Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια που έχουν προκαλέσει οι απανωτές σεισμικές δονήσεις σε Τουρκία και Συρία. Την ίδια ώρα, ορισμένες χώρες, θέλοντας να συμπαρασταθούν, στέλνουν πυροσβέστες και διασώστες προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό επιζώντων.

Ένα 24ωρο μετά τον πρώτο μεγάλο σεισμό που έπληξε και τις δύο χώρες, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέβει πάνω από 5.000. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Τουρκίας και έστειλαν πυροσβέστες και διασώστες.

#BREAKING Death toll from Monday’s powerful earthquakes in southern Türkiye climbs to 3,419, Vice President Oktay says pic.twitter.com/lgqIROBK2k

Ακόμα ένας δυνατός σεισμός, μεγέθους 5,4 βαθμών Ρίχτερ έπληξε σήμερα την ανατολική Τουρκία.

Το εστιακό βάθος του νέου σεισμού στην Τουρκία ήταν 46 χιλιόμετρα, και είναι ένας από τους δεκάδες που έχουν σημειωθεί μετά τους σεισμούς των 7,8 και 7,7 Ρίχτερ.

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι δήλωσε σήμερα ότι ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς που έπληξαν τη νοτιοανατολική Τουρκία αυξήθηκε σε 3.419, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην Τουρκία και τη Συρία σε πάνω από 5.000.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Οκτάι δήλωσε ότι οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή βοήθειας σε πληγείσες περιοχές καθώς και τις επιχειρήσεις διάσωσης. Σύμφωνα με τον Οκτάι, μόνο οχήματα διάσωσης και παροχής βοήθειας επιτρέπεται να κινούνται προς ή από το Χατάι, το Καχραμάνμαρας και το Αντιγιαμάν, τρεις από τις πλέον πληγείσες επαρχίες.

Από την άλλη πλευρά, στην Συρία καταγράφονται 1.602 νεκροί. Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι τουλάχιστον 812 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.449 έχουν τραυματιστεί στις επαρχίες που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης Χαλέπι, Λαττάκεια, Χάμα, Ιντλίμπ και Ταρτούς.

Σε άνω των 790 ανήλθε παράλληλα ο αριθμός των νεκρών και σε 2.200 των τραυματιών στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με τα Λευκά Κράνη, τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν εκεί.

«Where is my mum?» A girl asks rescuers, after being pulled alive from the rubble caused by Turkey quake on Monday

Turkey’s southeastern city of Hatay lying on the border with Syria is among the cities struck hardest by the earthquake.#TurkeyEarthquake #syriaearthquake pic.twitter.com/xvlJ9s1LvB

— KurdSat English (@KurdsatEnglish) February 7, 2023