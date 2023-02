Ο τούρκος σεισμολόγος – γεωφυσικός μηχανικός Δρ Οβγκούν Αχμέτ Ερτζάν (φωτογραφία, επάνω, από gazeteduvar) εκτιμά με βάση τους υπολογισμούς του ότι υπάρχουν 184.000 άνθρωποι «θαμμένοι» κάτω από τα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που χτύπησε την Τουρκία.

«Περίπου 6.000 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Αυτό αντιστοιχεί σε 48.000 διαμερίσματα συνολικά διά 4 ορόφων, 8 διαμερισμάτων (κάθε όροφος). Αυτό αντιστοιχεί σε 192.000 άτομα κάτω από τα ερείπια διά 4 ατόμων (σε κάθε διαμέρισμα). Περίπου 8.000 άτομα έχουν διασωθεί. Κάπου 184.000 (περισσότεροι) άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Φοβάμαι», έγραψε ο Ερτζάν σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο ίδιος προσθέτει ότι καθώς μόνο ένα άτομο στους 25 εγκλωβισμένους στα συντρίμμια διασώζεται κατά μέσο όρο, μόνο το 5% των ανθρώπων που περιμένουν να διασωθούν, έχουν την ευκαιρία της επιβίωσης. Διευκρινίζει, βέβαια, ότι πρόκειται για εκτιμήσεις και με την προϋπόθεση πως οι υπολογισμοί του είναι σωστοί.

Προσθέτει, ωστόσο, ότι οι έγκυρες φωνές λένε: «Γνωρίζουμε τα ονόματα, τα επώνυμα και τις ταυτότητες των ανθρώπων κάτω από κάθε κτιριακή δομή. Τότε ας μας εξηγήσουν πόσοι είναι πραγματικά; Ποιοι είναι αυτοί; Ποιοι είναι οι επιζώντες;», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ετοιμότητα του τουρκικού κρατικού μηχανισμού.

Δηλώνει, άλλωστε, ότι σπάνια μεν ο κόσμος βλέπει μια τέτοια παγκόσμια καταστροφή, αλλά από την άλλη έχουμε στην πραγματικότητα «έναν καλό κανονισμό αντισεισμικής προστασίας».

«Εάν είχαν συμμορφωθεί μ’ αυτόν τον κανονισμό, θα είχαν κατασκευάσει κτίρια που δεν θα κατέρρεαν. Το χειρότερο είναι ότι κατέρρευσαν και οι νεόδμητες οικοδομές» επισημαίνει σε δηλώσεις του στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Εμείς οι γεωφυσικοί μηχανικοί γνωρίζουμε πού και σε ποια χρονικά διαστήματα και περίπου τι μεγέθους σεισμοί θα συμβούν στην Τουρκία. Το 2001 έγραψα ένα βιβλίο, στο οποίο ανέφερα 33 σημεία όπου αναμένεται σεισμός.

An eight-year child was pulled alive from the rubble in Türkiye’s earthquake- hit

Kahramanmaras province, miraculously

«How did you get in the house» was one of the first questions she asked rescuers.#TurkeySyriaEarthquake #Turkey #Syria #earthquake #PrayForTurkeyAndSyria pic.twitter.com/ltipgg0nDb

— EyeNews365@eyenews365 (@MPositiveWorld) February 9, 2023