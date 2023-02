Η Τουρκία μπλόκαρε την πρόσβαση στo Twitter εν μέσω αυξανόμενης κριτικής στο Διαδίκτυο για τους χειρισμούς της κυβέρνησης μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας.

«Δικτυακά δεδομένα πραγματικού χρόνου δείχνουν ότι το Twitter έχει υποστεί περιορισμούς στην Τουρκία» αναφέρει το απόγευμα της Τετάρτης η Netblocks, οργανισμός εποπτείας που παρακολουθεί την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

«Φίλτρα εφαρμόστηκαν σε μεγάλους παρόχους Διαδικτύου την ώρα που το κοινό βασίζεται στην υπηρεσία στον απόηχο μιας σειράς φονικών σεισμών».

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes

📰 Report: https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/3884wMpYD2

— NetBlocks (@netblocks) February 8, 2023