρχισε να φτάνει την Τρίτη, καθώς αναπτύχθηκαν οι πρώτες ομάδες διασωστών και αποστέλλονται ήδη τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως στις τουρκικές επαρχίες.

Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι 45 χώρες προσέφεραν βοήθεια.

Διαβάστε όλο το ρεπορτάζ

16:48 Απέδρασαν τουλάχιστον 20 τζιχαντιστές από φυλακή στη Συρία

Τουλάχιστον 20 κρατούμενοι απέδρασαν από φυλακή που βρίσκονταν κρατούμενοι σε περιοχές του ισλαμικού κράτους στη βορειοδυτική Συρία σε τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με μία πηγή από την εγκατάσταση φυλακή της στρατιωτικής αστυνομίας στην πόλη Ράτζο που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Συρία υπέστη ζημιές από τους σεισμούς και τους μετασεισμούς κάτι που οδήγησε σε αποδράσεις.

Η φυλακή ελέγχεται από αντάρτες που είναι φίλα προσκείμενοι στην Τουρκία και έχει περίπου 2.000 φυλακισμένους. Οι 1.300 θεωρούνται μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και οι υπόλοιποι θεωρούνται μέλη του PKK.

Τα 20 άτομα που απέδρασαν πιστεύεται σύμφωνα με μία πηγή που μίλησε στο AFP πως ήταν μέλη του ISIS.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που παρατηρεί την κατάσταση στην περιοχή δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αν απέδρασαν κρατούμενοι αλλά επιβεβαιώσει πως υπήρξε ανταρσία και οι φύλακες έχασαν τον έλεγχο της φυλακής.

16:27 Ξεπέρασαν τους 5.200 οι νεκροί σε Συρία και Τουρκία

Αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των νεκρών από τους φονικούς σεισμούς σε Συρία και Τουρκία καθώς πλέον έχουν φτάσει τους 5.261.

Στη Συρία ο αριθμός των νεκρών στη Συρία ανέρχεται πλέον σε 1.712. Στις περιοχές των ανταρτών, οι διασώστες των Λευκών Κρανών ανέφεραν 900 νεκρούς και στις επαρχίες Χαλέπι, Λατάκια, Χάμα και Ταρτούς, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης οι νεκροί είναι 812.

Στην Τουρκία σύμφωνα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οι νεκροί ανέρχονται σε 3.549 και πάνω από 25.000 είναι οι τραυματίες.

16:05 Συγκλονιστικά βίντεο οι στιγμές που βγαίνουν επιζώντες από τα χαλάσματα 32 ώρες μετά τον σεισμό

Οι δαισώστες 36 ώρες μετά τον πρώτο σεισμό που έχει προκαλέσει ανείπωτο πόνο στη νοτιοανατολική Τουρκία συνεχίζουν με αυταπάρνηση να αναζητούν ανθρώπους στα συντρίμμια.

Μάλιστα η χαρά που επικρατεί όταν κάποιος άνθρωπος εντοπίζεται ζωντανός μέσα στα χαλάσματα είναι τρομερή.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Anadolu διακρίνεται η στιγμή που οι διασώστες στο Χατάι σώζουν μία ηλικιωμένη γυναίκα 33 ώρες μετά τον σεισμό. Μάλιστα η γυναίκα συγκινημένη αγκαλιάζει και φιλάει στο μάγουλο.

Hatay’da depremden 33 saat sonra enkazdan 3 kişi kurtarıldı https://t.co/XCFMqeyUie pic.twitter.com/vAuJvFuDPy — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023

Ένα άλλο βίντεο δείχνει τη στιγμή που διασώζεται ένα άτομο στο Αντιγιαμάν 35 ώρες μετά τον σεισμό.

Adıyaman’da depremden 35 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı https://t.co/2ObYJbZw2y pic.twitter.com/skCjKoYdXO — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023

Σε άλλα συγκλονιστικά βίντεο διακρίνονται η στιγμή που εντοπίζονται επιζώντες στα χαλάσματα στο Χατάι.

Özel harekat polisleri Hatay’da enkaz altından yaralıları çıkardı pic.twitter.com/uEUc6shhZ0 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023

Hatay’da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Ambulansa taşınırken kalbi duran kızlardan biri, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndü https://t.co/MG8M1qEnZK pic.twitter.com/hykloMog8c — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023

15:32 Συγκινητικές στιγμές με την ΕΜΑΚ να σώζει την 6χρονη αδερφή της Φατμά

Ζωντανό ανασύρθηκε το αδερφάκι της Φατμά, της 7χρονης που ανασύρθηκε νεκρή από πολυκατοικία στην Χατάι. Οι Ελληνες άνδρες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την 6χρονη αδερφή της και συγκινημένοι αγκαλιάστηκαν.

15:21 Συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού για μια 6χρονη

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα επιχειρήσεις διάσωσης από την ελληνική ΕΜΑΚ σε Αλεξανδρέττα (Χατάι) και Άδανα. Οι δυνάμεις της ελληνικής ΕΜΑΚ που έχουν χωριστεί σε μικρότερες ομάδες και επιχειρούν από σημείο σε σημείο, κόντρα στο χρόνο.

Οι προσπάθειες για τη διάσωση της 7χρονης Φατμέ είχαν τραγική κατάληξη καθώς το παιδί τελικά δεν τα κατάφερε. Κατάφεραν ωστόσο να απεγκλωβίσουν έναν 50χρονο, μέλος τετραμελούς οικογένειας που παγιδεύτηκε κάτω από κλιμακοστάσιο.

Πλέον οι προσπάθειες εστιάζονται στη διάσωση της 6χρονης κόρης του. Το παιδί φέρεται να βρίσκεται μαζί με το αδερφάκι του που δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ κοντά τους είναι και η μητέρα που είναι επίσης νεκρή.

Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ επιχειρούν και σε άλλο σπίτι όπου ένας νεαρός έχει ειδοποιήσει για την εγκλωβισμένη μητέρα του. Συγκλονιστικές οι εικόνες και από τα Άδανα. Εκεί διασώστες και εθελοντές με χαλιά και κουβέρτες μεταφέραν μπάζα από 13οροφο κτήριο που έχει πέσει προκειμένουν να φτάσουν στο σημείο όπου ακούστηκε μια ανθρώπινη φωνή. Ωστόσο έφθασαν αργά, ο άνθρωπος είχε καταλήξει.

14:56 Δεν τα κατάφερε να βγει σώα η μικρή Φατμά παρά τις ηρωικές προσπάθειες της ελληνικής ΕΜΑΚ

Δυστυχώς η 7χρονη Φατμά δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή της μπροστά στα μάτια των ηρωικών ανδρών της ΕΜΑΚ.

14:46 Τρίμηνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 10 επαρχίες κήρυξε ο Ερντογάν

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες, κήρυξε το μεσημέρι της Τρίτης ο Ταγιπ Ερντογάν για τις 10 περιοχές της Τουρκίας που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς της Δευτέρας και στις οποίες ζουν περισσότεροι από 13,5 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ακόμα πως οι νεκροί ανέρχονται, πλέον, σε 3.549, ενώ οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

14:42 Επιχείρηση διάσωσης από την ελληνική ΕΜΑΚ

Παραμένει σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης από τους άνδρες της ελληνικής ΕΜΑΚ ενός επτάχρονου κοριτσιού, που βρίσκεται εγκλωβισμένο σε βάθος επτά μέτρων κάτω από τόνους συντρίμμια στην πόλη Αλεξανδρέτα (Χατάι) της Τουρκία.

Στην προσπάθεια διάσωσης της μικρής συμμετέχουν 4 άνδρες της ΕΜΑΚ, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να απεγκλωβίσουν μια τετραμελή οικογένεια που είναι παγιδευμένη κάτω από κλιμακοστάσιο.

Ο πατέρας ανασύρθηκε πριν από λίγα λεπτά και οι προσπάθειες εστιάζονται στο να σωθεί η 6χρονη κορούλα του. Το παιδί φέρεται να βρίσκεται αγκαλιά με το αδερφάκι του που δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ κοντά τους είναι και η μητέρα που είναι επίσης νεκρή.

Συγκλονιστικές οι εικόνες και από τα Άδανα όπου βρίσκεται η έτερη κάμερα της ΕΡΤ. Εκεί διασώστες και εθελοντές προσπαθούν με χαλιά και κουβέρτες να μεταφέρουν μπάζα από 13οροφο κτήριο που έχει πέσει και να φτάσουν στο σημείο όπου ακούστηκε πριν λίγο μια ανθρώπινη φωνή.

14:36 Η ελληνική ΕΜΑΚ απεγκλώβισε έναν 50χρονο από τα ερείπια

Έναν άντρα απεγκλώβισε από τα ερείπια η ελληνική αποστολή των διασωστών στην Τουρκία.

14:24 «Κάθε ζωή μετράει» – Διασώστες βγάζουν ζωντανό γατάκι από τα χαλάσματα

Μέσα στην απόλυτη καταστροφή και τον θάνατο που σκόρπισαν τα 7,8 Ρίχτερ στην νοτιοανατολική Τουρκία στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, κάθε ζωή που βγαίνει από τα συντρίμμια έχει τεράστια αξία γιατί δίνει ελπίδες για την επόμενη διάσωση…

Κάπου μέσα στα 2000 ισοπεδωμένα κτίρια σε έκταση 600 χιλιομέτρων, τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν ζωντανό και κατατρομαγμένο ένα μικρό γατάκι.

14:05 Απόγνωση και οργή: «Ακούμε φωνές, λένε ‘σώστε μας’, αλλά δεν υπάρχουν διασώστες…»

«Ακούγονται ήχοι αλλά κανένας δεν βγαίνει έξω», λέει ο Ντενίζ κρατώντας με τα χέρια του το κεφάλι του και διαμαρτύρεται για την έλλειψη προσπαθειών διάσωσης τυχόν εγκλωβισμένων στα χαλάσματα κτιρίων που κατέρρευσαν μετά τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία με χιλιάδες νεκρούς.

Φωνές που καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια ακούγονται μέσα από τα συντρίμμια κτιρίων στην παράκτια επαρχία της Μεσογείου, το Χατάι, εκεί όπου σεισμόπληκτοι προσπαθούν να ζεσταθούν στο ύπαιθρο ανάβοντας φωτιές υπό βροχή και πολικό ψύχος.

13:44 Η επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο παιδιών από την ελληνική ΕΜΑΚ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η επιχείρηση διάσωσης από τους άνδρες της εληνικής ΕΜΑΚ ενός μικρού κοριτσιού που βρίσκεται εγκλωβισμένο κάτω από τόνους συντρίμμια στην Τουρκία.

Την επιχείρηση κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ στην Τουρκία. Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, πρόκειται για την μικρή Φατμά, ή οποία βρίσκεται εγκλωβισμένη σε βάθος 7 μέτρων.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η ελληνική ΕΜΑΚ προσπαθεί να απεγκλωβίσει δύο παιδιά.

13:31 «Μου στέλνουν φωνητικά μηνύματα κάτω από τα ερείπια»

Τούρκος δημοσιογράφος μιλώντας στο BBC αναφέρει ότι ο ίδιος αλλά και άλλοι δημοσιογράφοι δέχονται μηνύματα από εγκλωβισμένους στα ερείπια που ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια.

Μας λένε πού βρίσκονται και «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», λέει ο Haskologlu, προσθέτοντας ότι η Τουρκία χρειάζεται όλη τη διεθνή βοήθεια που μπορεί να πάρει.

