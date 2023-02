Σεισμός ισχύος 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 500 ανθρώπους στις δύο χώρες και προκαλώντας μεγάλες και εκτεταμένες υλικές ζημιές, με βάση τους ως τώρα — ακόμη προσωρινούς — απολογισμούς στις δυο πλευρές των συνόρων.

Σύμφωνα με το CNN, τουλάχιστον 284 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Τουρκία και τουλάχιστον 2.300 είναι οι τραυματίες, με βάση όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι.

Στη Συρία τουλάχιστον 237 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 639 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας. Δηλαδή, με βάση τους υπολογισμούς του CNN, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 521.

Οι προσωρινοί επίσημοι απολογισμοί σημειώνουν ότι τουλάχιστον 111 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορες συριακές πόλεις, σύμφωνα με τις αρχές και κρατικά ΜΜΕ, ενώ τουλάχιστον 76 άνθρωποι είναι νεκροί στην Τουρκία, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και στις δύο χώρες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ δεκάδες άλλοι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Οι αριθμοί κάθε λεπτό που περνάει μεγαλώνουν.

Eικόνες «Αποκάλυψης»

Τα βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα μέχρι στιγμής είναι τρομακτικά. Ο ήχος που ακούγεται όταν χτυπούν τα Ρίχτερ είναι απόκοσμος και θυμίζει έκρηξη.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται ανάμεσα στα συντρίμμια είναι σε κατάσταση σοκ, ενώ οδύρονται για τους νεκρούς και τους εγκλωβισμένους.

Δραματικές στιγμές στα συντρίμμια των κτιρίων

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Δείτε φωτογραφίες

Το ρεπορτάζ του MEGA

Ο ισχυρότερος σεισμός από τον Αύγουστο του 1999

Ο σημερινός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από εκείνον της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Αντιγιαμάν, ανέφερε ο κυβερνήτης της, σύμφωνα με τον οποίο κατέρρευσαν περίπου εκατό ακίνητα.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 420 τραυματίστηκαν μόνο στην επαρχία Μαλάτια, δήλωσε ο κυβερνήτης της στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Σανλιούρφα, σε δηλώσεις του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, έκανε λόγο για 18 νεκρούς και 30 τραυματίες στη δική του επαρχία.

Άλλοι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της.

«Ακούμε φωνές εδώ στα συντρίμμια. Θεωρούμε πως ως και 200 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια», δήλωσε μέλος σωστικού συνεργείου που επιχειρεί σε κατεστραμμένη πολυκατοικία στη Ντιγιάρμπακιρ μπροστά στις κάμερες του τουρκικού ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου NTV.

Το Anadolu σημειώνει ότι ο σεισμός ήταν αισθητός από τη Γεωργία μέχρι την Αίγυπτο.

Η AFAD μέτρησε τον σεισμό στα 7,4 Ρίχτερ

Σύμφωνα με την AFAD, ο σεισμός είχε ισχύ 7,4 βαθμών και μικρό εστιακό βάθος, μόλις 7 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός και οι αρκετές μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν έγιναν αισθητές ως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο κύριος σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν κατεστραμμένα κτίρια σε διάφορες πόλεις της νοτιοανατολικής Τουρκίας, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός θα γίνεται ολοένα πιο βαρύς όσο περνούν οι ώρες.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στη Ντιγιάρμπακιρ, μεγάλη πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας, είδε κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερώς και σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια.

Μέσω Twitter, τούρκοι πολίτες μοιράζονται ονόματα και τοποθεσίες ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα χαλάσματα.

Ο δήμαρχος της πόλης των Αδάνων, ο Ζεϊντάν Καραλάρ, δήλωσε πως δύο πολυκατοικίες, μια 17ώροφη και μια 14ώροφη, έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με το TRT.

Έκκληση για διεθνή βοήθεια

«Όλες οι ομάδες μας έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού», δήλωσε ο τούρκος υπουργός Σουλεϊμάν Σοϊλού στο τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση της χώρας του απευθύνει έκκληση «για διεθνή βοήθεια».

Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 50 μετασεισμοί, σύμφωνα με την AFAD.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Γκαζιάντεπ συνέστησε στους κατοίκους να μείνουν έξω, μέχρι νεοτέρας, παρά το κρύο. Ενώ ο επικεφαλής του Diyanet, του τουρκικού δημόσιου οργανισμού που είναι αρμόδιος για ζητήματα θρησκευτικής λατρείας, σημείωσε πως όσοι πολίτες το χρειάζονται μπορούν να βρουν καταφύγια μέσα σε τζαμιά.

Σωστικά συνεργεία και η τουρκική πολιτική προστασία, καθώς και σύροι πυροσβέστες, διεξάγουν επιχειρήσεις για να βγάλουν επιζήσαντες από κτίρια που έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Οι μεγάλοι σεισμοί που έχουν «χτυπήσει» την Τουρκία

Στην Τουρκία η σεισμικότητα συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στον κόσμο.

Στα τέλη Νοεμβρίου, σεισμός 6,1 βαθμών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας προκάλεσε περίπου πενήντα τραυματισμούς και περιορισμένες υλικές ζημιές, κατά τις αρχές.

Τον Ιανουάριο του 2020, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών έπληξε τις επαρχίες Ελαζίγ και Μαλάτια, στοιχίζοντας τη ζωή σε 40 και πλέον ανθρώπους.

Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, σεισμός μεγέθους 7 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε 114 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 1.000 και πλέον στα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, Anadolu, BBC, CNN)