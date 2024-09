Το Ισραήλ μάχεται ταυτοχρόνως σε δυο μέτωπα, σφυροκοπώντας τον Λίβανο κι επελαύνοντας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυριολεκτικά ισοπεδώνει περιοχές και βάλλει αδιακρίτως.

Την ίδια στιγμή που μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ πλήττουν τον Λίβανο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ προκαλούν χάος στη Λωρίδα της Γάζας, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο έδαφος στην ήδη τρομακτικά αιματοκυλισμένη περιοχή της Ράφα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 27 Παλαιστίνιους σε βομβαρδισμούς με τεθωρακισμένα και αεροπορικά πλήγματα στη βόρεια και κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, ενώ προωθήθηκαν βαθύτερα στη βορειοδυτική Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές και το γραφείο Τύπου της Χαμάς, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό δύο σπιτιών στη Ράφα.

Νωρίτερα, Παλαιστίνιοι υγειονομικοί δήλωσαν ότι σε βομβαρδισμό από ισραηλινά τεθωρακισμένα σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσέιρατ στη κεντρική Λωρίδα της Γάζας. Άλλοι έξι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση σε κατοικία στην Πόλη της Γάζας.

Στη βόρεια πόλη Μπέιτ Χανούν ισραηλινό πλήγμα σε αυτοκίνητο είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν και τραυματιστούν αρκετοί Παλαιστίνιοι, δήλωσαν υγειονομικοί. Δεν ήταν σαφές πόσοι από τα θύματα ήταν μαχητές και πόσοι άμαχοι.

Στη νότια πόλη της Ράφα, όπου ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί από τον Μάιο, τεθωρακισμένα προχώρησαν περαιτέρω στη βορειοδυτική περιοχή με τη στήριξη αεροσκαφών, δήλωσαν κάτοικοι.

Ανέφεραν επίσης σφοδρά πυρά και εκρήξεις σε ανατολικές περιοχές της πόλης, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν αρκετά σπίτια, σύμφωνα με κατοίκους και μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε μια έρευνα, αφότου είδαν το φως της δημοσιότητας πλάνα από μια ταράτσα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη -κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής εναντίον Παλαιστινίων- στα οποία καταγράφονται στρατιώτες του Ισραήλ να σπρώχνουν στο κενό πτώματα νεαρών Παλαιστινίων που είχαν σκοτωθεί πριν από λίγη ώρα από τους Ισραηλινούς.

Τα βίντεο, που άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο χθες, δείχνουν τρεις στρατιώτες στη στέγη ενός κτιρίου στην πόλη Καμπατίγια να σέρνουν, να σπρώχνουν, να πετούν και σε μία περίπτωση να κλωτσούν από την ταράτσα πτώματα νεκρών ανδρών.

Infinite Immorality

Israeli forces tampering with the bodies of theree Palestinian youths murdered by them in Qabatia Town to the South of Jenin in the West Bank. pic.twitter.com/V22Y3xkDSD

— Osama Nazzal (@OsamaNazza278) September 19, 2024