Μάχη για να σωθούν οι εγκλωβισμένοι δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Αντιόχεια στην Τουρκία μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που έπληξαν τη γειτονική χώρα και τη Συρία. Ο Μιχάλης Σάχμπας μίλησε στο in από την περιοχή της Αντιόχειας και συγκεκριμένα την κοινότητα της Παναγίας όπου είναι πρόεδρος.

«Ο ένας σεισμός έγινε στις 4:17 τα ξημερώματα ενώ κοιμόμασταν και ο άλλος έγινε πριν λίγο», μας περιέγραψε ο κ. Σάχμπας, μετά από πολλές προσπάθειες για επικοινωνία αφού τα τηλεφωνικά δίκτυα – και όχι μόνο – αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας της Παναγίας, όπου αυτή τη στιγμή κατοικούν περίπου 300 άτομα, τόνισε ότι στο χωριό έχουν υποστεί ζημιές η εκκλησία της Παναγίας και σπίτια αφού εκεί δεν υπάρχουν πολυκατοικίες.

«Στην Αντιόχεια ψάχνουν για ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια στις πολυκατοικίες. Δεν γνωρίζω πόσοι είναι οι νεκροί ακριβώς», μας είπε ο κ. Σάχμπας.

Ο Μιχάλης Σάχμπας πρόσθεσε ακόμη: «Κοιμόμασταν, ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε πολλή ώρα. Ο κόσμος έχει βγει στα πάρκα και είναι μέσα στα αμάξια του, κανένας δεν μπαίνει μέσα στα σπίτια».

Ο πρόεδρος της κοινότητας της Παναγίας σημείωσε επίσης ότι εξαιτίας του σεισμού δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

«Ελπίζω να μην είναι πολλοί οι νεκροί, θέλουμε τις ευχές σας και τις προσευχές σας, ο Θεός να μας βοηθήσει», μας είπε με αγωνία ο Μιχάλης Σάχμπας, ενώ δήλωσε ότι έχουν ζητήσει βοήθεια από το κράτος.

Να σημειώσουμε ότι η Αντιόχεια ή Αντάκεια στα τουρκικά είναι η έδρα της επαρχίας Χατάι, μια από τις περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα από τους σεισμούς. Τα βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από την περιοχή είναι συγκλονιστικά. Σοκ προκαλεί η εικόνα από τον δρόμο προς το αεροδρόμιο:

WATCH: The only runway at Hatay Airport in southern Turkey tore open during the earthquake pic.twitter.com/TTykRNBYUQ

— BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023