12:52 25 φωτογραφίες που συγκλονίζουν τον πλανήτη

Ώρες αγωνίας ζουν οι άνθρωποι σε Τουρκία και Συρία μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η νεότερη καταμέτρηση ανεβάζει σε τουλάχιστον 4.365 τον αριθμό των θανάτων στις δύο χώρες.

Δεκάδες χιλιάδες είναι οι τραυματισμένοι, ενώ οι εκτιμήσεις για τον τελικό απολογισμό είναι τρομακτικές, με κάποιους να μιλούν ακόμη και για 25.000 νεκρούς.

Οι φωτογραφίες που έρχονται και από τις δύο χώρες είναι συγκλονιστικές.

Οι δασώστες αλλά και οι πολίτες παλεύουν με νύχια και με δόντια για να σώσουν όσο πιο πολλούς μπορούν. Το κρύο κάνει δυσκολότερο το έργο τους ενώ οι συνεχείς μετασεισμοί αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για όλους.

12:31 Μετασεισμοί και πολικές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών

Ένα 24ωρο μετά τον πρώτο μεγάλο σεισμό που έπληξε και τις δύο χώρες, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέβει πάνω από 5.000. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Τουρκίας και έστειλαν πυροσβέστες και διασώστες.

#BREAKING Death toll from Monday’s powerful earthquakes in southern Türkiye climbs to 3,419, Vice President Oktay says pic.twitter.com/lgqIROBK2k — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 7, 2023

12:06 Οι χάρτες που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής

Οι χάρτες των New York Times δείχνουν το μέγεθος των σεισμών και ποιες περιοχές επηρέασαν:

11:40 Επίσημο: Πάνω από 5.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία – Οι σημαντικότερες ειδήσεις

Πάνω από 5.000 θάνατοι έχουν πλέον επιβεβαιωθεί στις δύο χώρες.

Ο απολογισμός των νεκρών της Τουρκίας αυξήθηκε σε τουλάχιστον 3.419, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Fuat Oktay. Επιπλέον 20.534 έχουν τραυματιστεί και σχεδόν 6.000 κτίρια έχουν καταρρεύσει

Στη Συρία, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 1.602

Η τουρκική αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών AFAD ανέφερε στην τελευταία της ενημέρωση ότι πάνω από 24.400 μέλη του προσωπικού έκτακτης ανάγκης βοηθούν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Έντονη ανησυχία για τις καιρικές συνθήκες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν αυτές τις προσπάθειες

Διεθνής βοήθεια αποστέλλεται στην πληγείσα περιοχή από τον ΟΗΕ, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, του Ιράκ, του Ιράν, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Ελλάδας, του Πακιστάν, μεταξύ άλλων.

10:55: «Η μεγαλύτερη καταστροφή του τελευταίου αιώνα – Ο σεισμός έπληξε 13,5 εκατομμύρια Τούρκους»

Ο Murat Kurum, υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας δήλωσε ότι ο φονικός σεισμός που χτύπησε τη χώρα αποτελεί τη «μεγαλύτερη σεισμική καταστροφή του τελευταίου αιώνα μετά τον σεισμό του Erzincan».

Όπως είπε έχουν πληγεί 10 επαρχίες ενώ έχουν επηρεαστεί άμεσα 13,5 εκατομμύρια πολίτες. «Μετά τον πρώτο μεγάλο σεισμό, ορισμένα κτίρια είχαν υποστεί φθορές, και με τον δεύτερο μεγάλο σεισμό, κατέρρευσαν ή είναι έτοιμα να καταρρεύσουν»

Ο υπουργός έκανε ακόμα αναφορά στη δυσκολία να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθώς τα οδικά δίκτυα είναι κατεστραμμένα και είναι δύσκολο να υπάρξει βοήθεια σε αρκετές περιοχές.

10:42: Εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στα σύνορα

Την ώρα που τα σωστικά συνεργεία και απλοί πολίτες δίνουν μάχη για να απεγκλωβίσουν τους χιλιάδες κατοίκους από τα στυντρίμμια, οι μάχες στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας δεν έχουν σταματήσει.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε την Τρίτη ότι τα στρατεύματά του στόχευσαν τις ομάδες Κούρδων ανταρτών του YPG και του PKK ως αντίποινα για υποτιθέμενες ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν σε περιοχή κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο οι αντάρτες πραγματοποίησαν επίθεση με ρουκέτες το Tal Rifaat στη βορειοδυτική Συρία προς την περιοχή του συνοριακού σταθμού Oncupinar στη νότια τουρκική επαρχία Kilis.

10:36 «Ο σεισμός στην Τουρκία 1.000 φορές μεγαλύτερος από τα 5,9 της Αθήνας»

Οι ειδικοί αναφέρουν πως ο σεισμός αυτός είναι 1.000 φορές μεγαλύτερος από το σεισμό του 1999 στην Αθήνα.

«Ο σεισμός της Αθήνας του 1999 ήταν 5,9, και μας άφησε 100.000 άστεγους. Ο χθεσινός σεισμός ήταν 1.000 φορές μεγαλύτερος από τον 5,9» τόνισε στον ΣΚΑΪ, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή σεισμολογίας, «η ακολουθία μπορεί να κρατήσει και ένα χρόνο, και μάλιστα με μεγάλους μετασεισμούς, μπορεί να έχουμε και 7,5 Ρίχτερ, έχει ενεργοποιηθεί ένα πού μεγάλο ρήγμα. Έχουμε φαινόμενο ντόμινο πάνω στο ίδιο ρήγμα. Θα έχουμε σίγουρα νέες καταρρεύσεις κτηρίων. Τα θύματα θα ξεπεράσουν τα 15.000, και μην ξεχνάμε και τη Συρία, θα ανέβει κατά πολύ η εκατόμβη θυμάτων».

10:01 Βίντεο «γροθιά στο στομάχι»: Γέννησε στα χαλάσματα και πέθανε

Μια τραγική ιστορία έρχεται από το Χαλέπι της Συρίας, όπου νεογέννητο μωρό βρέθηκε κάτω από τα ερείπια και ανασύρθηκε ζωντανό. Η μητέρα του όμως είχε πεθάνει.

Το κτίριο όπου βρισκόταν μητέρα και βρέφος κατέρρευσε μετά από τον καταστροφικό σεισμό. Η γυναίκα γέννησε κάτω από τα ερείπια, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να επιβιώσει.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW — Talha Ch (@Talhaofficial01) February 6, 2023

09:26 Τα σωστικά συνεργεία «εξαντλήθηκαν»

Οι διασώστες εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο με αποτέλεσμα να είναι «έχουν εξαντληθεί» καθώς περιμένουν περισσότερη βοήθεια, μετέδωσε ο Suhaib al Kahlaf του Al Jazeera από την πόλη Hatay στην επαρχία Idlib της Συρίας.

«Οι διασώστες εργάζονται τώρα για περισσότερες από 24 ώρες» είπε. Ο Αλ Κάλαφ είπε ότι οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν από τα ερείπια δύο κορίτσια, των οποίων οι φωνές ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

09:15 Κραυγή απόγνωσης από την πόλη Χατάι της Τουρκίας – Κανείς δεν έχει έρθει για βοήθεια

Κάτοικοι του Χατάι της Τουρκίας καταγγέλλουν ότι υπάρχει κόσμος εγκλωβισμένος στα ερείπια ενώ δεν έχει φτάσει καμία βοήθεια. Απεγνωσμένοι ζητούν από τον κρατικό μηχανισμό να συνδράμει ώστε να σωθούν οι εγκλωβισμένοι.

«Κάνουν θόρυβο αλλά κανείς δεν έρχεται», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Είμαστε συντετριμμένοι, είμαστε συντετριμμένοι. Θεέ μου … Φωνάζουν. Λένε, ‘Σώστε μας’, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τους σώσουμε. Πώς θα τους σώσουμε; Δεν υπάρχει κανείς από το πρωί».

09:10 «Το αυτοκίνητο κουνιόταν σαν καράβι στη θάλασσα» συγκλονιστική μαρτυρία Έλληνα

Ανάμεσα στους μάρτυρες αρκετοί Έλληνες οι οποίοι μοιράστηκαν τα όσα έζησαν το πρωί και το μεσημέρι της 6ης Φεβρουαρίου.

Μέχρι πριν από μία εβδομάδα, ο Νίκος Καρύδας βρισκόταν στο προπονητικό τιμ της Γκαζιαντιέπσπορ. Με τεχνικό τον Ερόλ Μπουλούτ και προπονητή τερματοφυλάκων τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. Οικονομικά προβλήματα, ωστόσο, υπαρκτά στον τουρκικό σύλλογο, ανάγκασαν όλη την «ομάδα» να αποχωρήσει. Αλλά κανείς δεν έφυγε από την Τουρκία! Και χθες, ένα κακό όνειρο. Ενας εφιάλτης.

Ο γυμναστής Νίκος Καρύδας, από τους καλύτερους στην πατρίδα μας, με εξαιρετική θητεία στους ισχυρούς του πρωταθλήματος, ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Εμεινε ένεκα εκκρεμοτήτων και όχι μόνο στην Γκαζιαντέπ. «Τα Νέα» τον βρήκαν.

Απάντησε αμέσως: «Είμαι καλά. Βρίσκομαι στο ασφαλές… καταφύγιο του Ερόλ Μπουλούτ», λέει. Προφανώς κάνει χιούμορ, θέλοντας να διώξει όλη την αγωνία των προηγούμενων ωρών. Μόνο λίγο δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό που πέρασε.

09:00 Η συριακή αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι εκατοντάδες βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια

Ο χρόνος τελειώνει για να σωθούν εκατοντάδες οικογένειες που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένες κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας της συριακής αντιπολίτευσης.

«Κάθε δευτερόλεπτο σημαίνει σωτηρία ζωών και καλούμε όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να δώσουν υλική βοήθεια και να ανταποκριθούν επειγόντως σε αυτή την καταστροφή» δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο Ράεντ αλ Σάλεχ των Λευκών Κράνων.

08:50 «Χιλιάδες άστεγοι κοιμούνται στα παγκάκια»

Την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία και την Συρία μετά τον σεισμό περιέγραψε ο Νίκος Καρύδας. Ο βοηθός προπονητή της Γκαζιαντέπ ανέφερε: «Όλο το βράδυ το πέρασα μέσα στο αυτοκίνητο, όπως όλος ο κόσμος. Υπάρχει ανησυχία, το βράδυ πέρασε ομαλά μόνο τα ξημερώματα είχε κούνημα περίπου στα 5 Ρίχτερ».

Σχετικά με τον δεύτερο, τον μεσημεριανό σεισμό ανέφερε ο κ. Καρύδας: «Ειδικά ο μεσημεριανός σεισμός με φόβισε πιο πολύ από τον πρωινό. Το μεσημέρι ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και ένιωθα ότι ήμουν μέσα στην θάλασσα, στα κύματα. Και είχε διάρκεια».

08:25 Συγκλονιστικά βίντεο από τη διάσωση δύο παιδιών

Δύο παιδάκια εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν ζωντανά μέσα από τα ερείπια στην Τουρκία, όπου οι διασώστες δίνουν τιτάνιο αγώνα για την ανεύρεση επιζώντων.

Δείτε τα βίντεο (Προσοχή σκληρές εικόνες)

I NEVER wanted to share this heartbreaking video. But posting for prayers ONLY for this little baby. 💔 Ya ALLAH PLEASE PLEASE we beg YOU for mercy. Please save us from these trials. 🤲#earthquake #زلزال #deprem #Syria #Turkey #İstanbul #هزة_أرضية #earthquakeinturkey pic.twitter.com/HDw39RLFSd — Khirad Malick (@KhiradMalick) February 7, 2023

08:06 Πλησιάζουν τους 5.000 οι νεκροί

Δυστυχώς, κάθε ώρα που περνάει η «μαύρη» λίστα ολοένα και μεγαλώνει, με τον τραγικό απολογισμό να πλησιάζει τους 5.000 ανθρώπους, αν αθροιστούν οι θάνατοι από Τουρκία και Συρία.

Οι συνεχείς μετασεισμοί σκορπούν τον τρόμο στους κατοίκους και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο το έργο των σωστικών συνεργείων στις σεισμόπληκτες περιοχές.

07:50 Το φως της ημέρας αποκάλυψε δραματικές εικόνες

Δυστυχώς δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν την τραγωδία που βιώνει η γειτονική χώρα…

07:40 Σκηνές αποκάλυψης και φωνές αγωνίας στα συντρίμμια

Ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/2) και οι μετασεισμοί που ακολούθησαν, συμπεριλαμβανομένου ενός σεισμού 7,5 Ρίχτερ, εξαφάνισαν ολόκληρες πολυκατοικίες στην Τουρκία και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στις συριακές κοινότητες που είχαν ήδη καταστραφεί από πάνω από μια δεκαετία πολέμου.

Την Τρίτη (7/2), κάτω από ένα σωρό ερείπια στη νότια τουρκική επαρχία Χατάι, ακούστηκε η φωνή μιας γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια. Κλαίγοντας στη βροχή, ένας κάτοικος της περιοχής ονόματι Ντενίζ έσφιξε τα χέρια του από απόγνωση.

«Κάνουν θορύβους, αλλά κανείς δεν έρχεται», είπε. «Είμαστε συντετριμμένοι, Θεέ μου… Φωνάζουν. Λένε «Σώστε μας», αλλά δεν μπορούμε να τους σώσουμε. Πώς θα τους σώσουμε; Δεν υπάρχει κανείς από το πρωί».

07:22 «Ερείπια, εγκλωβισμένοι και απόγνωση» – Συγκλονιστική μαρτυρία Έλληνα στην Τουρκία

Ο Νίκος Καρύδας, βοηθός προπονητή της ομάδας Γκαζιαντέπ, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί την δεύτερη μέρα του φονικού σεισμού που έπληξε την Τουρκία και την Συρία.

Όπως είπε ο κ. Καρύδας: «Όλο το βράδυ το πέρασα μέσα στο αυτοκίνητο, όπως όλος ο κόσμος. Υπάρχει ανησυχία, το βράδυ πέρασε ομαλά μόνο τα ξημερώματα είχε κούνημα περίπου στα 5 Ρίχτερ».

06:55 Λέκκας από Τουρκία: Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες

Ο Ευθύμης Λέκκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, που βρίσκεται στην Τουρκία, μαζί με την ελληνική αποστολή βοήθειας, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Τα κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ οι θερμοκρασίες βρίσκονται κάτω από το 0 και βρέχει.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δεν υπάρχει συντονισμός της εξωτερικής βοήθειας. Επικρατεί ένα χάος και στην πόλη και στους δρόμους… Είχαμε κάποιες επαφές για το που θα πάμε. Είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει επίσημο κέντρο συντονισμού», είπε.

Σήμερα, Τρίτη, η ελληνική αποστολή θα επιχειρήσει να απεγκλωβίσει άτομα που βρίσκονται στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν, με τον κο Λέκκα να χαρακτηρίζει δύσκολη τη διάσωση λόγω των συνθηκών.

Δείτε όλο το ρεπορτάζ ΕΔΩ

06:31 Ηχητικό μήνυμα από τα συντρίμμια ξενοδοχείου

Ομάδα βόλεϊ αγοριών και κοριτσιών καθώς και φοιτητές που βρίσκονταν σε εκπαιδευτική εκδρομή έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του ξενοδοχείου στο οποίο διέμεναν, απ’ όπου έστειλαν ηχητικό μήνυμα, ζητώντας βοήθεια.

Το ξενοδοχείο κατέρρευσε εντελώς.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

06:10 Νέος ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών καταγράφηκε στην κεντρική Τουρκία, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 2 χιλιόμετρα, κατά την ίδια πηγή.

Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι συνεχής στην Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,8 βαθμών τα ξημερώματα της Δευτέρας, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 2.921 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15.834, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο, ακόμα προσωρινό απολογισμό της AFAD, της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

05:22 Τουλάχιστον 4.365 νεκροί

Τουλάχιστον 2.921 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 15.834 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα που ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η AFAD, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας.

Η νεότερη καταμέτρηση ανεβάζει σε τουλάχιστον 4.365 τον αριθμό των θανάτων στην Τουρκία και τη Συρία.

04:33 Βοήθεια από τη Νότια Κορέα

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ εξέδωσε διάταγμα για την αποστολή σωστικών συνεργείων και ιατρικού υλικού στην Τουρκία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες του.

Ο κ. Γιουν «έδωσε διαταγή στις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες» να καταρτίσουν σχεδιασμούς για «περαιτέρω μέτρα υποστήριξης στην Τουρκία αν χρειάζεται», διευκρινίζεται σε δελτίο Τύπου της νοτιοκορεάτικης προεδρίας.

01:55 Τι είπε ο Τζο Μπάιντεν στον Ερντογάν

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο ο Τζο Μπάιντεν στην επικοινωνία που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στον Τούρκο πρόεδρο και επαναβεβαίωσε την πρόθεση της Ουάσινγκτον να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ειδών πρώτης ανάγκης.

01:41 Θερμοκρασίες έως και -10 βαθμούς στις περιοχές που έπληξε ο σεισμός

Στις περισσότερες περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο κάτω ή κοντά στου 0 βαθμούς ενώ κατά τόπους κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν αποκλείεται να φτάσουν και τους -10 βαθμούς και το κρύο αναμένεται τσουχτερό.

Μάλιστα όπως προειδοποίησε ο μετεωρολόγος δρ. Ορχάν Σεν μιλώντας στο CNN Turk υπάρχει κίνδυνος υποθερμίας για όσους είναι τραυματισμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Hard #night for #survivors of the #earthquake in #Turkey. The vast majority will spend the night outdoors, afraid of new #earthquakes and more buildings collapsing; and they will do so enduring #temperatures that at night drop up to -10 ºC. 🙏🇹🇷 pic.twitter.com/0Gpz1Bvfm1 — 🇹🇷 🇬🇧 Turkey Türkiye (@HispanatoliaEN) February 6, 2023

01:31 Στους 3.823 οι νεκροί σε Συρία και Τουρκία

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση οι νεκροί στην Τουρκία είναι 2.379 και 14.483 τραυματίστηκαν. Μέχρι στιγμής, 7.840 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν, τα οποία υπολογίζονται σε 4.748.

Στη Συρία οι νεκροί ανέρχονται σε 1.444, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που βασίζεται σε στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας και διασώστες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, 711 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.431 τραυματίστηκαν στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων στις επαρχίες του Χαλεπίου (βόρεια), της Λαττάκειας (δυτικά), της Χάμας (κεντρικά) και της Ταρτούς (βορειοδυτικά).

Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών στη βορειοδυτική Συρία, 733 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2.100 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τους διασώστες.

01:24 Δημοσιογράφος περιγράφει πώς βίωσε το «χάος» που ακολούθησε τον σεισμό

«Άλλοι έκλαιγαν για τους δικούς τους ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στο κτίριο, άλλοι έβγαιναν από τα συντρίμμια χωρίς να μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ζωντανοί, άλλοι προσεύχονταν σιωπηλά, με δάκρυα στα μάτια. Παντού γύρω μου επικρατούσε ένα χάος», είπε ο Μαχμούτ Μποζαρσλάν (Mahmut Bozarslan), δημοσιογράφος της VoA, ήταν στο σπίτι του στην περιοχή του Ντιγιαρμπακίρ, όταν ο Εγκέλαδος χτύπησε την περιοχή αυτή της Τουρκίας.

Χρειάστηκε δευτερόλεπτα, όπως λέει, για να πεταχτεί πάνω, να βγάλει στον δρόμο την οικογένειά του και να σπεύσει σε μια άλλη περιοχή, όπου είχε καταρρεύσει ένα κτίριο, από την οποία και μεταφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τις εικόνες που αντίκρισε εκεί.

«Επικρατούσε χάος αμέσως μετά τον σεισμό. Όλοι όσοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους βρίσκονταν στον δρόμο ή στα αυτοκίνητά τους καθώς είναι χειμώνας και κάνει κρύο. Όταν έφτασα στο συγκεκριμένο σημείο, είδα με τα μάτια μου καμιά 20ρια άτομα να βγαίνουν ζωντανά από τα συντρίμμια μέσα από την απόλυτη καταστροφή, τραυματίες να μεταφέρονται στα ασθενοφόρα και ανθρώπους να τρέχουν δεξιά κι αριστερά αναζητώντας συγγενικά τους πρόσωπα», αφηγήθηκε ο Μαχμούτ.

Ο ίδιος ήταν από τους τυχερούς, αφού το σπίτι του, ένα διώροφο κοντά σ’ ένα χωριό της περιοχής, άντεξε τα πολλά Ρίχτερ κι έμεινε όρθιο. «Ήμουν στο σπίτι μου. Ήμουν ξύπνιος, δεν είχα κοιμηθεί ακόμα κι όταν άρχισε η γη να σείεται πήρα την οικογένειά μου και βγήκαμε όλοι αμέσως έξω. Το σπίτι μου είναι διώροφο, δεν ζω σε διαμέρισμα, ούτε σε κάποιο μεγάλο κτίριο. Παρόλο που δεν είναι ψηλό κτίριο, σείστηκε συθέμελα, ενώ τα κτίρια που δεν άντεξαν ήταν κυρίως αυτά με τους πολλούς ορόφους», είπε ακόμα.

01:10 Δραματική εκτίμηση για 25.000 νεκρούς σε Τουρκία και Συρία από τον ΠΟΥ

Οχταπλάσιος θα είναι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων της ισχυρής σε Τουρκία και Συρία, σύμφωνα με όσα εκτιμάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ),

00:56 Ντοκουμέντο σοκ – Δημοσιογράφος βοηθάει μητέρα με το παιδί της

Το τηλεοπτικό συνεργείο κατέγραφε τις επιχειρήσεις διάσωσης στη Μαλάτια όταν έγινε ο δεύτερος ισχυρός σεισμός το μεσημέρι.

«Σεισμός. Γίνεται σεισμός».

Μετά το πρώτο σοκ, ο Τούρκος δημοσιογράφος περιέγραψε σε απευθείας σύνδεση.

«Καθώς κάναμε ρεπορτάζ στα ερείπια για τις διασώσεις έγινε δυνατός σεισμός. Ο κρότος ήταν τρομακτικός. Βλέπετε εδώ το κτίριο που γκρεμίστηκε, ισοπεδώθηκε. Υπάρχει πολλή σκόνη. Ένας κάτοικος έρχεται, είναι καλυμμένος από σκόνη».

Στο σημείο διακρίνεται μια μητέρα με τα παιδιά της.

«Μια μητέρα προσπαθεί να σωθεί με τα παιδιά της…».

Ο δημοσιογράφος βεβαιώθηκε ότι η μητέρα και τα παιδιά είναι καλά και συνέχισε το ρεπορτάζ στα ερείπια.

