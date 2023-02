Κάστρο 2.200 ετών στην Γκαζιαντέπ δεν κατάφερε να επιβιώσει από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που είχε επίκεντρο στη συγκεκριμένη περιοχή στην Τουρκία. Ο σεισμός έχει προκαλέσει την κατάρρευση τουλάχιστον 1.700 κτιρίων σε 10 τουρκικές πόλεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Συρία.

Δείτε βίντεο από το κάστρο στην Γκαζιαντέπ

Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake pic.twitter.com/i4GjMKMBwU — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές τουλάχιστον 284 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Τουρκία και τουλάχιστον 2.300 είναι οι τραυματίες, με βάση όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι.

Στη Συρία τουλάχιστον 237 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 639 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας. Δηλαδή, με βάση τους υπολογισμούς του CNN, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 521.

Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί αφού δεκάδες είναι οι σοβαρά τραυματίες, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων.