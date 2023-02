Τουλάχιστον 300 είναι οι νεκροί από τον σεισμό που έπληξε την Τουρκία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ήδη, μια σειρά χώρες, όπως η Ελλάδα, έχουν ανακοινώσει ότι θα στείλουν βοήθεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στην USAID και άλλους φορείς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να αξιολογήσουν τις επιλογές ανταπόκρισης που έχουν για την παροχή βοήθειας στις περισσότερο πληγείσες περιοχές από τον σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία, αναφέρει ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν σε ανακοίνωσή του.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν βαθύτατα από τις πληροφορίες για τον καταστροφικό σεισμό, σημείωσε ο ίδιος.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια στον «φιλικό» τουρκικό λαό μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη χώρα, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Συγκλονισμένος από την είδηση για τον θάνατο και τον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων ως αποτέλεσμα του σεισμού στην Τουρκία», αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Βρισκόμαστε αυτήν την ώρα κοντά στον φιλικό τουρκικό λαό, έτοιμοι να παράσχουμε την απαιτούμενη βοήθεια», προσθέτει.

Επίσης, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια στην Τουρκία μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το κεντρικό τμήμα της χώρας και τη βορειοδυτική Συρία και έγινε επίσης αισθητός σε τμήματα του Ισραήλ και των Παλαιστινιακών Εδαφών.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Έλι Κοέν σημείωσε ότι ετοιμάζεται πρόγραμμα ταχείας βοήθειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια μετά τον πολύνεκρο και καταστροφικό σεισμό που έπληξε τα ξημερώματα την Τουρκία, ανέφερε μέσω Twitter ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Όλιβερ Βάρχελι.

«Σοκαριστικό να ακούμε για τον τεράστιο αντίκτυπο του σεισμού που σκότωσε τόσους πολλούς ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε βοήθεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές» ανέφερε ο κ. Βάρχελι. Τα συλλυπητήριά του έστειλε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