00:41 Εθνικό πένθος μέχρι την Κυριακή στην Τουρκία

Η Τουρκία ανακοίνωσε εθνικό πένθος μίας εβδομάδας για τα χιλιάδες θύματα από τον φονικό σεισμό.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου επισυνάπτεται και σχετικό έγγραφο, οι σημαίες στη χώρα αλλά και στις πρεσβείες και στα προξενεία στο εξωτερικό θα κυματίζουν μεσίστιες μέχρι τη δύση του ηλίου της Κυριακής (12/2).

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir. pic.twitter.com/WsXvTpyr6y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

00:29 Στους 2.379 οι νεκροί στην Τουρκία

Κάθε ώρα που περνάει αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον αντιπρόεδρο της χώρας Φουάτ Οκτάι, ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 2.379 και οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 14.483.

#BREAKING Death toll from earthquakes in southern Türkiye rises to 2,379, says Vice President Oktay pic.twitter.com/T4ZDy5yMaX — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

00:15 Ώρες αγωνίας στην Αλεξανδρέττα – Ισοπεδώθηκε εν μέρει το κρατικό νοσοκομείο

Ομάδες διασωστών ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμμια του κρατικού νοσοκομείου του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα), το οποίο ισοπεδώθηκε εν μέρει από τους σεισμούς.Καθώς έπεφτε το σκοτάδι στην περιοχή, ένας τραυματίας ανασύρθηκε από τα χαλάσματα.

Οι διασώστες σκαρφάλωσαν σε έναν μεγάλο σωρό από τσιμέντο και τούβλα, που κάποτε ήταν η μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου. Παρά τη βροχή και το κρύο, ελπίζουν ότι θα βρουν και άλλους ζωντανούς. Οι γεννήτριες δουλεύουν συνεχώς, δίνοντας φως στην περιοχή.

Πολλοί συγγενείς ασθενών έχουν συγκεντρωθεί, περιμένοντας να μάθουν μια είδηση για τους αγαπημένους τους.

Στο τμήμα του νοσοκομείου που στέκει ακόμη όρθιο, γιατροί και νοσηλευτές κάνουν ό,τι μπορούν για να φροντίσουν τους τραυματίες, εν μέσω χάους. Καθώς τα ασθενοφόρα δεν επαρκούν, πολλοί φτάνουν με ιδιωτικά αυτοκίνητα, δεκάδες κείτονται ξαπλωμένοι σε στρώματα στο πάτωμα, πλάι στην είσοδο του νοσοκομείου.

00:04 Η στιγμή που εντοπίζεται επιζώντας μετά από 18 ώρες στα χαλάσματα

Οι τιτάνιες προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων μέσα στα χαλάσματα συνεχίζονται στην Τουρκία.

Μάλιστα συγκλονιστική είναι η στιγμή που αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Anadolu και δείχνει τη στιγμή της διάσωσης ενός ατόμου που διασώθηκε μετά από 18 ώρες στα συντρίμμια εξαώροφης πολυκατοικίας στη Σανλιούρφα.

One person was rescued from the rubble of a 6-story building that collapsed in southeastern province of Sanliurfa after about 18 hours https://t.co/9XuWtuDWGi pic.twitter.com/8vFuotS64I — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

23:55 Χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο και αγωνιούν για τους ανθρώπους τους

Συγκλονίζουν οι εικόνες καθώς πέφτει η νύχτα στην Τουρκία αφού χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους.

Άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι ακόμα και μικρά παιδιά αναζητούν ένα μέρος για να ζεσταθούν από το τσουχτερό κρύο ενώ άλλοι εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά στα χαλάσματα αγωνιώντας για τους δικούς τους ανθρώπους που αγνοούνται στα χαλάσματα.

23:43 Ξεπερνά κάθε προσδοκία η προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης

Κάθε προσδοκία ξεπερνά η προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης, ρουχισμού, ειδών υγιεινής στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, όπως μεταδίδει η απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Τουρκία, Ελβίρα Κρίθαρη.

«Οι εθελοντές συνδράμουν για τις πληγείσες περιοχές (…) Τουλάχιστον 1.000 άτομα κάνουν αλυσίδα για την συγκέντρωση κιβωτίων αγαθών κάθε είδους. Το κρύο είναι τσουχτερό και δυσχεραίνει τη διαδικασία, όσο και τις επιχειρήσεις διάσωσης».

23:30 Αναβλήθηκαν οι αγώνες της Εφές και της Φενέρμπαχτσε στη Euroleague

Την αναβολή των αγώνων της Αναντολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης και της Φενερμπαχτσέ με την Αρμάνι Μιλάνο για την 24η αγωνιστική ανακοίνωσε η Euroleague.

Euroleague Basketball games in Turkey suspended. The Euroleague Basketball family is deeply saddened by the tragedy in Turkey and neighboring countries. We wish to express our deepest condolences to the families of the victims and all those affected by the ongoing tragedy. — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 6, 2023

23:12 Στους 1.293 οι νεκροί στη Συρία

Τουλάχιστον 1.293 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 3.400 τραυματίστηκαν λόγω των σεισμών sτη Συρία (το επίκεντρο των οποίων εντοπίζεται στη γειτονική Τουρκία), σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που βασίζεται σε στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας και διασώστες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, 593 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.411 τραυματίστηκαν στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων στις επαρχίες του Χαλεπίου (βόρεια), της Λαττάκειας (δυτικά), της Χάμας (κεντρικά) και της Ταρτούς (βορειοδυτικά).

Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών στη βορειοδυτική Συρία, περισσότεροι από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 1.050 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τους διασώστες.

