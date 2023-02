Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι είναι νεκροί μετά τον σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, με το επίκεντρο να είναι κοντά στην πόλη Γκαζιαντέπ.

Οι Αρχές και των δύο χωρών εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών θα ανέβει δραματικά, καθώς η σεισμική δόνηση των 7,8 Ρίχτερ έγινε τα ξημερώματα, πιάνοντας κυριολεκτικά τους ανθρώπους στον ύπνο.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τις προσπάθειες των διασωστών να απεγκλωβίσουν όσους βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Rescue workers saved an injured child from the rubble of collapsed buildings after a major earthquake hit Syria, killing dozens and injuring hundreds https://t.co/d3s6tUGIrM pic.twitter.com/iky9r0smB7

— Reuters (@Reuters) February 6, 2023