«Ήθελα να είμαι 1,58 με καμπύλες»: Η Νικόλ Κίντμαν μιλάει για το bullying που δέχτηκε λόγω της εμφάνισής της

Είναι μια από τις μεγαλύτερες και ακριβοπληρωμένες σταρ του Χόλιγουντ. Έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες υπερπαραγωγές, έχει κερδίσει Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα, Emmy και BAFTA, ενώ χιλιάδες γυναίκες θα ήθελαν να της μοιάζουν. Ωστόσο, η Νικόλ Κίντμαν δεν είχε και τα καλύτερα εφηβικά χρόνια εξαιτίας της εμφάνισής της.

Η 57χρονη γεννημένη στη Χαβάη αυστραλή ηθοποιός εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ «In Vogue: The 90s» και αποκάλυψε το bullying που δεχόταν ως έφηβη επειδή ήταν κοκκινομάλλα, ψηλή και αδύνατη.

«Όλη μου τη ζωή, ήθελα να είμαι 1,58 με καμπύλες» παραδέχτηκε η Νικόλ Κίντμαν στο ντοκιμαντέρ και συμπλήρωσε: «Ήμουν ένα κορίτσι με κόκκινα μαλλιά και ύψος σχεδόν 1,80 μ. από τα 14 μου. Με πείραζαν άσχημα και δεν ήταν ωραίο».

