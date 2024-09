Η βαρβαρότητα έχει διαδεχτεί προ πολλού τον πολιτισμό σε κομμάτια γης όπως η Δυτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας, όπου είτε διαπράττονται εγκλήματα πολέμου είτε παραβιάζεται κάθε σύνορο ανθρωπιάς.

«Άπειρη ανηθικότητα», σχολιάζει ο Osama Nazzal, παραθέτοντας πλάνα που δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες να πετούν πτώματα από ταράτσες σπιτιών.

Πρόκειται για πτώματα νεαρών ανδρών που σκότωσαν οι ίδιοι, στην Τζενίν, παλαιστινιακή πόλη στη βόρεια Δυτική Όχθη.

«Ισραηλινοί στρατιώτες βεβηλώνουν τα πτώματα νεαρών Παλαιστινίων τους οποίους δολοφόνησαν οι ίδιοι, στην πόλη Καμπάτια, στα νότια της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη», αναφέρει ο Nazzal.

pic.twitter.com/V22Y3xkDSD

— Osama Nazzal (@OsamaNazza278) September 19, 2024