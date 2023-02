Συγκλονίζουν τα βίντεο που συνεχίζουν να έρχονται στη δημοσιότητα μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία. Μετά τον κύριο σεισμό, έχουν ακολουθήσει δυνατοί μετασεισμοί.

Τουλάχιστον 1.700 κτίρια έχουν καταρρεύσει σε 10 τουρκικές πόλεις, σύμφωνα με τον Φουάτ Οκτάι, αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης.

Στη Σανλιούρφα στην Τουρκία δύο πολυκατοικίες κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι.

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn

