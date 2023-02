Tετραώροφο κτίριο κατέρρευσε (φωτογραφία, επάνω, από North Press) απόψε σε προάστιο της Δαμασκού, στη Συρία, μεταδίδει το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται στο προάστιο Χαράστα, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Επί τόπου έχουν σπεύσει διασώστες που αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Happening now: The @SYRedCrescent is responding to another collapsed building in Harasta, #Damascus countryside.#earthquakesyria pic.twitter.com/5VYwxuCwBd

— Syrian Red Crescent (@SYRedCrescent) February 8, 2023