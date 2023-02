Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η πρόβλεψη Ολλανδού ερευνητή για τον σεισμό στην Τουρκία. Ο Frank Hoogerbeets από το ολλανδικό ινστιτούτο «Solar System Geometry Survey» είχε γράψει στο Twitter 72 ώρες πριν το μεγάλο σεισμό πως «αργά ή γρήγορα θα γίνει ένας σεισμός περίπου 7,5 Ρίχτερ σε αυτή την περιοχή (Νότια-Κεντρική Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος)».

Όπως ήρθαν τα πράγματα, ο Hoogerbeets, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε με τη σεισμική δόνηση που καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας να αφήνει πίσω της εκατοντάδες θύματα και ανυπολόγιστες ζημιές. Μάλιστα, ο ερευνητής επανήλθε σήμερα και σε νέα ανάρτησή του, ανέφερε: «Συμπαραστέκομαι με όλη μου την καρδιά σε όλους όσοι επλήγησαν από τον μεγάλο σεισμό στην Τουρκία».

Όπως δήλωσα νωρίτερα, αργά ή γρήγορα αυτό θα συνέβαινε σε αυτή την περιοχή, παρόμοια με τα έτη 115 και 526. Πριν από αυτούς τους σεισμούς προηγείται πάντα κρίσιμη πλανητική γεωμετρία, όπως είχαμε στις 4-5 Φεβρουαρίου».

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023