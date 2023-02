Ανεβαίνει διαρκώς ο δραματικός απολογισμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς και φονικούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ που ισοπέδωσαν ολόκληρες περιοχές στην επαρχία Καχραμανμαράς στην Τουρκία, αλλά και στη Συρία με όλο τον κόσμο να παρακολουθεί συγκλονισμένος τα όσα συνέβησαν.

Μάλιστα ο καθηγητής σεισμολογίας δρ. Οβγκιούν Αχμέτ Ερτζάν ο οποίος πολλές φορές κατά το παρελθόν είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην περιοχή με αναρτήσεις του στο Twitter αναφέρθηκε στην τρομακτική ισχύ του φαινομένου.

Σύμφωνα με τον καθηγητή τα 7.4 Ρίχτερ ισοδυναμούν με την ισχύ που έχουν 130 ατομικές βόμβες!

«Ο σεισμός στις 6 Φεβρουαρίου 2023, ο οποίος αναμενόταν για αιώνες στο ρήγμα των περιοχών, Χατάι, Οσμάνιγιε, Καχραμανμαράς και Γκαζιαντέπ είχε μέγεθος 7,4 Ρίχτερ, την ισχύ 130 ατομικών βομβών και διήρκησε 43 δευτερόλεπτα, είχε 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος και ήταν πολύ αποτελεσματικός. Η καταστροφή είναι τεράστια σε μία κρύα ημέρα του χειμώνα».

«Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται στη συμβολή τεσσάρων μεγάλων ρηγμάτων, της Νεκράς Θάλασσας, της Ανατολικής Ανατολίας, της Αραβικής τεκτονικής πλάκας και του Τόξου της Κύπρου», σημείωσε ακόμα ο Οβγκιούν Αχμέτ Ερτζάν και σημείωσε πως ο σεισμός ήταν ο μεγαλύτερος που θα μπορούσε να δώσει η περιοχή και ήταν μεγέθους 11 στην κλίμακα καταστροφής.

Μάλιστα στην τελευταία του ανάρτηση και με βάση τα τελευταία δεδομένα σημειώνει πως πρόκειται για έναν σεισμό που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος «όλη η περιοχή τρίζει και έχει γεμίσει συντρίμμια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό όπως ανέφερε ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 1.541 ενώ οι τραυματίες έφτασαν τους 9.733.

#BREAKING Death toll from powerful earthquakes in southern Türkiye rises to 1,541, 9,733 others injured, says Vice President Oktay pic.twitter.com/2YZD54w4U6

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023