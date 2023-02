Η ιστορία, από τη Συρία, όπου νεογέννητο μωρό βρέθηκε κάτω από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε μετά τον φονικό σεισμό, και ανασύρθηκε ζωντανό, συγκλονίζει. Η μητέρα του γέννησε κάτω από τα ερείπια, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την διάσωση του βρέφους ραγίζουν καρδιές. Οταν το εντόπισαν οι διασώστες το νεογέννητο ήταν ακόμη ενωμένο με τον ομφάλιο λώρο με τη νεκρή μητέρα του.

Βρέθηκε στα ερείπια σπιτιού στην Τζαντάιρις, μια πόλη στη Συρία που επλήγη σφοδρά από τον σεισμό της Δευτέρας.

Το μικρό κορίτσι είναι η μοναδική επιζήσασα μιας οικογένειας όλα τα μέλη της οποίας σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η τετραώροφη πολυκατοικία στην οποία διέμεναν.

Στην πόλη αυτή, στα σύνορα με την Τουρκία, οι διασώστες ανέσυραν το πτώμα του πατέρα του βρέφους, του Αμπντάλα Μλεϊχάν, της μητέρας του Άαφρα, τριών αδελφών της, του αδελφού της και της θείας της.

“Αναζητούσαμε τον Αμπού Ρουντάινα (το επώνυμο του Αμπντάλα) και την οικογένειά του, αρχικά βρήκαμε την αδελφή του, στη συνέχεια τη σύζυγό του, στη συνέχεια τον Αμπού Ρουντάινα. Βρίσκονταν όλοι ο ένας κοντά στον άλλο”, εξήγησε ένας στενός φίλος της οικογένειας ο Χαλίλ Σαουάντι.

“Στη συνέχεια ακούσαμε έναν ήχο όταν σκάβαμε (…) τραβήξαμε τα χώματα και βρήκαμε αυτή τη μικρή, δόξα τω Θεώ”, πρόσθεσε.

Το βρέφος ήταν ακόμη ενωμένο με τον ομφάλιο λώρο με τη μητέρα του. “Τον κόψαμε και ο εξάδελφός μου μετέφερε το βρέφος στο νοσοκομείο”, συνέχισε ο Σαουάντι.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένας άνδρας να κρατά μέσα στα ερείπια ένα γυμνό βρέφος, καλυμμένο με σκόνη, με τον ομφάλιο λώρο να κρέμεται. Την ώρα που θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στους μηδέν βαθμούς Κελσίου, ένας άλλος ρίχνει μια κουβέρτα για να καλύψει το νεογέννητο.

Newborn baby rescued after being found under the rubble in Aleppo, #Syria.

The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.

The mother of the baby died after he was born.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/ChcqkEoJZY

— Ali Javed (@AliJaved29) February 7, 2023