Γιώργος Σεφέρης: Η Μαρώ, τα παθιασμένα γράμματα και το πρώτο Νόμπελ σε Έλληνα

Ο Γιώργος Σεφέρης ήταν ξεχωριστός και η ζωή του δεν περιορίζεται σε ένα άρθρο και μερικές γραμμές. Το έργο του παραμένει σπουδαίο και επίκαιρο μέχρι σήμερα, ενώ ακόμη και τώρα η θυελλώδης σχέση με την Μαρώ Ζάννου, όπως επίσης και οι ερωτικές τους επιστολές, αποτελούν σημείο αναφοράς.

Οι σπουδές του ξεκίνησαν στη Σμύρνη, το 1914 όμως μετακομίζει με την οικογένειά του στην Αθήνα, και το 1918 ολοκληρώνει τις σπουδές του στη Νομική Αθηνών. Ακολουθεί η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, από την οποία αποφοίτησε με διδακτορικό το 1924. Αυτά τα χρόνια θα είναι καθοριστικά για το έργο που θα αφήσει πίσω του, αφού επηρεάζεται έντονα από τους Γάλλους ποιητές και το κίνημα του μοντερνισμού.

Don’t ask me who’s influenced me. A lion is made up of the lambs he’s digested, and I’ve been reading all my life.

-Giorgos Seferis, writer, diplomat, Nobel laureate (13 Mar 1900-1971)

