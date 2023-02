Τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των social media κάνει ένα βίντεο με τη διάσωση δύο παιδιών από τα συντρίμμια στην Συρία, μετά τον φονικό σεισμό που «χτύπησε» την Τουρκία, στα σύνορά της με την Συρία.

Ένα κοριτσάκι βρίσκεται εγκλωβισμένο στα συντρίμμια κτιρίου με τον μικρότερο αδελφό του, τον οποίο προσπαθεί να προστατεύσει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η μικρή καλύπτει με το χέρι της το κεφάλι του αγοριού.

Ο διασώστης προσπαθεί να της αποσπάσει την προσοχή, ρωτώντας την «τι παιχνίδια σου αρέσουν;», με την 7χρονη να δίνει μία απάντηση που «σφίγγει» την καρδιά:

«Σας παρακαλώ βγάλτε με έξω και θα κάνω τα πάντα. Θα γίνω υπηρέτης σας».

#Syria : Circulating video of a Syrian child protecting her brother’s head under the rubble for 17 hours pic.twitter.com/P9ok0SopzB

Τα δύο αδελφάκια, ευτυχώς, διασώθηκαν και οδηγήθηκαν σε ασφαλές μέρος, ενώ η υγεία τους είναι σε καλή κατάσταση.

I don’t think I’ve ever cried in all my life the way I have watching this.

How do u even recover from this experience. #Syria #earthquake pic.twitter.com/BNuyywZ6BB

