Μέσα στον τρόμο και την αγωνία να διασωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι από τον Εγκέλαδο των 7.7 Ρίχτερ που έσπειρε τον θάνατο στην Τουρκία και τη Συρία, οι αρχαιολόγοι ανά τον κόσμο αλλά και οι λάτρεις της Τέχνης αγωνιούν για την τύχη των μοναδικών ψηφιδωτών, που στεγάζονται στο Μουσείο Ψηφιδωτών του Ζεύγματος της Τουρκίας.

Το μουσείο βρίσκεται στην πόλη Γκαζαντιέπ, που αποτέλεσε το επίκεντρο του σεισμού, και παρόλο που χτίστηκε τα τελευταία χρόνια και αποτελεί τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως ένα σύγχρονο κτίριο, η ένταση της σεισμικής δόνησης ισοπέδωσε σχεδόν τα πάντα.

Πρόκειται για το σύνολο των μοναδικών ψηφιδωτών της ελληνιστικής πόλης Ζεύγμα (δηλαδή γέφυρας), η οποία στόλισε το ομώνυμο μουσείο με ψηφιδωτά δάπεδα 1.700 τετραγωνικών μέτρων, κατατάσσοντάς το δεύτερο στον κόσμο, με ανεκτίμητης αξίας αρχαιολογικά ευρήματα.

Ανάμεσά τους, το πρόσωπο μιας νεαρής τσιγγάνας, η εκφραστικότητα της οποίας έκανε τους αρχαιολόγους και τους κριτικούς Τέχνης να την αποκαλούν ως την «Μόνα Λίζα» της Ανατολής, συγκεντρώνοντας χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο.

Ανάμεσα στα υπέροχα χρώματα και τις γλαφυρές αναπαραστάσεις των ψηφιδωτών στο μουσείου, ξεχωρίζουν οι ελληνικές επιγραφές και τα ονόματα θεών και ηρώων της ελληνικής μυθολογίας πάνω στα έργα.

Zeugma is a 2,200 year old city located in modern Gaziantep Province, Turkey and it’s one of the largest mosaic museums in the world. In 2014, this magnificent mosaic depicting the nine muses was discovered

