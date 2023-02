Σοκ και δέος προκαλούν οι εικόνες και τα βίντεο από το ρήγμα του φονικού σεισμού, που ισοπέδωσε πόλεις και χωριά σε Τουρκία και Συρία.

Ήδη οι δύο χώρες μετρούν συνολικά πάνω από 22.000 νεκρούς.

Το ρήγμα εκτείνεται σε μήκος εκατοντάδων μέτρων στην επιφάνεια της γης, αποδεικνύοντας ότι η φύση είναι ανίκητη. Το έδαφος έχει χωριστεί στα δύο.

Σοκάρουν οι εικόνες

Το Ρήγμα Ανατολικής Ανατολίας είναι ένα ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Αυτό σημαίνει ότι οι πλάκες πιέζονται η μία πάνω στην άλλη κατά μήκος μιας κατακόρυφης γραμμής, συσσωρεύοντας πίεση μέχρι που η μία από αυτές ολισθαίνει με μια οριζόντια κίνηση και απελευθερώνει τεράστια ποσότητα ενέργειας που προκαλεί τον σεισμό.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται τα αποτελέσματα στο έδαφος:

Το ανακάλυψε η ελληνική αποστολή

Η ελληνική επιστημονική αποστολή που βρίσκεται στην Τουρκία μετά τον φονικό και καταστροφικό σεισμό, αποτελούμενη τους Ευθύμη Λέκκα, Παναγιώτη Καρύδη, Μανώλη Βασιλάκη, Σπύρο Μαυρούλη και Γιάννη Αργυρόπουλο εντόπισε το μεγάλο σεισμικό ρήγμα που εμφανίζεται στην επιφάνεια κοντά στην πόλη Nurdağı.

Here is another comparison pre/post-event near #Nurdagi#earthquake #deprem Also take a look at the collapsed grain silos on the right hand side. imagery from google-earth and maxar pic.twitter.com/2PHCAKrONR — Andreas Schäfer (@DrAndreasS) February 9, 2023

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Λέκκα το ρήγμα εμφανίζεται σε μήκος εκατοντάδων μέτρων στην επιφάνεια και τέμνει αλλουβιακούς σχηματισμούς μέσα στο τεκτονικό βύθισμα (pull-apart basin), στο οποίο αναπτύσσεται ένα επίπεδο οροπέδιο.

Το σεισμικό ρήγμα διατρέχει τα δυτικά όρια της πόλης Nurdağı και έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές σε εγκαταστάσεις σιλό αγροτικών προϊόντων και ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές.

🇹🇷 An aerial photo showing the destructive effect of the earthquake on the district of KahramanMaras in Turkey .. a large diaspora of cherkess lives in that city .. the tragedy didn’t spare anyone ! #TurkeySyriaEarthquake pic.twitter.com/kmRDcUxWRL — Меи (@MayMelhem) February 8, 2023

«Η εμφάνιση του ρήγματος στην επιφάνεια αποτελεί κορυφαία επιστημονική παρατήρηση, δεδομένου ότι συνδυάζονται τα ενόργανα δεδομένα με επιτόπιες παρατηρήσεις», τόνισε ο επικεφαλής της αποστολής, καθηγητής Ευθύμης Λέκκας.

We haven’t seen many videos coming out of Syria, but here are Russian troops helping with #earthquake recovery in Sallorin/Saloren (سلورين), #Syria, at 35.4362498, 35.9228860. Great to see Russia doing some good in the world, regardless of their motives https://t.co/lRFYfmupnd pic.twitter.com/1ZdoE0PMZ0 — Extreme Weather Verіfіed (@ExtremeWXMap) February 8, 2023

«Τα στοιχεία της σεισμικής διάρρηξης στην επιφάνεια θα αναλυθούν, γεωμετρικά, κινηματικά και δυναμικά, έτσι ώστε να αποκτηθεί ολοκληρωμένη εικόνα για το σεισμοτεκτονικό πλαίσιο», συμπληρώνει.

See how turkey earthquake twisted the rail track pic.twitter.com/6WaHZwH8OL — Yachi (@Yachi15300066) February 9, 2023

«Τα δεδομένα αυτά αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα στην ερμηνεία των τεράστιων βλαβών που έχουν προκληθεί από τον σεισμό, σε συνδυασμό με την τρωτότητα των κτιρίων, όπως αυτός αναλύεται από τον καθηγητή Παναγιώτη Καρύδη», επισήμανε στην ανακοίνωσή του.

Ο τύπος του ρήγματος, που είναι οριζόντιας ολίσθησης και παρουσιάζει μετακίνηση της τάξης των 5 μέτρων στην περιοχή, δημιουργεί ιδιότυπες ζημιές στα κτίρια, αντίστοιχες με αυτές που είχαν παρατηρηθεί στον σεισμό του İzmit, το 1999, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Λέκκας.