23:00 Στέλνουν διασώστες οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ στέλνουν δύο ομάδες έρευνας και διάσωσης στην Τουρκία για να βοηθήσουν στις προσπάθειες για εξεύρεση επιζώντων από τον φονικό σεισμό όπως έκανε γνωστό ο Λευκός Οίκος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άμυνας, Τζον Κίρμπι, μία ομάδα με 79 άτομα προσωπικό θα μεταβεί στην Τουρκία «για να συμβάλλει στις προσπάθειες διάσωσης και να βοηθήσει όλους χρειάζονται βοήθεια και έχουν χτυπήσει ή εκτοπιστεί εξαιτίας του σεισμού».

Ακόμα σημείωσε πως οι υπηρεσίες βοήθειας των ΗΠΑ και το Πεντάγωνο έχουν επικοινωνία με τους ομολόγους τους στην Τουρκία για πρόσθετη βοήθεια.

Μάλιστα όπως είπε ανθρωπιστική βοήθεια θα σταλεί και στους συμμάχους των ΗΠΑ στη Συρία, σε περιοχές που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση της Δαμασκού.

22:40 Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν με Ερντογάν

Σύμφωνα με ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Τζο Μπάιντεν και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τα θύματα του φονικού σεισμού καθώς και περαστικά στους τραυματίες.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 6, 2023

22:20 Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί στην Τουρκία

Δραματικά αυξάνεται όσο περνάνε οι ώρες ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση έφτασαν τους 2.316.

Παράλληλα 13.293 άνθρωποι είναι τραυματίες.

• 5,606 buildings destroyed • Total of 14,720 search and rescue, military personnel

deployed in the field • Over 2,316 killed, 13,293 injured Earthquakes hit 10 provinces in southern Türkiye, home to about 13.5 million https://t.co/gMpky5JWdY pic.twitter.com/1oTOTimVZ7 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

22:09 Βρέφος 18 μηνών ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα στη Συρία

Ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια σπιτιού στην πόλη Αζάζ της βορειοδυτικής Συρίας, όμως αρκετά μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού.

Λίγα λεπτά αφότου ένας διασώστης απομάκρυνε το παιδάκι από τα χαλάσματα, κρατώντας το στοργικά στην αγκαλιά του, θείος του κοριτσιού έλεγε σε δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters ότι σκοτώθηκαν δύο από τα αδέρφια της μικρής Ραγκντάντ Ισμαήλ και η μητέρα της, η οποία ήταν έγκυος.

Καθισμένο σε μαξιλάρια κοντά σε μια ξυλόσομπα, τυλιγμένο με μια κουβέρτα, το κοριτσάκι προσπαθούσε να φάει ένα κομμάτι ψωμί την ώρα που ο Άμπου Χουσάμ εξιστορούσε στο Reuters το δράμα της οικογένειας. «Ο πατέρας υπέστη μάλλον κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, η μικρή κόρη του είναι καλά. Η έγκυος γυναίκα του, η πεντάχρονη κόρη του και ο τετράχρονος γιος του σκοτώθηκαν», είπε ο θείος της μικρής Ραγκντάντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τα ερείπια του ίδιου κτιρίου διασώθηκαν επίσης μια μητέρα με τα τρία παιδιά της.

Η οικογένεια Ισμαήλ υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της στην πόλη Μόρεκ εξαιτίας του εμφυλίου που μαίνεται εδώ και μια δεκαετία στη Συρία. Είχε βρει καταφύγιο στην Αζάζ, μια πόλη κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αντικαθεστωτικών δυνάμεων.

22:00 Αποκαλυπτικά βίντεο από την στιγμή του φονικού σεισμού

Τις στιγμές που ακολούθησαν από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ αποτυπώνουν ντοκουμέντα από τη στιγμή που γίνεται ο μετασεισμός άνω των 7 Ρίχτερ που ακολούθησε.

Σε ένα βίντεο διακρίνεται η στιγμή που γίνεται ο σεισμός κι ενώ ένας δημοσιογράφος μεταδίδει σε απευθείας σύνδεση τουρκικού καναλιού.

Στο βάθος διακρίνονται οι διασώστες που ήταν πάνω στα ερείπια να σπεύδουν να απομακρυνθούν.

Μαζί τους, τρέχουν και πολίτες, απομακρύνονται από γειτονικά κτίρια, για να μην καταπλακωθούν.

Σε ένα άλλο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο πανικός σε σύσκεψη στο υπουργείου Υποδομών. Προσπαθούν όλοι να καλυφθούν, ενώ η γη τρέμει.

21:53 Ο Μπάιντεν θα έχει επικοινωνία με τον Ερντογάν

Επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ η επικοινωνία θα γίνει «πολύ σύντομα».

#BREAKING US President Joe Biden, Turkish President Recep Tayyip Erdogan to speak ‘very soon’ following powerful earthquakes: White House pic.twitter.com/5GnMf75wS5 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

21:43 Οι εικόνες αποκάλυψης σε Τουρκία και Συρία από drone

Βίντεο από drone αποτυπώνει την εικόνα καταστροφής στην Τουρκία και στη Συρία από drone.

Στο βίντεο φαίνονται ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδωμένα με τους διασώστες να παλεύουν να εντοπίσουν επιζώντες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Al Jazeera English (@aljazeeraenglish)

21:35 Κοντά στους 1.000 οι νεκροί στη Συρία

Διαρκώς αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών τη Συρία καθώς πλέον έχει ανέβει στους 968.

Στις επαρχίες που ελέγχονται από το καθεστώς του Δαμασκού, όπως το Χαλέπι και η Λατακία έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 538 θύματα.

Στις ζώνες που ελέγχονται από τους αντάρτες και τους τζιχαντιστές, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 430 σύμφωνα με το aljazeera.com.

21:28 Στους 1.762 οι νεκροί από τον σεισμό στην Τουρκία

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών και καταστροφών οι νεκροί στην Τουρκία αυξήθηκαν σε 1.762.