Εκτεταμένες ήταν οι καταστροφές που προκάλεσε ο σεισμός των 7,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που έπληξε, την νότια Τουρκία και την βόρεια Συρία στοιχίζοντας την ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που καταγράφηκε στην Τουρκία έπειτα από εκείνον της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους.

Το επίκεντρο του φονικού σεισμού, βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Πάνω από 912 είναι οι νεκροί στην Τουρκία από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι 2.818 κτίρια καταστράφηκαν στο σεισμό, ενώ έχουν τραυματιστεί 5.385 Τούρκοι πολίτες.

#BREAKING ‘Biggest disaster we’ve experienced in last century after 1939 Erzincan earthquake’ Turkish President Erdogan says after 7.7 magnitude earthquake hits southern provinces pic.twitter.com/LFC2UQG0m5

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023